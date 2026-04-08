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MP junto ao TCU pede apuração sobre atos do BC e INSS no mercado de crédito consignado

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou nesta quarta-feira, 8, a apuração dos atos do Banco Central do Brasil

Estadão Conteúdo

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08/04/2026 - 23h00
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O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) solicitou nesta quarta-feira, 8, a apuração dos atos do Banco Central do Brasil (BC) e do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na regulação e fiscalização do crédito consignado, com atenção à proteção de consumidores classificados como hipervulneráveis.

A representação pede ainda a realização de auditoria sobre o funcionamento do mercado de consignado no sistema bancário, com foco na estrutura dos produtos ofertados, na transparência das informações fornecidas aos consumidores, nos mecanismos de supervisão e sancionamento e nos impactos sobre aposentados, pensionistas e idosos de baixa renda.

O pedido formal relata o contexto de endividamento no País via cartão de crédito consignado. Segundo os argumentos apresentados, há ausência de "faturas claras", complexidade dos mecanismos de amortização e "falta de transparência" sobre o custo total do crédito.

"Na origem do impasse, emerge uma frágil supervisão regulatória sobre o sistema financeiro responsável pela controversa oferta híbrida, como se indistinta fosse, de crédito consignado e de crédito rotativo vinculado a cartão de crédito consignado, cujos riscos, limites mensais de desconto do valor da margem consignável do benefício e limites máximos de taxas de juros são estruturalmente díspares", diz a representação.

Se o TCU acatar o pedido, após o fim da auditoria, poderão ser emitidas determinações e/ou recomendações ao INSS e ao BC para, por exemplo, revisão de normas, aperfeiçoamento de mecanismos de supervisão e prevenção de práticas eventualmente abusivas no crédito consignado.

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Novo conceito

Campo Grande quer integrar saúde, CRAS, Procon e esporte em um único local

Local, que recebeu o nome de "Convive" da prefeitura de Campo Grande atenderá 650 pessoas por dia e deve ter investimento de R$ 13,7 milhões e ficará no Jardim Morenão

08/04/2026 17h52

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Centro comunitário será feito no Jardim Morenão, em Campo Grande

Centro comunitário será feito no Jardim Morenão, em Campo Grande Divulgação

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Um novo centro comunitário, voltado ao atendimento da população com serviços de saúde e lazer foi projeto pela prefeitura de Campo Grande. O municipio informou que o Centro Comunitário pela Vida (Convive) é um projeto que “busca ampliar o acesso da população a serviços essenciais e fortalecer a convivência na comunidade”. 

A estrutura foi planejada para atender até 650 pessoas por dia, reunindo diferentes tipos de atendimento em um único local.

A proposta é facilitar o acesso dos moradores a serviços públicos sem a necessidade de deslocamento para outras regiões da cidade.

A prefeitura pretende investir R$ 13,7 milhões para tirar o novo centro comunitário do papel, mas ao ser perguntada sobre prazos, pelo Correio do Estado, não informou. O local será instalado no Jardim Morenão, em Campo Grande. 

O objetivo é integrar em um mesmo ambiente atendimentos do setor de assitência social e defesa do consumidor, com unidades dos CRAS (Centro de Referência em Assitência Social) e Procon (defesa do consumidor). 

O local também terá um espaço exclusivo para atender mulheres, e receberá o nome de “Convive”, que ainda terá biblioteca, área de informática e auditório.

Para além disso, o “Convive” terá áreas de lazer e esporte, com quadra poliesportiva, campo para futebol society, piscina e parquinho. “A proposta é oferecer opções para diferentes faixas etárias, promovendo convivência e qualidade de vida”, informou.

GUNS N' ROSES

Veja as melhores rotas para chegar no show do Guns N' Roses em Campo Grande

Leia todas as informações sobre o show como melhores trajetos, o que não pode levar e por onde entrar no Autódromo

08/04/2026 16h30

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Banda se apresenta na Capital nesta quinta-feira (9)

Banda se apresenta na Capital nesta quinta-feira (9) Divulgação

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Faltando pouco mais de 24 horas para o show mais esperado do ano em Campo Grande, o Correio do Estado preparou um guia com tudo o que você precisa saber para aproveitar a banda Guns N’ Roses nesta quinta-feira (9). 

Como chegar?

O show irá acontecer no Autódromo Internacional Orlando Moura. A única via de acesso ao local é pela BR-262, na saída para São Paulo. 

O espaço fica a 29 minutos de distância do centro da cidade. A melhor rota para chegar, saindo de bairros próximos à região central é passando pela Avenida Ministro João Arinos, na Chácara Cachoeira, e seguir, já que a Avenida se converge na rodovia no final da cidade. 

Região Norte

Para quem mora mais para cima, ao redor do bairro Monte Castelo, são três rotas alternativas até chegar na rodovia. A mais rápida é descendo a Avenida Ceará até a Avenida Ministro João Arinos e seguir até a BR. 

Outra alternativa é seguir pela Cônsul Assaf Trad, descer pela rua Cristóvão Lechuga Luengo, contornar o Parque Ecológico do Sóter pela rua Antônio Rahe, descer a Avenida Hiroshima até a rotatória para entrar no Parque dos Poderes. A partir daí, é só seguir pela Avenida Desembargador Leão Neto do Carmo, entrar na Rodovia Dalton Derzi Wasilewski. No pontilhão, é só fazer o retorno e entrar na BR-262. 

