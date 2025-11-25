Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MP volta a exigir que Adriane coloque ambulâncias novas nas ruas

Assinada pelo Promotor da 76ª Promotoria de Justiça e pelo Procurador da República, exigência lembra que termo de doação pode ser revogado em caso de "não utilização"

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

25/11/2025 - 13h13
Na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) trouxe outra recomendação destinada à Prefeitura Municipal de Campo Grande e ao Comitê Gestor da Saúde, para que as ambulâncias novas sejam priorizadas, como um ultimato para que esses veículos sejam, de fato, colocados nas ruas para o trabalho. 

Assinada pelo Promotor da 76ª Promotoria de Justiça, Marcos Roberto Dietz, e pelo Procurador da República, Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, a recomendação em questão considera o procedimento preparatório do Ministério Público Federal (MPF).

Esse PP do MPF busca apurar a  "suposta inércia da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU) para utilização de ambulâncias disponibilizadas pelo Ministério da Saúde". A investigação nasceu de uma representação formulada pelo deputado federal Geraldo Resende, que comunicou que as seis ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde estariam paradas no pátio da Sesau. 

Fica claro pela recomendação o tom de "ultimato" do documento, que relembra a quarta cláusula do termo de doação firmado entre a prefeitura e o Ministério da Saúde, que prevê revogação caso seja constatada a "não utilização", relacionando inclusive a hipótese de extinção diante da revogação. 

Doadas para ampliação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Campo Grande, e não para renovação da frota, o MPMS considera que a Prefeitura concordou com todas as condições e, portanto, "possui o dever jurídico de adotar as providências necessárias para utilização dos veículos, notadamente no que se refere à dispensação de recursos humanos, sob pena de os bens doados serem restituídos à União". 

Com isso, a recomendação exige que a prefeita, Adriane Barbosa Nogueira Lopes, e o Comitê Gestor da Saúde de Campo Grande - representado pela coordenadora Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli - apresentem plano de ação com cronograma detalhado das medidas imediatas. 

Esse plano deve focar na plena ativação de todas as ambulâncias doadas pelo Ministério da Saúde, "notadamente no que se refere à alocação de recursos humanos para composição das equipes de operacionalização". 

Fica estipulado agora o prazo de 10 dias para os citados informarem, ou não, se irão acatar os termos da recomendação, tendo que apresentar o cronograma até lá. 

"Adverte-se que a não adoção do comportamento descrito na recomendação implicará o manejo de todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, em sua máxima extensão, contra aqueles que se mantiverem inertes".

"Sem equipe"

Campo Grande estava sem previsão orçamentária para ampliação da frota de ambulâncias, após receber 12 novas por parte do Governo Federal entre 2024 e 2025, o que levou o Executivo a manter um contrato para o aluguel de cinco viaturas e deixar seis veículos próprios parados, alegando que "não há gente" para essas equipes.

Ao Correio do Estado, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) reforçou que, apesar de já estarem devidamente "documentadas e asseguradas" - que eram os principais condicionantes para as novas ambulâncias começarem a rodar - apenas uma parte das viaturas recebidas pelo Governo Federal está em operação. 

"As demais entrarão em atividade conforme a formação das novas equipes, visto que as novas ambulâncias mencionadas destinam-se exclusivamente à ampliação das equipes de suporte básico, não podendo ser utilizadas para reposição ou manutenção da frota atual", afirma a Sesau em nota de retorno. 

Vale lembrar que, ainda no início de junho a própria chefe do Executivo de Campo Grande, Adriane Lopes, chegou a afirmar que é mais barato ao município locar os veículos do que manter uma frota própria e, conforme exposto no relatório de vistoria da coordenadora geral do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) Regional, Isabella Maria de Souza, a Capital ainda roda com cinco (05) viaturas provenientes do contrato de aluguel. 

Esse relatório é posterior à recente instauração de inquérito civil, e detalha, entre outros pontos, que Campo Grande não estava preparada, do ponto de vista do planejamento orçamentário, para receber as novas ambulâncias. 

