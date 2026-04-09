Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INTERIOR | MS

MP quebra quadrilha que escondia cocaína em mármore; seis são presos

Empresa de marmoraria era usada para esconder carregamento ilícito entre cargas de pedras, com substâncias mascaradas nos populares "mocós" e quase uma tonelada apreendida em 2025

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

09/04/2026 - 12h49
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Através do cumprimento de mandados de prisão na manhã de hoje (09), além de outros 16 de busca e apreensão através da operação batizada de Pietra Cava, seis indivíduos foram presos e o esquema de uma quadrilha especializada em transportar cocaína entre cargas de mármore foi desmantelado pelo trabalho do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). 

Braço do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o Gaeco cumpriu mandados nesta quinta-feira (09) na Capital sul-mato-grossense e em municípios das microrregiões de Bodoquena, bem em Ponta Porã, geograficamente localizado como "irmão" da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero (PJC).

Conforme o Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a Operação Pietra Cava cumrpiu mandados em: 

  1. Bonito;
  2. Campo Grande;
  3. Jardim e 
  4. Ponta Porã.

Pedra de mármore e cocaína

Do italiano "Pedra Cavada", o nome da Operação, ainda conforme detalhado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, faz referência ao modo usado pela organização criminosa para transportar a droga. 

Isso porque, as substâncias ilícitas estariam sendo transportadas em perfurações feitas nas pedras de mármore, com o Gaeco apontando para uma apreensão de quase uma tonelada (800 quilos) pertencentes à quadrilha em 2025. 

Da atuação do grupo criminoso, que rodava pela microrregião conhecida como Bodoquena, o Gaeco esclarece que a Polícia Rodoviária Federal (PRF) teve êxito em localizar carregamentos desse tipo, por exemplo, em Guia Lopes da Laguna. 

Com a troca de informações com o posto da PRF em Guia Lopes, com o 11° Batalhão da Polícia Militar e com apoio de equipes dos batalhões de Choque e Operações Policiais Especiais, seis indivíduos foram presos na ação de hoje (09). 

"Mocós" de pó

Ainda no primeiro semestre de 2024, há quase dois anos, a decisão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) respondeu ao MPMS que os chamados "mocós" são materiais suficientes para classificar um crime como premeditado e, assim, aumentar a pena para essa modalidade do tráfico de drogas.

Há tempos as polícias buscam combater essas organizações criminosas, que se especializam na fabricação de fundos falsos para o transporte de drogas, e até mesmo possuem oficinas especiais dedicadas a esse serviço.

Cabe citar o exemplo da Operação Guatambu II, mirando organização criminosa com oficina de fundos falsos, com mandados cumpridos ainda em 16 de maio de 2024 em cinco cidades de três Estados diferentes, incluindo três municípios sul-mato-grossenses. 

  • Campo Grande–MS, 
  • Aquidauana–MS,
  • Anastácio–MS, 
  • Birigui–SP e 
  • Fortaleza–CE.

Desde então, entretanto, as apreensões não diminuíram, sendo que Mato Grosso do Sul havia registrado um aumento de 50% no volume de cocaína apreendida em rodovias federais que cortam o Estado até o fim de junho do ano passado, conforme dados compilados pela PRF em balanço semestral, sendo 8,3 toneladas totais nesse período em 2025.  

Justamente algumas dessas apreensões revelaram que o crime ainda se vale de práticas antigas, como o uso desses esconderijos em veículos para acomodar as substâncias a serem distribuídas pelo tráfico. Em 2025, por exemplo, carregamentos foram localizados ocultos das mais diversas formas num intervalo de 30 dias, entre cargas de ossos, minério e até entre produtos de limpeza.

Em 12 de fevereiro, por exemplo, 120 kg de cocaína foram apreendidos na BR-262, droga essa que estava fracionada e escondida entre cargas de ossos, armazenadas em tambor plástico com capacidade para armazenar até 200 litros 

Outra carga interceptada na BR-262, menos de dez dias depois, também tentava passar substâncias entorpecentes entre carregamento lícitos, sendo 391 kg de cocaína e 247 Kg de maconha localizados nessa ocasião em um bitrem, que transportava minério de ferro

Como se não bastasse, até mesmo uma carga de produtos de limpeza foi usada para tentar camuflar um carregamento de cocaína que, segundo a Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), foi avaliado em R$ 15 milhões após apreensão feita em após o início de março. 

