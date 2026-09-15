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Depois da Lotofácil, bolão de MS mira R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada

Organizador afirma comandar o maior bolão do Estado e prepara operação para reunir apostadores no concurso especial de fim de ano.

Welyson Lucas

15/09/2026 - 16h28
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Depois de mobilizar centenas de apostadores e ultrapassar a marca de R$ 100 mil em apostas na Lotofácil da Independência, o organizador de um bolão de Mato Grosso do Sul agora mira uma cifra bem maior: R$ 1 milhão em jogos para a Mega da Virada 2026.

A movimentação é um desdobramento do bolão mostrado nesta segunda-feira (14) pelo Correio do Estado. Fernando, responsável pelo Bolão Vamos Ganhar! e que afirma organizar o maior bolão de Mato Grosso do Sul, revelou à reportagem que já começou a preparar a próxima operação.

“Quero fazer R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada”, afirmou.

A dimensão do projeto também acompanha a expectativa em torno da premiação. Projeções para a Mega da Virada apontam para uma bolada que pode ficar na casa das centenas de milhões de reais e se aproximar de R$ 1 bilhão, mas o valor da edição de 2026 ainda não foi oficialmente confirmado pela Caixa Econômica Federal.

A Mega da Virada é realizada tradicionalmente em 31 de dezembro, encerrando o calendário anual das loterias. Neste ano, o concurso especial está previsto para 31 de dezembro de 2026, a partir das 21h, pelo horário de Brasília.

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a premiação principal não acumula: caso nenhuma aposta acerte as seis dezenas, o valor é destinado aos acertadores da faixa seguinte, conforme as regras da modalidade. 

O montante final depende, entre outros fatores, da arrecadação destinada ao concurso especial. No sorteio, são extraídas seis dezenas entre 1 e 60, e o prêmio principal é dividido entre as apostas que acertarem os seis números.

O projeto representa um salto de tamanho em relação às operações anteriores do grupo. Na Lotofácil da Independência, o bolão reuniu 875 participantes e arrecadou mais de R$ 101 mil.

A dimensão do próximo bolão, porém, deverá exigir uma estrutura diferente. Segundo Fernando, uma parceria com uma lotérica permitirá que os participantes façam o pagamento diretamente ao estabelecimento responsável pelo registro das apostas.

“Tenho uma parceria com a lotérica em que todos pagam diretamente para o lotérico. Isso é garantia para todos da realização dos jogos e transparência do processo”, explicou.

A estratégia, segundo ele, busca principalmente dar segurança aos participantes diante do volume de dinheiro que poderá ser movimentado.

Em vez de concentrar os pagamentos diretamente com o organizador, a proposta é vincular a operação ao estabelecimento lotérico responsável pelas apostas.

Vídeo vai explicar funcionamento

Com a perspectiva de reunir um número elevado de participantes, Fernando também preparou um vídeo para explicar como funcionará o bolão da Mega da Virada, desde a entrada dos interessados até a dinâmica de pagamento e registro das apostas.

Segundo o organizador, o material foi produzido para padronizar as orientações e tornar o processo mais claro para todos os participantes.

“São muitas pessoas, então o vídeo padroniza e ensina a dinâmica de tudo de forma transparente. Uso esse vídeo para orientar”, explicou.

No vídeo, Fernando detalha o funcionamento do bolão e orienta os interessados sobre as etapas previstas para participar da iniciativa.

O bolão é aberto a pessoas interessadas em participar. Segundo o organizador, as orientações sobre adesão, funcionamento e pagamento são repassadas diretamente aos interessados.

Fernando é o responsável pela organização do grupo e disponibilizou o telefone (67) 98145-9246 para contato e mais informações sobre o bolão da Mega da Virada.

A organização do grupo ocorre meses antes do sorteio da Mega da Virada e surge como continuidade do movimento registrado na Lotofácil da Independência.

O próprio histórico apresentado pelo grupo mostra que, apesar de ainda não ter conquistado o prêmio principal nos concursos destacados, o bolão já acumulou uma série de premiações menores.

Entre elas estão duas quinas e 17 quadras no concurso 3038 da Mega-Sena, que, conforme os dados fornecidos pelo organizador, somaram R$ 158,6 mil. Na Mega da Virada 2024/25, foram 76 quadras, com R$ 82,5 mil em prêmios.

