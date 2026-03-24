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Rio Negro

MP quer instaurar investigação para acompanhar instalação de Ponte de Guerra

O projeto prevê a instalação de uma estrutura flutuante, mas não há previsão de entrega

Karina Varjão

Karina Varjão

24/03/2026 - 14h00
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Com a queda da ponte do Rio do Peixe, no município de Rio Negro, a cerca de 150 quilômetros de Campo Grande, no dia 22 de fevereiro, o Ministério Público Estadual (MPMS) decidiu instaurar uma investigação para monitorar as ações do governo estadual para reconstrução da estrutura e manutenção da via alternativa. 

A ponte cedeu em decorrência das fortes chuvas que caíram na região, que fragilizou a estrutura e desabou quando uma carreta com peso acima do permitido realizava a travessia. Com a queda, o tráfego de pessoas e veículos da região ficou comprometido, sendo necessário a utilização de uma estrada alternativa. 

Segundo o relatório, a via vicinal se encontra em situações precárias, com pontos de atoleiro, porteiras, colchetes, que colocam em risco a segurança dos usuários. A via tamém tem sido utilizada para transporte escolar, impactado pela precariedade da via. 

Para o MP, é dever do Poder Público a adoção de medidas emergenciais e definitivas para que o tráfego seja restabelecido, assim como garantir a segurança viária e assegurar a continuidade do transporte escolar em condições adequadas. 

Na semana passada, o Exército Brasileiro instalou uma passarela acima do Rio do Peixe para retomar o acesso dos pedestres à região que, até o momento, estava sendo feito por barcos no rio. 

A previsão é que a passarela permaneça disponível no local por oito meses e possa ser utilizada pelos pedestres das 6h às 18h. A expectativa é que seja instalada no local uma “ponte de guerra”, mas o prazo de entrega não foi definido. Conforme apurado pelo Correio do Estado, o Exército aguardava o aval do governo para começar a instalação da estrutura. 

"Levantamos algumas possibilidades para serem feitas para possibilitar o restabelecimento do acesso das pessoas e estamos conversando com o governo do Estado para saber qual decisão vai ser feita, estamos prontos para apoiar tanto o governo do Estado quanto o município de Rio Negro. O reconhecimento foi feito, estamos só aguardando o posicionamento oficial", disse Marcelo Zanon Harnisch, General da Divisão, à reportagem. 

A Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (Agesul), informou que já recebeu o pedido e que ele está sendo processado "com urgência".

Investigação

A instauração do procedimento administrativo pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul tem o objetivo de acompanhar, fiscalizar e apurar as providências adotadas pelo governo do Estado e pelo Município de Rio Negro para a reconstrução efetiva da ponte, bem como as medidas emergenciais relacionadas à manutenção das vias alternativas e à garantia do transporte escolar. 

Com a decisão, a Agesul foi requisitada a apresentar no prazo de 10 dias providências emergenciais adotadas após a queda da ponte, bem como informações sobre a instalação da ponte provisória, e se há existência de projetos para a construção da nova estrutura, cronograma e medidas para segurança no local.

Além disso, o Município de Rio Negro também deve fornecer, no mesmo prazo, informações sobre as atitudes adotadas após a queda da ponte, ações de manutenção da estrada vicinal usada como desvio e as providências adotadas para assegurar o transporte escolar dos alunos afetados, assim como medidas de apoio à população local em razão da interrrupção da via principal. 


 

CRIME

Homem suspeito de violentar ao menos 10 vítimas é preso

Além do crime de estupro e violência doméstica, homem também é investigado por suspeita de zoofilia

24/03/2026 12h47

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Divulgação

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Durante a manhã desta terça-feira, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Naviraí (DEAM), junto ao Sistema de Informação Geográfica de Dourados (SIG), prendeu um homem identificado como E.S.F, de 54 anos, suspeito de violentar sexualmente diversas vítimas, todas com algum vínculo parental.

Inicialmente, o suspeito estava sendo investigado por crime de estupro e violência doméstica, e com o decorrer da apuração, a investigação identificou dez vítimas do mesmo crime. Segundo as informações, a violência iniciou quando as vítimas tinham entre os cinco e dez anos.

