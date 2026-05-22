Governo do Estado destina mais R$ 29 milhões para cursos profissionalizantes

Rua da Paz

Oficiais de Justiça compareceram no imóvel no final de abril e relataram que o imóvel estava em estado de abandono. Assim, foi declarada a imissão na posse ao proprietário

A cafeteria francesa Café du Centre, conhecida pelo ambiente inspirado em cafés parisientes e que funcionava desde 2018 na Rua da Paz em Campo Grande se tornou alvo de uma disputa judicial após o fechamento das portas da unidade no Jardim dos Estados.

Documentos obtidos pelo Correio do Estado mostraram que a Justiça determinou que o imóvel fosse cedido novamente ao proprietário.

Segundo o auto de constatação elaborado pelos oficiais de Justiça Osvaldo Lemos Cardoso e Revair Lopes no dia 24 de abril, o imóvel foi encontrado desocupado e em aparente estado de abandono.

Os oficiais relataram que estiveram no local, conversaram com vizinhos e, após verificar que não havia movimentação no interior do prédio, realizaram a abertura do imóvel com a ajuda de um chaveiro profissional.

No interior, os oficiais constataram a presença de alguns aparelhos e móveis da cafeteria, mas sem indícios de atividade recente. Os vidros do imóveis estão cobertos na parte interna com uma cortina cinza e não é possível visualizar o interior.

Nas redes sociais, a última publicação da loja foi no dia 7 de abril deste ano. Dois dias antes, na Páscoa, a loja afirmou que estaria atendendo normalmente na celebração.

A decisão judicial também determinou a realização de audiência de conciliação entre as partes por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS). O réu deverá ser citado na ação para que apresente a sua defesa.

A reportagem entrou em contato com o Café du Centre para entender o que motivou o fechamento repentino da loja em Campo Grande. Em nota, a franquia respondeu que não pode fornecer detalhes do contrato e que já estão sendo analisados outros candidatos para reabertura de uma nova unidade.

Leia na íntegra:

"O franqueado foi descredenciado da rede por questões contratuais internas e que não podemos dar mais detalhes por questões éticas. Quanto a ação judicial que corre não é um assunto entre o proprietário do imóvel e o nosso ex franqueado sem qualquer relação com a franqueadora. Já estamos em processo de seleção de novos franqueados para a cidade, existem vários candidatos que estão em fase de análise."

Cafeteria virou referência

O Café du Centre chegou a Campo Grande em maio de 2018 com uma proposta de reproduzir o clima dos tradicionais cafés franceses. A primeira unidade foi instalada na Rua da Paz, no Jardim dos Estados, região conhecida por bares e restaurantes da área nobre da Capital.

Em 2019, foi inaugurada a segunda unidade na cidade, no Shopping Campo Grande, no bairro Santa Fé.

Na época, a cafeteria foi apresentada como a primeira unidade da rede no Centro-Oeste. O espaço ganhou notoriedade pela decoração inspirada na Belle Époque francesa, trilha sonora temática e cardápio com croissants, cafés especiais, chocolates quentes e sobremesas elaboradas.

Em 2021, a unidade localizada no Shopping Campo Grande foi despejada juntamente com outras 13 lojas por suposta falta de pagamento.

Ao longo dos anos, o café acumulou reações positivas do público, se tornando ponto de encontro e de reuniões como um dos cafés mais conhecidos de Campo Grande.

No entanto, nos últimos meses, consumidores passaram a relatar demora no atendimento, falta de itens no cardápio e dificuldades especializados. Em sites especializados, o local na Rua da Paz já aparece como "permanentemente fechado".

De acordo com o site oficial da loja, a rede conta com 13 franquias espalhadas pelo Brasil, incluindo as duas em Campo Grande.