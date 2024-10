Motociclista de 18 anos morre após colidir com ônibus

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Na noite desta quinta-feira (3), Eduardo Victor Vieira, de 18 anos, morreu após colidir com um ônibus no cruzamento entre as ruas João Maiolino e Agostinho Bacha, no Bairro Universitário.

Segundo o boletim de ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 20h. A vítima trafegava pela rua João Maiolino e colidiu na dianteira esquerda do veículo de transporte coletivo urbano.

A informação dos trajetos indica que o motociclista teria "furado" o "Pare", já que o ônibus vinha na preferencial. No entanto, a sinalização estaria "apagada" no local, dificultando a visibilidade, o que pode ter colaborado para o acidente.

Após a colisão, Victor caiu de baixo do ônibus, que acabou o atropelando. Apesar do acionamento de socorro imediato, o jovem não resistiu e morreu no local.

A Guarda Civil Metropolitana, a Polícia Militar, a Perícia Técnica, a Polícia Civil e uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local.

O condutor do veículo passou pelo teste do bafômetro, que não indicou consumo de álcool.

Acidentes recorrentes

Nos últimos 20 dias, quatro motociclistas morreram em Campo Grande.

Na madrugada do dia 14 de setembro, um motociclista morreu após colidir com uma mureta na Avenida Duque de Caxias, região do bairro Nova Campo Grande. O impacto foi tão forte que a motocicleta foi localizada a aproximadamente 50 metros de distância da vítima, em uma área de vegetação ao lado da pista.

No dia 19 de setembro, uma motociclista, identificada como Michele Bernardo de Oliveira, de 39 anos morreu em um acidente envolvendo a moto que pilotava e um carro. A colisão aconteceu no cruzamento da Av Nasri Siufi com a Rua Polônia/Rua Cachoeira do Campo, no bairro Jardim Tarumã, em Campo Grande.

À polícia, a condutora do veículo, um Fiat Mobi, informou que trafegava na avenida Nasri Siufi, no sentido sul-norte, contrário ao sentido em que trafegava a moto Honda Fan, quando foi fazer a conversão à esquerda para entrar na Rua Cachoeira do Campo, momento em que aconteceu a colisão. A vítima morreu no local.

Na noite do dia 28 de setembro, um motociclista de 19 anos morreu após colidir com um boi na Rua Barra Bonita, no Jardim Veraneio, em Campo Grande. O animal também não resistiu.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima pilotava uma motocicleta Honda Fan 160, de cor cinza, quando o acidente ocorreu. Devido a batida, a vítima, a moto e o animal foram arrastados por cerca de 10 metros, indo parar na pista contrária do ponto de colisão.

No local, a lâmpada de iluminação pública estava apagada. Com a chegada da perícia científica, foi possível verificar que o ponto de colisão ocorreu na via por onde o motociclista trafegava e que o mesmo sofreu morte instantânea.

A vítima não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), de acordo com a equipe do batalhão de trânsito que estava no local, sendo identificado e qualificado através de documento de identidade que portava.

23 motociclistas morreram

no primeiro semestre

Dados da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) mostram que 23 motociclistas morreram em acidentes de trânsito no primeiro semestre deste ano na capital.

O levantamento mostra ainda que os condutores de motocicletas são os mais vitimados no trânsito, representando 69,6% das vítimas fatais do período.

O número de 2024 é pouco maior do que o registrado no primeiro semestre do ano passado, quando 21 motoclistas haviam morrido no trânsito de Campo Grande.