A maioria dos casos perduraram por longo período. Em um dos casos, a violência aconteceu dos 5 aos 16 anos de uma das vítimas. Todas possuem algum grau de parentesco com o agressor.

Nos relatos, elas denunciaram toques íntimos e confirmaram os estupros. O criminoso ainda fazia ameaças constantes, além de agressões físicas durante todo o período que o crime aconteceu, na tentativa de intimidar e silenciar as vítimas.

Não apenas com crime de estupro na ficha criminal, o suspeito ainda é investigado por maus-tratos a animais, com indícios que indicam o crime de zoofilia envolvendo cães e suínos.

Diante da gravidade dos crimes, foi dado prisão preventiva, com cumprimento de mandado de prisão na última segunda-feira (23) na cidade de Dourados.

A investigação segue em andamento para identificação de possíveis novas vítimas.

Para denunciar ligue 180

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Educação

Pelo segundo ano consecutivo Campo Grande ganha Selo Ouro no Compromisso com a Alfabetização

Com um aumento em mais de 20%, a Capital chega a 64% das crianças alfabetizadas na rede municipal de ensino

24/03/2026 12h35

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O município apresentou crescimento significativo nos indicadores de alfabetização, saindo de 41% para 61% de crianças alfabetizadas

O município apresentou crescimento significativo nos indicadores de alfabetização, saindo de 41% para 61% de crianças alfabetizadas Marcelo Victor/ Correio do Estado

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Em cerimônia realizada em Brasília, nesta segunda-feira (23), a cidade de Campo Grande foi condecorada com o Selo Ouro no Compromisso com a Alfabetização. O reconhecimento faz parte do programa Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que incentiva estados e municípios a aderirem práticas efetivas, para fortalecer a alfabetização nos primeiros anos escolares. 

A conquista reflete os esforços e avanços da Rede Municipal de Ensino de Campo Grande nos últimos anos, pois desde que o Selo foi criado em 2024, o município vem sendo premiado. 

A Capital apresentou um aumento significativo para os índices de alfabetização, elevando os números em mais de 20%, saindo de 41% para 64% de crianças alfabetizadas, o que corresponde a 6.424 estudantes, dentro de um universo de aproximadamente 10 mil alunos avaliados.

Este número de alfabetizados é referente à alunos do 2º ano do Ensino Fundamental, etapa considera fundamental para consolidar a alfabetização. 

O avanço nos resultados, contemplam uma série de articulações alinhadas as diretrizes do Ministério da Educação, com destaque para:

  •     Monitoramento contínuo do trabalho pedagógico, com acompanhamento sistemático das escolas e das turmas;
  •     Formação continuada de professores alfabetizadores, incluindo a realização de grupos de estudos de professores alfabetizadores- GPAR voltados à troca de práticas, estudos e reflexões. 
  •     Elaboração e orientação de documentos e diretrizes pedagógicas, que norteiam o trabalho dos professores e das equipes pedagógicas;
  •     Envolvimento das equipes escolares em um processo permanente de acompanhamento e apoio ao professor em sala de aula;
  •     Uso de avaliações diagnosticas periódicas para análise dos resultados e definição de intervenções pedagógicas.  

Representan do o município na cerimônia, o Secretário Municipal de Educação Lucas Henrique Bitencourt, foi quem recebeu o Selo, em nome da Capital. 

De acordo com o secretário, o título recebido reforça o empenho e o compromisso que o município tem com a educação infantil. 

Em contato do Correio do Estado com a Secretaria Municipal de Educação, foi revelado que o município segue comprometido com as metas nacionais, com expectativa de alcançar cerca de 70% de crianças alfabetizadas até 2026 e a perspectiva é chegar em 80% ou mais até o final da década. 

O Selo Ouro é entregue ao município que apresenta ações efetivas e resultados satisfatórios à alfabetização da criança na idade certa. 

Foram condecorados com o Selo de Alfabetização um total de 18 estados, sendo 11 na categoria ouro, sete na prata e um na bronze. 

 

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