Homem é executado com tiros na cabeça durante jogo do Brasil em praça - Foto: Divulgação

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O que era para ser uma tarde de lazer e confraternização terminou em tragédia no Jardim Colibri, em Campo Grande. Um homem foi executado a tiros diante de dezenas de pessoas que acompanhavam a transmissão da partida entre Brasil e Marrocos na Praça Lucas Andrade Cardoso, conhecida como Arena Tony Gol.

A vítima foi identificada como Claudemar Ferreira Alves, de 32 anos. O crime ocorreu durante o intervalo do jogo, quando o local estava movimentado por moradores e torcedores que assistiam à partida em um espaço público da região.

Segundo relatos de testemunhas, o autor se aproximou de Claudemar e iniciou uma breve conversa. Poucos instantes depois, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos contra a vítima. Pelo menos cinco tiros atingiram a região da cabeça.

Os estampidos provocaram correria e pânico entre as pessoas que estavam na praça. Mesmo gravemente ferido, Claudemar foi socorrido e encaminhado à UPA Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Universitário.

Apesar dos esforços da equipe médica, ele não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo depois.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e realizar o isolamento da área. Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica também estiveram no local para coletar informações que possam auxiliar na identificação do autor e na elucidação do caso.

Até o momento, não há informações sobre a motivação do homicídio nem sobre a identidade do responsável pelos disparos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Investigação

As investigações conduzidas pela Polícia Civil indicam que o homicídio pode ter ligação com disputas envolvendo o tráfico de drogas na região.

Conforme apurado até o momento, há a suspeita de que a execução tenha sido encomendada por R$ 30 mil por um detento conhecido pelo apelido de "Seis Dedos".

O homem apontado como autor dos disparos foi identificado apenas como "Macaquinho". Durante os trabalhos periciais, foram recolhidas cápsulas de munição e vestígios de sangue no local do crime.

Moradores que estavam no local informaram ter visto os suspeitos chegando momentos antes da execução e reconheceram o atirador pelo apelido. Os investigadores também apuram uma possível ligação da vítima com uma facção criminosa.

Claudemar possuía antecedentes por tráfico de drogas, estupro de vulnerável e outros delitos, além de já ter recebido ameaças de morte anteriormente.