 

Assine o Correio do Estado

Carga Oculta

Operação desarticula grupo que usava sistema estruturado para cometer fraudes no agro

Em Mato Grosso do Sul foram efetuadas duas prisões, uma no município de Costa Rica e outra em Paraíso das Águas

09/04/2026 11h30

Compartilhar

Continue Lendo...

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio das delegacias de Costa Rica e Paraíso das Águas, prestou apoio operacional à Polícia Civil do Estado de Goiás (Delegacia de Mineiros) para o cumprimento de mandados judiciais no âmbito da Operação “Carga Oculta”.

A investigação teve como objetivo desmantelar uma estrutura criminosa profissional e habitual voltada ao roubo de cargas agrícolas. O grupo utilizava um modus operandi sofisticado, que incluía uso de documentação fiscal falsa para a obtenção de grãos em fazendas; adulteração de sinais identificadores (placas frias) em veículos de carga para burlar a fiscalização; coordenação logística estruturada para a comercialização ilícita dos produtos e ocultação de provas.

Estima-se que as atividades do grupo tenham causado vultoso prejuízo econômico ao setor agropecuário regional.

Em Mato Grosso do Sul foram efetuadas duas prisões, sendo uma no município de Costa Rica e outra em Paraíso das Águas. Os demais alvos foram localizados e presos em território goiano.

Além das prisões, as equipes policiais executaram mandados de busca e apreensão, que resultaram no apreensão de armas de fogo e munições;  veículos utilizados nos crimes; celulares e computadores para extração de dados telemáticos; documentos, registros contábeis e outros objetos para a continuidade das investigações.

A decisão judicial também determinou o sequestro e bloqueio de valores nas contas bancárias dos investigados, até o limite individual de R$ 1 milhão, com o objetivo de assegurar a reparação dos danos causados às vítimas e ao Estado.

As investigações prosseguem para identificar possíveis receptadores e outros integrantes do grupo criminoso.

Assine o Correio do Estado
 

Infraestrutura

Cidades de MS receberão mais de R$ 25 milhões em investimentos para drenagem e asfalto

Bairros das cidades como Campo Grande, Rio Verde de Mato Grosso e São Gabriel do Oeste serão beneficiados pavimentação e drenagem urbana

09/04/2026 11h15

Compartilhar
Ao todo, são mais de R$ 25,9 milhões em obras que vão melhorar o acesso a escolas, residências e serviços essenciais

Ao todo, são mais de R$ 25,9 milhões em obras que vão melhorar o acesso a escolas, residências e serviços essenciais Reprodução, Governo de MS

Continue Lendo...

Para garantir mais seguranças nas ruas e evitar estragos maiores em dias chuvosos, o Governo do Estado de MS investirá R$ 25,9 milhões em pavimentação e drenagem urbana, nas cidades de Campo Grande, São Gabriel do Oeste e Rio Verde de Mato Grosso. 

O dinheiro será investido em pontos estratégicos, para facilitar o acesso a determinadas áreas como escolas, residências e serviços essenciais. 

A divisão do investimento foi feito da seguinte maneira, em Rio Verde de Mato Grosso, serão injetados R$ 8,1 milhões na pavimentação e na drenagem das vias que levam à Escola do Sesi, visando melhorar o acesso na região. 

Em São Gabriel do Oeste o investimento é um pouco maior, cerca de R$ 9,4 milhões, que irão ser usados para melhorar ruas importantes do município como David Ferreira da Cunha e Amábile Mafissoni e também deve contemplar algumas vias adjacentes. 

Já em Campo Grande, o bairro Novo Samambaia finalmente irão para de sofrer com a poeira e lama em dias de chuvas, ao todo serão investidos R$ 8,4 milhões em melhorias. 

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), é que está à frente do projeto e será responsável por conduzir todas as etapas, indo do planejamento até a fiscalização, para garantir o bom andamento das obras e que o resultado final seja satisfatório para todos.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2993, terça-feira (07/04): veja o rateio

2

Resultado da Loteria Federal 6055-0 de hoje, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Loteria Federal 6055-0 de hoje, quarta-feira (08/04)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2909, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2909, quarta-feira (08/04)

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 6996, quarta-feira (08/04)
LOTERIA

/ 18 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6996, quarta-feira (08/04)

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3655, terça-feira (07/04): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3655, terça-feira (07/04): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

/ 1 dia

Michel Constantino: A hegemonia dos carros elétricos movido a ciência
Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Servidor público pode antecipar a aposenta
Invalidez permanente no seguro de vida
Leandro Provenzano

/ 1 semana

Invalidez permanente no seguro de vida
Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 27/03/2026

Aposentadorias concedidas após 2019 podem ter revisões previdenciárias