A terceira opção é sair do bairro pela Avenida Julia Maksoud até a Rua Joaquim Murtinho e seguir até a rodovia. 

Para os fãs que moram na região Nordeste, no bairro Nova Lima e regiões, o melhor trajeto é pela Rua Alexandre Herculano e pegar a rodovia BR-163. No pontilhão, é só fazer o contorno e entrar na BR-262. 

Região Sul

Para os moradores do bairro Aero Rancho e região sudoeste de Campo Grande, também são três rotas de acesso à rodovia. 

O caminho mais rápido dura aproximadamente 43 minutos, dependendo do trânsito. O indicado é seguir pela Avenida Georges Chaia até chegar na Avenida Costa e Silva. Na rotatória da Coca-Cola, é só seguir pela esquerda, na Avenida Dr. Olavo Vilella de Andrade e entrar no bairro Rita Vieira e seguir até a Avenida Três Barras. No semáforo do posto Shell, siga à direita na Avenida Nogueira Viêira e entre à esquerda na Rua Soldado Reinaldo de Andrade. Logo à frente, é só seguir pela João Arinos até a rodovia. 

Outra opção é seguir pela Avenida Ernesto Geisel até a Avenida Fernando Corrêa da Costa. No cruzamento, entre na Rua Joaquim Murtinho e siga até a rodovia. O tempo estimado por esse caminho é de 45 minutos, dependendo do trânsito. 

A outra sugestão é pela Avenida Guaicurus até entrar na BR-163. Siga para o norte até o viaduto Engenheiro Paulo Avelino de Rezende e entre à direita na BR-262. 

Região Oeste

Na região oeste da cidade, nos bairros Jardim São Conrado, Taveirópolis, Tijuca, Santo Amaro e região, o mais indicado é seguir pela Avenida Afonso Pena e entrar na Rua Dr. Antônio Alves Arantes. Na rotatória, entre na Rua Raul Pires Barbosa até a Rua Coronel Cacildo Arantes. Ela irá diretamente até a Ministro João Arinos. No semáforo, entre à esquerda e siga até a rodovia. 

Outra opção é seguir pela Avenida Duque de Caxias até a Rua Antônio Maria Coelho. Depois, entre na Rua Pedro Celestino até a Rua Joaquim Murtinho. Siga em frente até a João Arino até chegar no Autódromo. 

Como entrar no autódromo?

O acesso ao evento será feito por três entradas principais: pelo estacionamento do EcoPark, que estará disponível para carros; a entrada de pedestres logo no início do Autódromo e a entrada do estacionamento oficial do show, logo após a entrada de pedestres. 

Banda se apresenta na Capital nesta quinta-feira (9)

Para acessar os setores, são quatro entradas. A primeira é para o acesso aos camarotes. Logo à frente, fica o acesso ao Front Stage e a Experience. Bem do lado, é o acesso à arena. Ao final, o acesso aos bangalôs, no ponto extremo do mapa. 

Banda se apresenta na Capital nesta quinta-feira (9)

No acostamento da rodovia, foi feita uma terceira via, destinada exclusivamente aos pedestres. 

O acesso ao estacionamento oficial do evento só será possível mediante ticket comprado antecipadamente. De acordo com a página da organização oficial, Santo Show, as vagas de estacionamento estão esgotadas. 

Ainda é possível comprar tickets de estacionamento no EcoPark pelo site App Ingressos. Os valores são de R$ 90 + taxas para carros e R$ 35 + taxas para motos. 

Pode e não pode

É obrigatório a apresentação de documento com foto na entrada e os comprovantes necessários para os tipos de ingresso. Para quem comprou meia entrada, é necessário o comprovante do benefício (carteira de identificação estudantil, laudo médico em caso de PcD, etc). Para os ingressos sociais, deve ser levado 1 kg de alimento não perecível. 

Adolescentes de 12 a 16 anos só poderão entrar acompanhados dos pais ou de um responsável legal. Para os de 17 anos, será autorizada a entrada acompanhado de qualquer adulto e é obrigatória a apresentação de autorização com firma reconhecida. 

Itens proibidos

Não será permitida a entrada dos seguintes itens:

  • armas, objetos cortantes, fogos, sinalizadores, correntes ou itens pontiagudos;
  • equipamentos eletrônicos profissionais, go pro, tablets, drones, bastão de selfies e lasers;
  • bebidas (exceto águas sem tampa), garrafas, latas, recipientes rígidos;
  • cartazes, bandeiras, camisetas de times, panfletos, fantasias volumosas;
  • drogas, cigarros eletrônicos e medicamentos sem prescrição. 

Somente será permitida a entrada de alimentos industrializados lacrados para consumo próprio. 

Haverá revista na entrada do evento e a estrutura não conta com guarda-volumes. A organização reforça que itens proibidos serão descartados no local. 

Também não será permitido sair do local e entrar novamente, mesmo com o ingresso válido. 

Abertura dos portões

O estacionamento estará aberto a partir das 13h. Os portões estarão abertos às 16h para o público geral. A banda Raimundos se apresenta às 19h com clássicos e sucessos, esquentando o coração para a noite. O show do Guns está marcado para às 20h30. 

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