Já na Mega da Virada 2025/26, o grupo registrou uma quina e quatro quadras, totalizando R$ 27,5 mil em prêmios. O histórico informado também inclui 14 acertos na Lotofácil, além de premiações na Quina de São João, Dupla de Páscoa e em outros concursos da Mega-Sena.

Os resultados ajudam a explicar o crescimento do grupo, mas não representam qualquer garantia para os concursos seguintes. Cada sorteio é independente e o aumento do volume apostado não assegura premiação.

De R$ 100 mil para uma meta de R$ 1 milhão

A dimensão pretendida para a Mega da Virada chama atenção principalmente quando comparada à mobilização mais recente.

Na Lotofácil da Independência, o material do grupo aponta arrecadação superior a R$ 101 mil, distribuída entre 875 participantes. Agora, para a Mega da Virada, Fernando pretende multiplicar por quase dez o valor destinado às apostas.

Caso a meta seja atingida, serão R$ 1 milhão efetivamente destinados à montagem e ao registro dos jogos, conforme o planejamento apresentado pelo organizador.

A quantidade de apostas e a forma como o montante será distribuído entre diferentes combinações ainda dependerão da estrutura final do bolão.

O documento elaborado pelo próprio grupo já antecipava que, depois da Lotofácil da Independência, a próxima grande mobilização seria justamente para a Mega da Virada 2026.

A expectativa apresentada era voltar a reunir um grande número de participantes para o concurso de fim de ano.

Agora, Fernando coloca um número nessa ambição: R$ 1 milhão em jogos.

A cifra transforma a Mega da Virada no maior projeto já planejado pelo grupo e, se concretizada, colocará o bolão em uma escala muito superior à operação organizada para a Lotofácil da Independência.

Lotofácil da Independência

Enquanto começa a planejar a operação milionária para a Mega da Virada, o grupo ainda vive a expectativa pelo resultado da Lotofácil da Independência.

Conforme os números atualizados repassados pelo organizador, o Bolão Vamos Ganhar! chegou a 875 participantes e arrecadou mais de R$ 101 mil para o concurso especial.

O concurso nº 3.780, que marca a 15ª edição da Lotofácil da Independência, será sorteado a partir das 21h desta terça-feira (15), pelo horário de Brasília. O prêmio principal está estimado em R$ 300 milhões, o maior já previsto para uma edição especial da modalidade.

Com a mudança no horário anunciada pela Caixa, as apostas individuais podem ser registradas até as 18h desta terça-feira. Já as cotas do Bolão Caixa continuam disponíveis até as 20h, exclusivamente pelo aplicativo e pelo portal Loterias Caixa.

Diferentemente dos concursos regulares, a Lotofácil da Independência não acumula na faixa principal. Caso ninguém acerte as 15 dezenas, o valor destinado ao prêmio máximo é repassado aos acertadores de 14 números e, se necessário, às faixas seguintes, conforme as regras da modalidade.

Para o grupo de Mato Grosso do Sul, o resultado desta noite encerra uma mobilização que ultrapassou R$ 100 mil e antecede um projeto ainda mais ambicioso.

Independentemente do desempenho na Lotofácil, Fernando já mira o próximo desafio: chegar a R$ 1 milhão em jogos na Mega da Virada 2026.

greve

Impasse sobre plano de saúde trava acordo e agências da Caixa seguem fechadas em MS

Greve começou no dia 10 de setembro e permanece por tempo indeterminado; nova rodada de negociação está prevista para esta quarta

15/09/2026 17h44

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Greve dos funcionários da Caixa continua por tempo indeterminado

Greve dos funcionários da Caixa continua por tempo indeterminado Foto: Eduardo Miranda / Correio do Estado

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Funcionários da Caixa Econômica Federal seguem em greve pelo sexto dia, com todas as agências de Mato Grosso do Sul fechadas, assim como ocorre a nível nacional. As negociações não resultaram em acordo devido a um impasse relacionado ao plano de saúde.

A presidente do Sindicato dos Bancários de Campo Grande e Região, Neide Maria Rodrigues, explicou que a reivindicação da categoria era de reajuste salarial pela inflação, mais 5% de ganho real, além do plano de saúde no esquema 70/30, em que o banco paga 70% e os trabalhadores arcam com o restante.

