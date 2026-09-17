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Expansão no Pantanal

Mineradora planeja expansão de R$ 1,9 bi no Pantanal sob denúncias de moradores

Projeto prevê elevar capacidade do terminal para 15 milhões de toneladas por ano, enquanto MPF investiga possíveis danos ambientais na comunidade de Porto Esperança.

Welyson Lucas

17/09/2026 - 18h13
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Enquanto moradores de Porto Esperança recorrem à Justiça alegando prejuízos provocados pela atividade minerária, a LHG Mining prepara uma expansão de R$ 1,9 bilhão no Terminal Privativo Gregório Curvo, instalado às margens do Rio Paraguai, em Corumbá. O empreendimento fica ao lado de Porto Esperança, distrito localizado a cerca de 80 quilômetros da área urbana de Corumbá, no Pantanal sul-mato-grossense.

Documentos do licenciamento ambiental analisados pelo Correio do Estado mostram que o projeto prevê intervenções de grande porte justamente em uma região onde a comunidade convive diretamente com a operação do porto.

O Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) da expansão coloca Porto Esperança no centro dos efeitos socioambientais do empreendimento.

Em um dos programas propostos, o próprio documento afirma que a comunidade será “mais impactada pelo empreendimento” e prevê ações específicas de acompanhamento da população. 

A proximidade aparece de maneira ainda mais concreta no estudo de ruído: segundo o Rima, os receptores de Porto Esperança mais próximos da área do projeto estão localizados a partir de aproximadamente 15 metros do empreendimento. A Área de Influência Direta (AID) para ruído foi estabelecida em um raio de 750 metros. 

É nesse cenário que o advogado Matheus Viana, responsável por 30 ações de moradores contra a mineradora por reparação de danos, classifica como insuficientes os benefícios que a empresa vem entregando à comunidade.

Para ele, as iniciativas representam “uma tentativa fajuta de tapar o sol com a peneira” diante das reclamações relacionadas à poeira, ao tráfego de carretas e às mudanças na rotina de quem vive no distrito.

“O apoio à comunidade ajuda, mas e a saúde das pessoas respirando por 24 horas o pó do minério que circula no ar e está impregnado nas casas?”, questiona Viana.

Advogado Matheus Viana conversa com moradora de Porto Esperança durante visita à comunidade, em Corumbá. Foto: Divulgação.

“Os moradores nunca tiveram acesso a uma consulta médica com pneumologista ou outro especialista para medir os efeitos físicos da poeira e iniciar um tratamento preventivo. A fiscalização também é omissa em relação ao impacto ambiental no Pantanal e no rio”, acrescenta.

As afirmações sobre eventuais consequências à saúde representam a posição do advogado e dos moradores que ele representa. Os documentos analisados pela reportagem não estabelecem, por si só, nexo causal entre a operação da mineradora e problemas de saúde na população.

Poeira é apontada como principal poluente do projeto

Embora não comprove as consequências à saúde alegadas pelos moradores, o próprio estudo ambiental reconhece a poeira como um dos pontos que precisam ser controlados.

No capítulo que delimita as áreas de influência da qualidade do ar, o Rima classifica a poeira como o “principal poluente do projeto” e apresenta uma modelagem computacional para estimar como o material particulado poderá se dispersar após a expansão do terminal. 

O documento também estabelece um Programa de Controle das Emissões Atmosféricas e Monitoramento da Qualidade do Ar, cuja justificativa inclui a geração de poeira e gases de combustão veicular pelas atividades previstas na ampliação.

Um dos pontos mais relevantes é que o monitoramento deverá ocorrer continuamente em Porto Esperança, justamente para avaliar a eficiência das medidas de controle e identificar eventuais alterações na qualidade do ar. 

Por outro lado, as projeções apresentadas no Rima indicam que, na operação futura, as médias anuais de concentração de poeira permanecerão abaixo dos limites legais.

O estudo também prevê redução das emissões quando parte significativa do transporte rodoviário for substituída pelo ferroviário.

Entre as medidas propostas estão aspersão das vias, cobertura das cargas e monitoramento da qualidade do ar. 

