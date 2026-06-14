Polícia Militar Rodoviária apreende 890 kg de droga escondida em pneu de trator

Policiais militares do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreenderam 890 quilos de maconha, neste fim de semana, na MS-156, em Amambai, município localizado a 352 quilômetros de Campo Grande.
O entorpecente, avaliado em R$ 1.800.000,00, estava armazenado em aproximadamente 900 tabletes e escondido em pneu de trator.
Conforme apurado pela reportagem, militares fiscalizavam a MS-156, entre Amambai e Tacuru, quando abordaram um caminhão que transportava um trator agrícola.
Interrogado pelos policiais, o motorista apresentou a documentação da carga e informou que iria para São Paulo.
Mesmo assim, os policiais decidiram vistoriar a carga e constataram que os pneus traseiros do trator apresentavam sinais de manipulação e exalavam forte odor de entorpecente.
Com isso, o veículo foi encaminhado para desmontagem dos pneus na Base Operacional da PMR em Amambai, onde diversos tabletes foram flagrados.
O motorista alegou desconhecer a existência do entorpecente e que só estava realizando o transporte da carga em regime de frete.
O condutor, o trator e o entorpecente foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Amambai para as providências cabíveis. O caso será investigado pelas autoridades.
TRÁFICO DE DROGAS
O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.
Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.
Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.
O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.
Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 4.321 kg de cocaína e 273.400 kg de maconha foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 14 de junho de 2026, em Mato Grosso do Sul
Em 2025, 14.651 quilos de cocaína, 538.750 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos.