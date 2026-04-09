MP quebra quadrilha que escondia cocaína em mármore; seis são presos

Com apoio de equipes dos batalhões de Choque e Operações Policiais Especiais, seis indivíduos foram presos - Divulgação/Gaeco/MPMS

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Através do cumprimento de mandados de prisão na manhã de hoje (09), além de outros 16 de busca e apreensão através da operação batizada de Pietra Cava, seis indivíduos foram presos e o esquema de uma quadrilha especializada em transportar cocaína entre cargas de mármore foi desmantelado pelo trabalho do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco).

Braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Gaeco cumpriu mandados nesta quinta-feira (09) na Capital sul-mato-grossense e em municípios das microrregiões de Bodoquena, bem em Ponta Porã, geograficamente localizado como "irmão" da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero (PJC).

Conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Operação Pietra Cava cumrpiu mandados em:

Bonito; Campo Grande; Jardim e Ponta Porã.

Pedra de mármore e cocaína

Do italiano "Pedra Cavada", o nome da Operação, ainda conforme detalhado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, faz referência ao modo usado pela organização criminosa para transportar a droga.

Isso porque, as substâncias ilícitas estariam sendo transportadas em perfurações feitas nas pedras de mármore, com o Gaeco apontando para uma apreensão de quase uma tonelada (800 quilos) pertencentes à quadrilha em 2025.

Da atuação do grupo criminoso, que rodava pela microrregião conhecida como Bodoquena, o Gaeco esclarece que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve êxito em localizar carregamentos desse tipo, por exemplo, em Guia Lopes da Laguna.

Com a troca de informações com o posto da PRF em Guia Lopes, com o 11° Batalhão da Polícia Militar e com apoio de equipes dos batalhões de Choque e Operações Policiais Especiais, seis indivíduos foram presos na ação de hoje (09).

"Mocós" de pó

Ainda no primeiro semestre de 2024, há quase dois anos, a decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) respondeu ao MPMS que os chamados "mocós" são materiais suficientes para classificar um crime como premeditado e, assim, aumentar a pena para essa modalidade do tráfico de drogas.

Há tempos as polícias buscam combater essas organizações criminosas, que se especializam na fabricação de fundos falsos para o transporte de drogas, e até mesmo possuem oficinas especiais dedicadas a esse serviço.

Cabe citar o exemplo da Operação Guatambu II, mirando organização criminosa com oficina de fundos falsos, com mandados cumpridos ainda em 16 de maio de 2024 em cinco cidades de três Estados diferentes, incluindo três municípios sul-mato-grossenses.

Campo Grande–MS,

Aquidauana–MS,

Anastácio–MS,

Birigui–SP e

Fortaleza–CE.

Desde então, entretanto, as apreensões não diminuíram, sendo que Mato Grosso do Sul havia registrado um aumento de 50% no volume de cocaína apreendida em rodovias federais que cortam o Estado até o fim de junho do ano passado, conforme dados compilados pela PRF em balanço semestral, sendo 8,3 toneladas totais nesse período em 2025.

Justamente algumas dessas apreensões revelaram que o crime ainda se vale de práticas antigas, como o uso desses esconderijos em veículos para acomodar as substâncias a serem distribuídas pelo tráfico. Em 2025, por exemplo, carregamentos foram localizados ocultos das mais diversas formas num intervalo de 30 dias, entre cargas de ossos, minério e até entre produtos de limpeza.

Em 12 de fevereiro, por exemplo, 120 kg de cocaína foram apreendidos na BR-262, droga essa que estava fracionada e escondida entre cargas de ossos, armazenadas em tambor plástico com capacidade para armazenar até 200 litros

Outra carga interceptada na BR-262, menos de dez dias depois, também tentava passar substâncias entorpecentes entre carregamento lícitos, sendo 391 kg de cocaína e 247 Kg de maconha localizados nessa ocasião em um bitrem, que transportava minério de ferro.

Como se não bastasse, até mesmo uma carga de produtos de limpeza foi usada para tentar camuflar um carregamento de cocaína que, segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), foi avaliado em R$ 15 milhões após apreensão feita em após o início de março.

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