Porto deve movimentar 15 milhões de toneladas por ano

A LHG Mining, mineradora do grupo J&F, dos empresários Joesley e Wesley Batista, assumiu em 2022 ativos de mineração anteriormente pertencentes à Vale, entre eles a operação ligada ao Terminal Privativo Gregório Curvo, em Porto Esperança. Desde então, a companhia vem ampliando sua estrutura logística para escoar a produção de minério pelo Rio Paraguai.

Agora, o projeto submetido ao licenciamento prevê elevar a capacidade de embarque do terminal para 15 milhões de toneladas de minério por ano. O próprio Rima relaciona esse aumento à ampliação da logística ferroviária necessária para atender à operação.

O investimento previsto é de aproximadamente R$ 1,9 bilhão e envolve uma nova configuração logística, com pátios de estocagem, peneiramento, pera ferroviária, estruturas portuárias e píer.

O projeto passa pelo processo de licenciamento ambiental conduzido pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul).

Cabe ao órgão estadual analisar os estudos apresentados pela empresa, avaliar os impactos ambientais e as medidas propostas para evitá-los, reduzi-los ou compensá-los e decidir sobre a emissão das licenças necessárias para a implantação da expansão.

Como parte desse processo, o Imasul realizou, em 11 de junho de 2026, uma audiência pública para apresentação e discussão do Relatório de Impacto Ambiental (Rima) da ampliação do Terminal Privativo Gregório Curvo.

O encontro ocorreu no Centro de Convenções do Pantanal de Corumbá, Miguel Gómez, com participação presencial e virtual, e abriu espaço para que a população conhecesse o projeto e apresentasse dúvidas, críticas e sugestões.

A conclusão apresentada no Rima de que o empreendimento é ambientalmente viável, porém, não representa, por si só, autorização definitiva para a execução da expansão.

O estudo também não estabelece uma data para o início das obras nem informa quando a nova estrutura deverá ser concluída e alcançar a capacidade projetada de 15 milhões de toneladas por ano. A implantação depende do andamento do licenciamento ambiental.

A Área Diretamente Afetada (ADA), segundo o estudo, compreende terrenos da LHG onde serão instaladas essas estruturas.

Já a Área de Influência Direta engloba regiões onde os efeitos podem ser mais intensos, como ruído, poeira, alterações na drenagem superficial e interferências no trecho próximo do Rio Paraguai decorrentes de dragagem e movimentação de sedimentos.

A empresa projeta que o avanço da ferrovia reduzirá gradualmente a dependência de caminhões. Atualmente, porém, o transporte rodoviário é justamente um dos principais motivos de reclamação dos moradores

Compensação ambiental supera R$ 21 milhões

O processo de licenciamento da expansão avançou neste ano. Em termo assinado em 14 de agosto de 2026, o Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) estabeleceu em R$ 21,5 milhões a compensação ambiental relacionada ao empreendimento da LHG Mining em Corumbá.

O documento oficial vincula a medida à atividade de porto fluvial com área útil superior a 100 mil metros quadrados e cita expressamente o Processo de Licença de Instalação (LI Ampliação) nº 486/2025, fundamentado no Estudo de Impacto Ambiental e no Relatório de Impacto Ambiental (EIA/Rima).

Para calcular a compensação, o Imasul considerou como valor de referência do empreendimento cerca de R$ 1,9 bilhão e estabeleceu grau de impacto de 1,129%.

O resultado foi uma compensação ambiental de aproximadamente R$ 21,6 milhões, destinada a unidades de conservação. O termo tem vigência de 48 meses.

 “Estão entregando migalhas”

Enquanto avança com o projeto bilionário, a mineradora também passou a realizar intervenções comunitárias em Porto Esperança.

Em junho deste ano, a LHG implantou um playground, uma academia ao ar livre e um espaço de convivência no pátio que anteriormente integrava a área operacional da antiga estação ferroviária. Também participou, em parceria com a prefeitura, da reforma da escola municipal.

Playground está entre as melhorias realizadas na comunidade de Porto Esperança. Foto: Divulgação.

