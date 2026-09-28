Monitoramento de veículo termina com 329 kg de maconha apreendidos em MS

Mudança no Tempo

Aviso do Inmet começa às 23h desta segunda-feira e prevê até 50 milímetros de chuva; instabilidades devem ganhar força com o avanço de uma frente fria

Tempo fechado em Campo Grande em registro de arquivo; Capital está sob alerta para tempestades. Foto:Paulo Ribas/Correio do Estado

Campo Grande entra em alerta para tempestades a partir das 23h desta segunda-feira (28), com previsão de chuva intensa, rajadas de vento e possibilidade de queda de granizo. O aviso meteorológico permanece válido até as 22h59 de terça-feira (29).

O alerta é classificado como amarelo, de perigo potencial, pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse é o primeiro dos três níveis de severidade adotados pelo órgão e indica a possibilidade de fenômenos meteorológicos que podem provocar transtornos, embora com risco menor de danos graves.

Diante da previsão, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil orienta os moradores a redobrarem os cuidados durante o período de instabilidade.

De acordo com o aviso, a chuva pode atingir entre 20 e 30 milímetros por hora, com acumulado de até 50 milímetros ao longo do dia. Além da precipitação, há previsão de ventos intensos e possibilidade de queda de granizo.

Embora seja o primeiro nível da escala de severidade utilizada pelo Inmet, o alerta indica possibilidade de transtornos. Há baixo risco de cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e pontos de alagamento.

A mudança ocorre após um período marcado por calor intenso em Mato Grosso do Sul. Nesta segunda-feira (28), as temperaturas podem superar os 40°C em diferentes regiões do Estado, principalmente no oeste e noroeste, cenário que deve continuar nesta terça-feira (29).

Em Campo Grande, os termômetros podem chegar aos 38°C na terça-feira, antes do avanço das instabilidades e da frente fria. Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul está entre os estados mais afetados pela onda de calor que marca os últimos dias de setembro.

Segundo o Inmet, Mato Grosso do Sul está entre os estados mais afetados pela onda de calor que marca os últimos dias de setembro.

Frente fria aumenta risco de temporais

O quadro de instabilidade deve ganhar força entre quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), com a chegada de uma frente fria pelo sul de Mato Grosso do Sul.

Segundo o meteorologista Natálio Abrão, as condições previstas para os próximos dias estão relacionadas à atuação do El Niño e serão antecedidas por temperaturas elevadas.

“Todos esses comportamentos são decorrentes do El Niño e as previsões de chuvas, trovoadas e ventos fortes previstos para esta quarta-feira e quinta-feira devem atingir grandes áreas do sul, sudeste e sudoeste do Estado”, afirma.

Antes da mudança no tempo, porém, o calor continua intenso. Conforme o meteorologista, as temperaturas nesta segunda e terça-feira devem permanecer acima dos 35°C em diferentes regiões, podendo chegar aos 41°C.

“Portanto, fica o alerta de cuidados para situações sérias na quarta-feira e quinta-feira”, ressalta Natálio.

De acordo com a previsão do meteorologista, a frente fria começa a ingressar pelo sul do Estado durante a madrugada de quarta-feira (30), provocando pancadas de chuva, trovoadas e ventos que podem alcançar 80 km/h, além da possibilidade de rajadas ainda mais intensas e queda de granizo.

A primeira área atingida deve ser a faixa de fronteira com o Paraguai. Municípios como Paranhos, Sete Quedas, Eldorado, Mundo Novo e Naviraí estão entre os pontos sujeitos às primeiras instabilidades. Posteriormente, o sistema deve avançar em direção a Ponta Porã e Dourados.

Em Campo Grande, a previsão de Natálio é de que as instabilidades mais fortes avancem durante a tarde de quarta-feira. A combinação de chuva, descargas elétricas, granizo e rajadas de vento exige atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos e queda de árvores.

O meteorologista chama atenção ainda para Bodoquena, Porto Murtinho, e Bonito, onde as condições podem ser mais severas. Para Corumbá e Ladário, são esperados ventos que podem chegar a aproximadamente 70 km/h.

Rajadas de até 80 km/h

O cenário também merece atenção especial no sul e sudeste de Mato Grosso do Sul. Segundo Natálio, Naviraí, Ivinhema, Santa Rita do Pardo e Bataguassu podem registrar trovoadas, raios, granizo e ventos de até 80 km/h, especialmente no período noturno.

As instabilidades também devem alcançar Campo Grandem, Bandeirantes, Jaraguari, São Gabriel do Oeste e Novo Horizonte do Sul ao longo do avanço do sistema.

Na madrugada de quinta-feira (1º), a tendência é de tempo encoberto, chuva e tempestades em áreas de Ribas do Rio Pardo, Inocência e Água Clara, com maior instabilidade sobre as regiões leste e sudeste do Estado. Nesses locais, são esperadas descargas elétricas e trovoadas intensas.

A previsão indica que Mato Grosso do Sul deve permanecer com tempo predominantemente fechado entre quarta-feira (30) e quinta-feira (1º), com reflexos ainda durante a manhã de sexta-feira (2).

Apesar da chegada da frente fria, Natálio destaca que não há previsão de frio significativo. O principal efeito do sistema será a mudança das condições atmosféricas, com aumento da nebulosidade, chuva, temporais e queda das temperaturas em relação ao calor registrado nos dias anteriores.

Chuva ganha força em Mato Grosso do Sul

A instabilidade prevista para Campo Grande faz parte de um cenário de retorno das chuvas a diferentes pontos do Estado.

No informativo meteorológico mais recente, divulgado pelo Inmet nesta segunda-feira (28), a projeção para a semana entre 28 de setembro e 5 de outubro indica os maiores acumulados do Centro-Oeste justamente no sul de Mato Grosso do Sul.

Nessa região do Estado, os volumes podem alcançar pontualmente 80 milímetros durante a semana. Já no noroeste de Mato Grosso do Sul, os volumes previstos são menores e não devem ultrapassar 10 milímetros.

O cenário mostra que a chuva não deve se limitar ao episódio previsto para a noite desta segunda-feira e terça-feira.

A tendência do Inmet aponta continuidade das instabilidades em partes de Mato Grosso do Sul ao longo dos próximos dias, embora os volumes possam variar significativamente entre as regiões.

A previsão ocorre justamente na transição entre setembro e outubro. Para setembro de 2026, o prognóstico climático do instituto já indicava tendência de precipitações acima da média histórica em Mato Grosso do Sul.

Cuidados durante a tempestade

Diante do risco de chuva forte, vento e eventual queda de granizo, a Defesa Civil de Campo Grande orienta os moradores a redobrarem a atenção e evitarem locais considerados vulneráveis durante a ocorrência das tempestades.

A recomendação é não permanecer próximo a árvores, estruturas que possam ser derrubadas pelo vento ou regiões conhecidas por registrar alagamentos. Motoristas também devem aumentar a atenção caso encontrem vias tomadas pela água e evitar atravessar pontos alagados.

Para solicitação de serviços municipais, a população pode entrar em contato pelo telefone 156. Em situações envolvendo risco elétrico ou necessidade de atendimento de emergência, o Corpo de Bombeiros atende pelo 193. A Defesa Civil pode ser acionada pelo número 199.