A contraproposta da Caixa foi de reajuste no índice da inflação, mais 0,6%.

Segundo Neide, o reajuste por si só não é um problema para os bancários, mas a falta de proposta com relação ao plano de saúde travou a negociação, com a contraproposta rejeita na última sexta-feira (11).

A proposta apresentada pela instituição previa mudanças no modelo de custeio e nas regras de coparticipação no Saúde Caixa, plano de assistência médica dos funcionários.

"O que pega é o plano de saúde, queremos manutenção e não diferenciação para aposentados e diferenciação de idade", disse, explicando que os valores aumentam conforme a idade dos beneficiários.

Neide disse ainda que os bancários do Banco do Brasil aceitaram a proposta de reajuste, permanecendo apenas os da Caixa em negociação, que deve ser retomada nesta quarta-feira (16).

"O Banco do Brasil, a rede privada, já aceitaram o acordo, já fizeram a assinatura do acordo coletivo e estão ok, até porque não há a discussão do plano de saúde, diferente do acordo da Caixa", explicou.

Até então, sem acordo, a greve segue por tempo indeterminado. A paralisação teve início na última quinta-feira (10).

"Esperamos que amanhã tenha uma negociação que contemple os anseios da categoria, que é principalmente o plano de saúde", concluiu a presidente do sindicato.

Judicialização

Na sexta-feira, antes da votação, a Caixa afirmou que a proposta era final e indicou que poderia recorrer à Justiça do Trabalho caso fosse rejeitada.

O banco deve avaliar o ingresso de um dissídio coletivo, instrumento utilizado para que a Justiça do Trabalho estabeleça condições para solucionar o impasse entre empregados e instituição.

Apesar da rejeição, a Caixa afirmou que mantém o diálogo aberto com as entidades representativas dos trabalhadores e que pretende buscar um entendimento.

A paralisação começou na quinta-feira (10), depois que os trabalhadores rejeitaram uma proposta anterior para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT).

Entre os principais pontos oferecidos pela Caixa estavam:

  • prêmio de R$ 3 mil por empregado;
  • pagamento, em 18 de setembro, do salário reajustado, da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), do Super Caixa e do prêmio;
  • aumento de 6,5% para 8% do limite de participação da Caixa no custeio do Saúde Caixa;
  • antecipação da parcela da Caixa referente à 13ª mensalidade de 2028, 2029 e 2030;
  • pagamento de valores relativos ao PAMS a partir de 2027;
  • R$ 236 milhões em ações de prevenção à saúde a partir de janeiro de 2027;
  • criação de grupos de trabalho para discutir melhorias na eficiência do plano e novas fontes de financiamento.

As mudanças no plano de saúde concentraram a maior parte das divergências. Entre as regras propostas estavam:

  • contribuição dos empregados de 2,3% a 4,1% sobre o salário-base, conforme a faixa etária;
  • cobrança de R$ 480 a R$ 660 por dependente, de acordo com a idade;
  • aumento do teto anual de coparticipação de R$ 3,6 mil para R$ 4,8 mil por grupo familiar;
  • limite de 9% para o grupo familiar;
  • criação de um piso de R$ 50 por beneficiário;
  • cobrança de 13 mensalidades;
  • aumento de R$ 75 para R$ 150 no valor da consulta em pronto-socorro, fora do teto;
  • isenção de coparticipação em atendimentos por telemedicina;
  • recadastramento anual obrigatório.

Trânsito

Obra de drenagem interdita trecho de rua na Capital

Bloqueio parcial ocorre entre quarta e sexta-feira, das 8h às 16h, para execução de drenagem e pavimentação

15/09/2026 17h15

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Bloqueio parcial ocorre entre quarta e sexta-feira, das 8h às 16h, para execução de drenagem e pavimentação

Um trecho da Rua Santa Quitéria, na região do Anhanduizinho, terá interdição parcial entre esta quarta-feira (16) e sexta-feira (18), das 8h às 16h, para execução de obras de drenagem e asfalto.

O bloqueio será feito no trecho entre as ruas Ribeirão das Neves, Granada e Seis de Outubro. Durante os trabalhos, os motoristas poderão utilizar como alternativas as ruas Morro do Chapéu, Itabirito e Cabrália Paulista.

A orientação da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) é para que os condutores redobrem a atenção na região e respeitem a sinalização provisória instalada durante a obra.

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