Entre outras ações divulgadas pela empresa estão a substituição da tubulação da rede de abastecimento de água, a reforma de uma ponte de madeira sobre um curso d’água e a entrega de materiais esportivos ao município.

Para Viana, porém, a dimensão das iniciativas não corresponde aos impactos relatados pela população.

“A mineradora está usando os canais da mídia para tentar limpar sua imagem com essas ações comunitárias. Enquanto isso, o tráfego de caminhões entre as minas e o porto se intensifica para cumprir metas de exportação a todo custo. Estão entregando migalhas à população, que está sendo sufocada e pressionada a deixar o lugar”, afirma.

Segundo ele, uma das medidas atualmente utilizadas para conter a poeira é o umedecimento da estrada de terra de acesso à comunidade.

“Na verdade, o que oferecem para os moradores não é nada diante da gravidade da situação exposta e do lucro substancial e exorbitante que obtém”, declara.

Rima prevê retirada de 66 hectares de vegetação

A documentação ambiental revela também a dimensão física das intervenções necessárias para ampliar o terminal. O Rima estima a retirada de aproximadamente 66,5 hectares de vegetação nativa, equivalentes a 2,3% das formações nativas existentes na área analisada. Desse total, 18,9 hectares correspondem a Áreas de Preservação Permanente (APPs).

Segundo o próprio estudo, a intervenção atingirá vegetação ciliar aluvial, formação vegetal encontrada às margens de rios e outros cursos d’água, em áreas que podem ficar alagadas em épocas de cheia, e poderá afetar espécies associadas a esses ambientes.

Estrada corta área de vegetação na região de Porto Esperança, em Corumbá. Foto: Divulgação.

O Rima é explícito ao reconhecer que, durante a implantação, haverá retirada de vegetação e intervenções em cursos hídricos, ações que provocarão mudanças e até perda de locais utilizados por animais e plantas. Como resposta, são previstos programas de resgate, manejo e monitoramento de fauna e flora. 

Corixos e Rio Paraguai estão na área de influência

Outro ponto chama atenção quando os documentos são confrontados com as preocupações apresentadas pelos moradores: os corixos, canais naturais fundamentais para a circulação da água na planície pantaneira.

Ao delimitar a influência da expansão sobre o relevo, os solos e os recursos hídricos, o estudo inclui expressamente corixos e áreas de vazante na porção terrestre sujeita à interferência direta do empreendimento.

No trecho fluvial, a Área de Influência Direta alcança a parte do Rio Paraguai onde são esperados efeitos da dispersão de sedimentos. A área indireta avança rio abaixo e alcança planícies de inundação onde poderão ocorrer efeitos associados a mudanças na circulação das águas. 

O próprio Rima destaca a importância dessa rede hídrica. Segundo o estudo, o Rio Paraguai funciona como a “espinha dorsal do Pantanal”, controlando os níveis da planície e conectando baías, lagoas, corixos e vazantes, dinâmica considerada essencial para a fauna da região. 

Dragagem e erosão serão monitoradas

A ampliação também envolve dragagens de manutenção do calado nas proximidades do terminal. Na prática, são retirados sedimentos acumulados no fundo do rio para manter a profundidade necessária à navegação e às manobras das embarcações que transportam o minério.

O estudo prevê que, durante a implantação, a movimentação de terra e a retirada de vegetação elevarão o potencial de erosão pela exposição do solo, principalmente no período chuvoso.

Na operação, as dragagens e a movimentação de sedimentos poderão provocar interferências pontuais nos recursos hídricos, incluindo aumento temporário da turbidez da água. 

Por causa desses riscos, a LHG propôs um Programa de Monitoramento Hidrossedimentológico, Controle de Processos Erosivos e Assoreamento.

O programa deverá acompanhar o trecho do Rio Paraguai influenciado pelo terminal para prevenir e mitigar erosão, assoreamento, alterações das margens e mudanças na qualidade da água.

Também deverá avaliar se dragagens, obras e circulação de embarcações influenciam os processos erosivos e a deposição de sedimentos. 

