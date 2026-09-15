Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada

Bolão de Mato Grosso do Sul pretende chegar a R$ 1 milhão em jogos para a Mega da Virada 2026. - Foto: Agência Brasil.

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Depois de mobilizar centenas de apostadores e ultrapassar a marca de R$ 100 mil em apostas na Lotofácil da Independência, o organizador de um bolão de Mato Grosso do Sul agora mira uma cifra bem maior: R$ 1 milhão em jogos para a Mega da Virada 2026.

A movimentação é um desdobramento do bolão mostrado nesta segunda-feira (14) pelo Correio do Estado. Fernando, responsável pelo Bolão Vamos Ganhar! e que afirma organizar o maior bolão de Mato Grosso do Sul, revelou à reportagem que já começou a preparar a próxima operação.

“Quero fazer R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada”, afirmou.

A dimensão do projeto também acompanha a expectativa em torno da premiação. Projeções para a Mega da Virada apontam para uma bolada que pode ficar na casa das centenas de milhões de reais e se aproximar de R$ 1 bilhão, mas o valor da edição de 2026 ainda não foi oficialmente confirmado pela Caixa Econômica Federal.

A Mega da Virada é realizada tradicionalmente em 31 de dezembro, encerrando o calendário anual das loterias. Neste ano, o concurso especial está previsto para 31 de dezembro de 2026, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a premiação principal não acumula: caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor é destinado aos acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade.

O montante final depende, entre outros fatores, da arrecadação destinada ao concurso especial. No sorteio, são extraídas seis dezenas entre 1 e 60, e o prêmio principal é dividido entre as apostas que acertarem os seis números.

O projeto representa um salto de tamanho em relação às operações anteriores do grupo. Na Lotofácil da Independência, o bolão reuniu 875 participantes e arrecadou mais de R$ 101 mil.

A dimensão do próximo bolão, porém, deverá exigir uma estrutura diferente. Segundo Fernando, uma parceria com uma lotérica permitirá que os participantes façam o pagamento diretamente ao estabelecimento responsável pelo registro das apostas.

“Tenho uma parceria com a lotérica em que todos pagam diretamente para o lotérico. Isso é garantia para todos da realização dos jogos e transparência do processo”, explicou.

A estratégia, segundo ele, busca principalmente dar segurança aos participantes diante do volume de dinheiro que poderá ser movimentado.

Em vez de concentrar os pagamentos diretamente com o organizador, a proposta é vincular a operação ao estabelecimento lotérico responsável pelas apostas.

Vídeo vai explicar funcionamento

Com a perspectiva de reunir um número elevado de participantes, Fernando também preparou um vídeo para explicar como funcionará o bolão da Mega da Virada, desde a entrada dos interessados até a dinâmica de pagamento e registro das apostas.

Segundo o organizador, o material foi produzido para padronizar as orientações e tornar o processo mais claro para todos os participantes.

“São muitas pessoas, então o vídeo padroniza e ensina a dinâmica de tudo de forma transparente. Uso esse vídeo para orientar”, explicou.

No vídeo, Fernando detalha o funcionamento do bolão e orienta os interessados sobre as etapas previstas para participar da iniciativa.

O bolão é aberto a pessoas interessadas em participar. Segundo o organizador, as orientações sobre adesão, funcionamento e pagamento são repassadas diretamente aos interessados.

Fernando é o responsável pela organização do grupo e disponibilizou o telefone (67) 98145-9246 para contato e mais informações sobre o bolão da Mega da Virada.

A organização do grupo ocorre meses antes do sorteio da Mega da Virada e surge como continuidade do movimento registrado na Lotofácil da Independência.

O próprio histórico apresentado pelo grupo mostra que, apesar de ainda não ter conquistado o prêmio principal nos concursos destacados, o bolão já acumulou uma série de premiações menores.

Entre elas estão duas quinas e 17 quadras no concurso 3038 da Mega-Sena, que, conforme os dados fornecidos pelo organizador, somaram R$ 158,6 mil. Na Mega da Virada 2024/25, foram 76 quadras, com R$ 82,5 mil em prêmios.

Já na Mega da Virada 2025/26, o grupo registrou uma quina e quatro quadras, totalizando R$ 27,5 mil em prêmios. O histórico informado também inclui 14 acertos na Lotofácil, além de premiações na Quina de São João, Dupla de Páscoa e em outros concursos da Mega-Sena.

Os resultados ajudam a explicar o crescimento do grupo, mas não representam qualquer garantia para os concursos seguintes. Cada sorteio é independente e o aumento do volume apostado não assegura premiação.

De R$ 100 mil para uma meta de R$ 1 milhão

A dimensão pretendida para a Mega da Virada chama atenção principalmente quando comparada à mobilização mais recente.

Na Lotofácil da Independência, o material do grupo aponta arrecadação superior a R$ 101 mil, distribuída entre 875 participantes. Agora, para a Mega da Virada, Fernando pretende multiplicar por quase dez o valor destinado às apostas.

Caso a meta seja atingida, serão R$ 1 milhão efetivamente destinados à montagem e ao registro dos jogos, conforme o planejamento apresentado pelo organizador.

A quantidade de apostas e a forma como o montante será distribuído entre diferentes combinações ainda dependerão da estrutura final do bolão.

O documento elaborado pelo próprio grupo já antecipava que, depois da Lotofácil da Independência, a próxima grande mobilização seria justamente para a Mega da Virada 2026.

A expectativa apresentada era voltar a reunir um grande número de participantes para o concurso de fim de ano.

Agora, Fernando coloca um número nessa ambição: R$ 1 milhão em jogos.

A cifra transforma a Mega da Virada no maior projeto já planejado pelo grupo e, se concretizada, colocará o bolão em uma escala muito superior à operação organizada para a Lotofácil da Independência.

Lotofácil da Independência

Enquanto começa a planejar a operação milionária para a Mega da Virada, o grupo ainda vive a expectativa pelo resultado da Lotofácil da Independência.

Conforme os números atualizados repassados pelo organizador, o Bolão Vamos Ganhar! chegou a 875 participantes e arrecadou mais de R$ 101 mil para o concurso especial.

O concurso nº 3.780, que marca a 15ª edição da Lotofácil da Independência, será sorteado a partir das 21h desta terça-feira (15), pelo horário de Brasília. O prêmio principal está estimado em R$ 300 milhões, o maior já previsto para uma edição especial da modalidade.

Com a mudança no horário anunciada pela Caixa, as apostas individuais podem ser registradas até as 18h desta terça-feira. Já as cotas do Bolão Caixa continuam disponíveis até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa.

Diferentemente dos concursos regulares, a Lotofácil da Independência não acumula na faixa principal. Caso ninguém acerte as 15 dezenas, o valor destinado ao prêmio máximo é repassado aos acertadores de 14 números e, se necessário, às faixas seguintes, conforme as regras da modalidade.

Para o grupo de Mato Grosso do Sul, o resultado desta noite encerra uma mobilização que ultrapassou R$ 100 mil e antecede um projeto ainda mais ambicioso.

Independentemente do desempenho na Lotofácil, Fernando já mira o próximo desafio: chegar a R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada 2026.