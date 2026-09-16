Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 3058, terça-feira (15/09): veja o rateio

LOTERIAS

A Timemania realiza três sorteios semanais, às terças, quintas e aos domingos; veja quais os números sorteados no último concurso

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 2442 da Timemania na noite desta terça-feira, 15 de setembro de 2026. A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 14 milhões.

Premiação

7 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 6 acertos - Não houve ganhadores

Não houve ganhadores 5 acertos - 94 apostas ganhadoras (R$ 2.005,24)

94 apostas ganhadoras (R$ 2.005,24) 4 acertos - 2.040 apostas ganhadoras (R$ 10,50)

2.040 apostas ganhadoras (R$ 10,50) 3 acertos - 20.152 apostas ganhadoras (R$ 3,50)

Time do Coração

BRASILIENSE /DF - 5.127 apostas ganhadoras (R$ 8,50)

Confira o resultado da Timemania de ontem!

Os números da Timemania 2442 são:

58 - 80 - 42 - 75 - 47 - 40 - 26

Time do Coração: 22 - Brasiliense (DF)

O sorteio da Timemania é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.

Próximo sorteio: Timemania 2445

Como a Timemania tem três sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quinta-feira, 17 de setembro, a partir das 20 horas (horário local), pelo concurso 2445. O valor da premiação está estimado em R$ 14,3 milhões.

Para participar dos sorteios da Timemania é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.

A aposta mínima custa R$ 3,50 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher 10 dente as 80 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de três a sete números, ou o time do coração;

Como jogar a Timemania

A Timemania é a loteria para os apaixonados por futebol. Além de o seu palpite valer uma bolada, você ainda ajuda o seu time do coração.

Você escolhe dez números entre os oitenta disponíveis e um Time do Coração. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Se você tiver de três a sete acertos, ou acertar o time do coração, ganha.

Você pode deixar, ainda, que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9, ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 10 dezenas, a probabilidade de acertar sete números ganhar o prêmio milionário é de 1 em 26.472.637, segundo a Caixa.

Assine o Correio do Estado