Outro programa prevê acompanhamento contínuo da qualidade da água superficial, incluindo corixos, Rio Paraguai e drenagens locais, e dos sedimentos de fundo da área portuária e adjacências.

O objetivo declarado é identificar se eventuais mudanças estão relacionadas às atividades do empreendimento. 

MPF investiga conflito entre mineradora e comunidade

As divergências entre a mineradora e os moradores já ultrapassaram as reclamações locais e chegaram ao Ministério Público Federal (MPF). Atualmente, há dois inquéritos civis distintos envolvendo a atuação da LHG Mining em Porto Esperança.

O primeiro teve a conversão em inquérito determinada pelo MPF em 2025 e foi publicado no Diário do Ministério Público Federal em 14 de agosto daquele ano.

O procedimento nº 1.21.004.000156/2024-51 apura uma possível invasão da área ocupada pela comunidade ribeirinha pela mineradora, inclusive com a instalação de cercas próximas às casas situadas na antiga vila ferroviária.

O MPF determinou novas diligências para obtenção de elementos de prova antes da eventual adoção de medidas judiciais.

Já em 2 de março de 2026, o MPF publicou a instauração de outro inquérito civil, originado da Notícia de Fato nº 1.21.004.000311/2024-39, após diligência realizada na comunidade.

Neste caso, a investigação é ambiental e apura possíveis danos relacionados às atividades da LHG, entre eles uso de rejeito de minério em estrada, supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente (APP), soterramento de recursos hídricos, os chamados corixos, e erosão das margens do Rio Paraguai.

Os dois procedimentos permanecem no campo investigativo e não representam, por si só, conclusão de que as irregularidades tenham ocorrido ou atribuição definitiva de responsabilidade à mineradora.

Paralelamente, Matheus Viana afirma representar moradores em 30 ações contra a LHG, nas quais são pleiteadas reparações pelos danos que alegam ter sofrido.

Os processos foram extintos em primeira instância sem julgamento do mérito, mas, segundo o advogado, a discussão prossegue no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Porto Esperança sente transformação de perto

Porto Esperança, que reúne cerca de 121 moradores distribuídos em 54 famílias, nasceu no início do século passado em torno da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, às margens do Rio Paraguai. Com a perda da importância da ferrovia, o povoado enfrentou décadas de isolamento e encontrou na pesca e no turismo uma das alternativas de sobrevivência.

Agora, o distrito passa por outra transformação. Os moradores representados por Viana relatam aumento do fluxo de carretas, poeira sobre casas e ruas, perda do sossego e prejuízos às atividades ligadas ao turismo de pesca.

Moradores de Porto Esperança estão entre os que reclamam da poeira registrada na comunidade. Foto: Divulgação.

A preocupação com mudanças sociais provocadas pelo empreendimento também aparece no próprio Rima.

O Programa de Monitoramento de Indicadores Socioeconômicos foi criado para acompanhar alterações ambientais e o aumento da circulação de pessoas que possam provocar incômodos e pressão sobre os serviços públicos, além de mudanças em infraestrutura, emprego, renda e população vulnerável. 

O projeto também prevê prioridade na contratação de moradores de Porto Esperança e Albuquerque, além de um programa específico de gestão de tráfego e segurança nas vias de acesso ao terminal. 

No documento ambiental, a expectativa é que a utilização predominante da ferrovia na operação futura reduza a circulação de veículos pesados e, consequentemente, a emissão de poeira, ruído e vibrações. 

Até que essa mudança logística se concretize, entretanto, é o movimento rodoviário atual que alimenta parte das reclamações dos moradores.

Comunidade reconhece avanços, mas ainda cobra melhorias

Em conversa com o Correio do Estado, a presidente da Associação de Moradores da Comunidade Tradicional dos Corixeiros de Porto Esperança, Ingred Oliveira, avaliou que a comunidade atravessa um período de mudanças, com avanços recentes, mas ainda convive com demandas que precisam sair do papel, principalmente nas áreas de infraestrutura e educação.

“Hoje, vejo Porto Esperança vivendo um momento de mudanças importantes. Temos algumas demandas que ainda precisam avançar, principalmente relacionadas à infraestrutura e à educação, como a oferta de ensino médio para os nossos jovens. Mas também precisamos reconhecer que muitas coisas estão acontecendo e que algumas melhorias já podem ser percebidas no dia a dia”, afirmou.

Um dos pontos destacados pela presidente é a estrada de acesso à comunidade. Segundo ela, a umectação passou a ser realizada durante 24 horas, medida que reduziu os transtornos provocados pela poeira.

Apesar da melhora, Ingred reconhece que a situação ainda provoca divergências entre os próprios moradores, principalmente por causa da grande quantidade de carretas que circulam pelo local.

“A umectação 24 horas vem melhorando bastante as condições de acesso e trazendo mais tranquilidade para os moradores. Claro que ainda existe polêmica, porque é difícil agradar a todos. O que ainda pesa bastante é o fluxo de carretas, que é muito grande”, explicou.

Ingred disse ainda ter recebido informações de que a quantidade de caminhões circulando pela região deverá diminuir à medida que o projeto de expansão avance, diante da expectativa de retomada do transporte ferroviário de cargas.

“Hoje tive a informação de que, com o avanço da expansão, esse fluxo vai diminuir muito, até porque o trem de carga vai voltar a operar. É importante reconhecer quando uma demanda da comunidade começa a ser atendida e os resultados aparecem. Também não podemos fingir que nada está acontecendo”, acrescentou.

Além da situação da estrada, a representante dos moradores citou outras mudanças recentes em Porto Esperança, como a reforma da escola e intervenções no sistema de abastecimento de água.

“Tivemos recentemente a entrega da reforma da nossa escola, melhorias no abastecimento de água, com a renovação dos encanamentos pela Sanesul, além de ações importantes nas áreas de saúde, qualificação profissional e outras iniciativas. Para uma comunidade como Porto Esperança, essas melhorias têm um significado muito grande, porque beneficiam diretamente nossas crianças, nossas famílias e toda a população”, disse.

À frente da associação, Ingred afirma que tem buscado interlocução tanto com o poder público quanto com as empresas que atuam na região.

Segundo ela, a posição da entidade não é de oposição à atividade portuária ou à mineração, mas de cobrança para que o desenvolvimento também se reflita na vida de quem mora em Porto Esperança.

“Não somos contra o desenvolvimento e reconhecemos a importância das atividades portuárias e de mineração, mas queremos que quem mora aqui também seja ouvido, respeitado e beneficiado por esse crescimento. A nossa intenção é que o desenvolvimento da região aconteça junto com a comunidade”, ressaltou.

Sobre a relação com a LHG Mining, a presidente disse que existem reivindicações que permanecem em discussão, ao mesmo tempo em que reconheceu ações realizadas pela mineradora na comunidade.

“Com a LHG Mining, temos buscado manter justamente esse diálogo. Existem demandas que ainda precisam continuar sendo discutidas, mas também reconhecemos as ações e o apoio que a empresa vem dando à comunidade. Acredito que uma relação construída com diálogo, respeito e transparência é o melhor caminho para todos”, afirmou.

Ingred também destacou que considera papel da associação não apenas apresentar reclamações, mas acompanhar as transformações e reconhecer medidas consideradas positivas pelos moradores.

“Como presidente da associação, meu papel é ouvir os moradores, levar nossas reivindicações e também reconhecer aquilo que está sendo feito de positivo. A comunidade quer ser parceira, quer participar das decisões e quer ver Porto Esperança crescendo sem perder sua história e sua identidade”, pontuou.

Para os próximos anos, a expectativa, segundo ela, é que os investimentos realizados na região resultem em benefícios permanentes para os moradores, sobretudo em infraestrutura, oportunidades de trabalho e qualidade de vida.

“Queremos mais oportunidades, infraestrutura, qualidade de vida e, principalmente, um olhar permanente para as famílias que vivem aqui. Porto Esperança tem história, tem pessoas trabalhadoras, tem crianças e famílias que acreditam no futuro daqui. O que queremos é que esse futuro seja construído junto com a comunidade”, finalizou.

