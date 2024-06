Motorista de Audi é indiciado por homicídio e solto em seguida

CALAMIDADE

Coxim e Sonora chegam aos 18% e outras três cidades figuram entre as 10 cidades do país com os menores índices de umidade; altas temperaturas também preocupa

Umidade relativa do ar segue em níveis alarmantes e chega a registrar menos de 20% em duas cidades do MS Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

As condições recentes de umidade relativa do ar segue em níveis preocupantes no Mato Grosso do Sul e Coxim e Sonora registraram índices menores de 20%, além de outras três cidades estarem entre as 10 menores do país, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Diariamente, cidades sul-mato-grossenses estão na lista de piores umidades do ar. Neste domingo (16), foi a vez de Coxim e Sonora, ambas com 18%, apresentarem números expressivos acerca deste aspecto.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), ao registrarem índices menores de 20%, entram no chamado Estado de Alerta,que é quando alguma cidade, país ou unidade federativa marca de 12% a 20% e precisa de cuidados especiais da população quanto a isso, como:

Observar as recomendações do estado de atenção;

Suprimir exercícios físicos e trabalhos ao ar livre entre 10 e 16 horas;

Evitar aglomerações em ambientes fechados;

Usar soro fisiológico para olhos e narinas;

Beber muita água

Além de Coxim e Sonora, as cidades Bataguassu (22%), Costa Rica (23%) e São Gabriel do Oeste (23%) também figuram no top 10, mantendo-se em Estado de Atenção e também precisando de cautelas.

Caso os níveis de umidade continuem diminuindo e apresentem números abaixo de 12%, o Estado de Emergência é acionado, sendo o nível mais crítico dentre os existentes, segundo a CGE.

É necessário que a população coxinense dobre os cuidados, já que além da baixa umidade, a cidade também apresentou alta temperatura, com uma máxima de 35.7°C, neste domingo.

Saiba

O Inmet publicou um alerta de perigo potencial para baixa umidade em algumas regiões do país nesta terça-feira (18), das 11h até às 18h. O aviso integra 68 dos 79 municípios do Mato Grosso do Sul e é descrito como uma umidade variando de 30% a 20%. Ou seja, está já é uma previsão de que os próximos dias deve seguir de baixa umidade, pelo menos nas cidades citadas nesta reportagem.

Assine o Correio do Estado