Obras na BR-163 podem ser novamente empurradas, desta vez para agosto

As obras na BR-163 em Mato Grosso do Sul devem começar no dia 1º de agosto, segundo cronograma apresentado pela concessionária Motiva, antiga CCR MSVia, aos deputados estaduais nesta terça-feira (1º). Desta forma, o prazo foi empurrado pela segunda vez, já que a previsão inicial era de iniciar as obras em junho, depois passou para julho e agora para agosto.

O cronograma de gestão das rodovias foi apresentado por representantes da Motiva, em reunião fechada na Assembleia Legislativa, aos deputados da Comissão Temporária de Representação para Acompanhamento da Concessão da BR-163/MS.

Foram discutidos na reunião o detalhamento do cronograma das obras previstas, as fases de execução, os parâmetros de segurança viária e os critérios técnicos adotados na modelagem contratual, especialmente no contexto da recente repactuação firmada com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

O deputado Júnior Mochi, presidente da comissão, disse as obras começam em 1º de agosto, mas não detalhou quais serão as primeiras a serem executadas, afirmando apenas que serão priorizados que já estavam em andamento antes da repactuação do contrato.

Ele disse ainda que a duplicação de trechos está entre os serviços que serão executados primeiro.

"Oficialmente, dia 1º de agosto iniciam todas as obras, que é quando eles assinam, de fato, o contrato repactuado e inicia o trabalho", disse o deputado.

Mochi afirmou que os deputados pediram prioridade para o anel viário de Campo Grande.

"O anel viário é uma parte realmente complexa e há lugares onde não tem acostamento, não tem terceira faixa e ainda tem o guard-rail de segurança, que é justamente naquela região sul do estado, de Itaquiraí até Mundo Novo, [pedimos] que eles possam acelerar um pouco as obras naquela região, trazer para mais próximo, para que são as chamadas zonas onde tem mais acidentes. Então foi dividido isso por zonas em relação ao número de acidentes que acontece cada trecho e priorizando isso, que é a segurança aviária e segurança do cidadão", disse o deputado.

Mochi disse ainda que a concessionária se comprometeu a prestar contas trimestralmente aos deputados, apresentando dados sobre o andamento das ações a cada 90 dias.

"Todo o tempo que passou, justamente se tivesse um acompanhamento, talvez nós não estaríamos desta forma. Então, com isso, daqui pra frente, nós temos um contrato pactuado e um compromisso também, todo o serviço que vai ser executado está planilhado, com prazo definido, o que vai ser feito no primeiro ano, o que vai ser feito no segundo, no terceiro, nos nove primeiros anos que vai executar todo esse compromisso que foi assumido na repactuação desse contrato de concessão da BR-163", disse.

Com investimentos de R$ 9,3 bilhões, a concessão contempla 845,4 quilômetros de extensão, cortando o estado de Sonora (ao norte) a Mundo Novo (sul), passando por 21 municípios.