Estudo considera expansão ambientalmente viável

Apesar dos impactos identificados, o Rimaconclui que a área prevista para expansão não apresenta restrições ambientais legais impeditivas e considera viável a implantação do projeto.

O estudo sustenta que os efeitos negativos poderão ser prevenidos, mitigados ou acompanhados por meio dos programas ambientais previstos e destaca, como efeitos positivos, geração de empregos, movimentação econômica e ampliação da infraestrutura ferroviária. 

Essa conclusão integra o estudo apresentado pelo empreendedor no processo de licenciamento ambiental e será analisada pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), órgão responsável por decidir sobre a licença necessária para a ampliação do terminal.

O que diz a LHG

Procurada pelo Correio do Estado para se manifestar sobre o aumento do fluxo de caminhões entre as unidades de mineração e o Terminal Privativo Gregório Curvo e sobre as reclamações dos moradores envolvendo poeira, a LHG Mining não respondeu aos questionamentos encaminhados pela reportagem até a publicação desta matéria.

Inacabado

Obra de asfalto em 23 ruas são paralisadas em três bairros de Campo Grande

Contrato de R$ 9,8 milhões previa pavimentação no Ramez Tebet, Jardim das Macaúbas e Campo Nobre; serviço já teve prazo ampliado e Prefeitura ainda não informou no ato oficial o motivo da interrupção.

17/09/2026 16h55

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Obras de pavimentação chegaram a avançar na região, mas serviços ficaram inacabados e moradores ainda convivem com trechos sem conclusão.

Obras de pavimentação chegaram a avançar na região, mas serviços ficaram inacabados e moradores ainda convivem com trechos sem conclusão. Foto: Divulgação.

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Moradores de três bairros de Campo Grande que aguardam melhorias na infraestrutura terão de esperar mais pela conclusão das obras. A Prefeitura determinou a paralisação dos serviços de pavimentação e infraestrutura previstos para 23 ruas do Complexo Centro-Oeste, que abrange áreas do Ramez Tebet, Jardim das Macaúbas e Jardim Campo Nobre.

A interrupção atinge um contrato de aproximadamente R$ 9,8 milhões, firmado ainda em 2024, e acrescenta um novo capítulo a uma obra que já passou por ampliação de prazo antes de ser oficialmente paralisada.

A decisão consta na edição desta quinta-feira (17) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). A Ordem de Paralisação nº 09/2026, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), foi formalizada em 28 de agosto e determinou que os trabalhos fossem interrompidos a partir de 1º de setembro.

A empresa responsável é a HF Engenharia e Construções Ltda., contratada para executar obras de infraestrutura para pavimentação do Complexo Centro-Oeste , Ramez Tebet, Etapa C, Jardim das Macaúbas e Jardim Campo Nobre. A determinação está vinculada ao Contrato nº 340/2024. 

Um dos principais pontos ainda sem resposta é justamente o motivo da paralisação. O ato publicado pela administração municipal determina a interrupção, mas não apresenta, no próprio extrato, justificativa para a medida.

Também não informa o percentual atualmente executado nem estabelece uma data para que as máquinas retornem às ruas. 

Quem passa atualmente pela região encontra sinais de que os serviços previstos ainda não foram totalmente concluídos.

Em algumas vias, apesar da presença de pavimentação, é possível observar trechos sem meio-fio e outros acabamentos de infraestrutura, cenário que reforça os questionamentos sobre o estágio em que a obra se encontrava quando foi determinada a paralisação. 

Obra começou com contrato milionário

O projeto remonta a 2024. A HF Engenharia venceu a concorrência realizada pelo município com proposta de aproximadamente R$ 9,8 milhões, abaixo do orçamento estimado para a contratação, que estava na casa dos R$ 10,8 milhões.

O pacote foi planejado para levar infraestrutura e pavimentação a 23 vias localizadas nos três bairros, na Região sul da Capital.

Entre as vias contempladas pelo projeto aparecem as ruas Alberto Teixeira, Almiro Nunes da Rocha, Antônio Nelson de Souza, dos Canutos, Martinez, Tamanduateí e Wanda.

A relação também inclui as travessas Benedito Gardial Filho, Geraldo Pereira de Oliveira, Jovita Pedroso da Cunha, Lúcio Alexandre, Ladislau Antunes da Rosa, Manoel Pedro da Cunha, Severino José de Souza, Rachid Abes, Abdon Bunazar, Francisco Bucker e Aristidia Ennes Bucker, além das vias Fidélis Bucker, Francisco da Gama Ennes, Eneas Francisco Bello, Olivério Rodrigues da Luz e Castorina Rodrigues da Luz.

A expectativa, quando o contrato foi celebrado, era de que os trabalhos fossem realizados em 270 dias. O projeto também tem participação de recursos federais destinados às intervenções na região.

A pavimentação desses bairros integra uma demanda antiga de moradores, principalmente em áreas onde a falta de asfalto interfere no deslocamento e se torna ainda mais sentida durante os períodos de chuva e seca.

Prazo já havia sido ampliado

A paralisação não é a primeira alteração no cronograma original. Em 2025, a administração municipal autorizou um termo aditivo que prorrogou por mais 120 dias o prazo de execução.

Com isso, o período estabelecido naquela alteração contratual passou de 20 de julho a 16 de novembro de 2025.

A extensão correspondia a aproximadamente quatro meses adicionais para a realização dos serviços. Mesmo depois desse período, porém, o contrato permaneceu em andamento administrativamente.

Em 2026, houve inclusive mudança na fiscalização responsável pelo acompanhamento dos trabalhos.

Agora, quase dois anos depois da contratação, a Prefeitura publica uma ordem determinando a paralisação da execução.

A sequência coloca no centro da apuração a situação atual do empreendimento: quanto efetivamente foi executado, quanto já saiu dos cofres públicos e quanto ainda falta para que todas as ruas previstas recebam as intervenções contratadas.

Moradores ainda aguardam conclusão

Além do tamanho do investimento, a quantidade de vias incluídas torna a paralisação relevante para quem vive na região.

O projeto alcança bairros localizados na região sul de Campo Grande e envolve não apenas a colocação de asfalto, mas serviços de infraestrutura necessários à urbanização das vias.

No caso do Ramez Tebet, o contrato contempla a chamada Etapa C. Outras etapas de infraestrutura do bairro já haviam sido executadas anteriormente.

No Jardim das Macaúbas, a reivindicação por pavimentação é ainda mais antiga. A melhoria de vias da região já apareceu entre demandas apresentadas pela população ao poder público municipal em anos anteriores.

Com a nova decisão, entretanto, o Diário Oficial não estabelece quando os serviços deverão ser retomados.

 Prefeitura movimenta recursos para infraestrutura

A paralisação também ocorre no momento em que a Prefeitura promove alterações no orçamento da área de infraestrutura.

Na mesma edição do Diogrande, o Executivo abriu R$ 5,68 milhões em crédito suplementar, por meio de remanejamento de dotações. Desse total, aproximadamente R$ 2,65 milhões são movimentados entre ações da Sisep e cerca de R$ 3,03 milhões envolvem dotações da Agetran.  

A publicação, porém, não estabelece relação direta entre esse remanejamento e a obra paralisada nos três bairros.

Motivo da paralisação ainda precisa ser esclarecido

A ordem publicada pela Sisep deixa uma série de questões em aberto. Entre elas estão o motivo que levou à interrupção, o percentual físico já executado, o montante efetivamente pago à HF Engenharia, quais das 23 vias tiveram os trabalhos concluídos e quantas permanecem pendentes.

Também falta esclarecer se a decisão decorre de questões financeiras, técnicas ou administrativas, se houve algum problema no cumprimento do cronograma e se haverá necessidade de novo aditivo contratual.

Outro ponto é saber quando as obras serão retomadas e qual é a nova previsão para conclusão.

O Correio do Estado procurou a Prefeitura de Campo Grande para obter esclarecimentos sobre os motivos da paralisação e a situação atual do contrato.  Até a publicação desta reportagem, não houve retorno.

Educação

IFMS destina R$ 22 mil para criar e fortalecer Empresas Juniores nos dez campi

Recursos serão distribuídos em duas linhas de fomento, com auxílios de até R$ 2,5 mil por projeto; inscrições ficam abertas até agosto de 2027

17/09/2026 14h30

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Divulgação/IFMS

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O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) vai destinar R$ 22 mil para incentivar a criação e o fortalecimento de Empresas Juniores ligadas aos cursos de graduação da instituição. O recurso será distribuído entre os dez campi por meio de um processo seletivo aberto para estudantes e professores orientadores.

Do total, R$ 12 mil serão destinados ao fortalecimento de Empresas Juniores já reconhecidas pelo IFMS. Nessa modalidade, poderão ser selecionadas até seis propostas, com auxílio de até R$ 2 mil para cada projeto.

Os outros R$ 10 mil serão destinados à criação de novas Empresas Juniores. Poderão ser aprovadas até quatro propostas, com repasse de até R$ 2,5 mil por projeto.

Os recursos poderão ser usados na compra de materiais de consumo, pagamento de taxas e contratação de serviços de terceiros. No caso das empresas já existentes, também será permitida a aplicação do dinheiro na regularização de pendências fiscais.

As Empresas Juniores são associações civis administradas por estudantes de graduação, voltadas ao desenvolvimento de projetos e serviços que contribuam para a formação acadêmica e profissional. A iniciativa também busca estimular o empreendedorismo e aproximar as atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação do setor produtivo.

Inscrições

As propostas devem ser cadastradas exclusivamente pelo Sistema Unificado de Administração Pública (Suap) entre 9 de setembro de 2026 e 31 de agosto de 2027.

O cadastro deverá ser realizado pelo professor orientador, responsável por apresentar informações sobre o projeto, integrantes da equipe, planos de aplicação e desembolso, além da documentação exigida pelo edital.

Para o fortalecimento de Empresas Juniores já reconhecidas, será necessário apresentar o Termo de Reconhecimento emitido pelo IFMS e o comprovante de inscrição e situação cadastral no CNPJ.

No caso de criação de novas empresas, entre os documentos exigidos estão o termo de compromisso dos estudantes, parecer da coordenação do curso autorizando a abertura e autorização para utilização de espaço físico e infraestrutura do campus.

Regras

O coordenador da proposta deve ser servidor docente do IFMS e dedicar entre cinco e oito horas semanais ao projeto. Também é necessário manter o currículo atualizado na Plataforma Lattes nos seis meses anteriores à inscrição e não ter pendências junto às áreas de ensino, pesquisa e extensão da instituição. Cada professor poderá apresentar apenas uma proposta.

A seleção será dividida em duas etapas. A primeira será eliminatória, com análise da documentação apresentada. Na segunda, as propostas serão classificadas de acordo com o mérito do projeto e o perfil do coordenador.

Entre os critérios de avaliação estão a organização da equipe, estratégias para garantir a sustentabilidade da Empresa Júnior, atendimento às demandas locais e regionais, formação empreendedora e utilização da infraestrutura tecnológica do campus. A nota final terá peso de 60% para o projeto e 40% para o currículo do coordenador.

O resultado provisório das inscrições deferidas será divulgado 10 dias após a submissão de cada proposta. Recursos poderão ser apresentados em até dois dias úteis. O resultado final será publicado quatro dias úteis depois.

Após a divulgação do resultado final, o Termo de Outorga deverá ser assinado em até 30 dias. O recurso será pago em parcela única na conta bancária cadastrada nos assentamentos funcionais do professor orientador.

Para os projetos de criação de novas Empresas Juniores, os estudantes deverão ainda providenciar documentos como estatuto social, atas de eleição e posse, CNPJ, cadastro tributário municipal e abertura de conta bancária.

Os projetos terão duração de 365 dias a partir da publicação do resultado final. O relatório parcial deverá ser apresentado após 180 dias de execução, enquanto o relatório final deverá ser enviado em até 60 dias após o encerramento do projeto.

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