Gestão do caos

Ainda conforme exposto pela Sesau ao Correio do Estado, Campo Grande precisou desativar oito ambulâncias em 2021, "após desgaste acentuado por anos de uso intenso e falta de peças de reposição". 

A Prefeitura aponta que chegou a encaminhar diversas solicitações de reposição ao Ministério da Saúde, sem o devido retorno imediato da gestão federal passada. 

Durante o primeiro ano da atual gestão federal, em 2023, o Ministério da Saúde assumiu uma situação em que Campo Grande rodava com apenas quatro ambulâncias de suporte intensivo e quatro de suporte básico, com cerca de 1/3 da frota da Samu parada. 

Análise dos dados levantados entre 1º de janeiro de 2022 e 30 de junho de 2023, pelo Sistema Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (SUS), mostra que o estado de conservação das ambulâncias de Campo Grande chamou atenção inclusive do legislativo municipal. 

Justamente porque, diante de R$ 3,6 milhões investidos à época, na manutenção das 18 viaturas que compõem a frota do município, a Capital operava com metade da sua capacidade, já que duas entraram em processo de desfazimento por não possuírem condições de uso e apenas oito estavam rodando e operantes. 

O Executivo reconhece o período como de "condições severas" e impactos no tempo de resposta e qualidade dos atendimentos: "o que gerou grande preocupação e exigiu uma resposta rápida do município", a partir de quando é adotada a ação emergencial e temporária da locação de ambulâncias. 

Esse contrato de R$ 1.910.974,20 para aluguel de ambulâncias foi firmado em 22 de maio, com a A&G Serviços Médicos, valor total pago exclusivamente pela locação de viaturas, portanto sem regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra.

Isso tudo após uma verdadeira "novela" de suspensão e retomada do processo de licitação que se estendia pelo menos desde novembro de 2023. 

Ambulâncias próprias vs. alugadas

Porém, como bem acompanha o Correio do Estado, através do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi anunciado em novembro de 2024 a vinda de 20 novas ambulâncias para Mato Grosso do Sul, das quais a maior parte (seis no total) seriam destinadas para Campo Grande. 

Essas seis ambulâncias em questão foram recebidas em dezembro do ano passado, com outras sete entregues no dia 25 de abril de 2025, compra essa também garantida com recursos federais. 

Essas sete ambulâncias para Campo Grande foram entregues no lançamento inédito do "Samu Indígena", representando um investimento de R$ 2.734.000,00, oriundos do Ministério da Saúde/ Governo Federal, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

Dessa leva, segundo a prefeitura, são seis ambulâncias de suporte básico e uma de suporte avançado, com o primeiro tipo de veículo equipado com torniquetes, faixas, ataduras, prancha rígida para acidente e redblock, composta por  técnico de enfermagem e um condutor socorrista. 

Diferente do imaginado, as novas ambulâncias não resolveram o problema de imediato, já que as viaturas ficaram meses empacadas em uma verdadeira novela no processo de emplacamento. 

Em 18 de junho houve a primeira tentativa de contratação direta para o emplacamento dos veículos hospitalares, que fracassou devido à falta de um interessado.

Esse problema só se resolveu com a contratação direta em 30 de junho da empresa Placas do Xefe, que fica na Avenida Salgado Filho, em Campo Grande, com a prefeitura "correndo contra o tempo" antes que chegasse o fim do prazo de locação das demais ambulâncias. 

Problemas de equipe

Conforme o relatório que data do último dia de setembro, a conclusão da 32ª e 76ª Promotorias de Justiça de Saúde Pública aponta que a ausência de previsão orçamentária municipal foi um dos principais pontos que impediram a formação de equipes com as novas ambulâncias, paradas desde abril deste ano. 

"O serviço funciona atualmente com 14 equipes habilitadas, porém dispõe de apenas 12 ambulâncias ativas, sendo cinco delas provenientes de contrato de aluguel. Adicionalmente, observa-se que não há reserva técnica de viaturas", cita a conclusão do relatório. 

Em resposta, o Executivo apontou em ofício que o Samu em Campo Grande é habilitado e qualificado pelo Ministério da Saúde para operar com uma frota composta por 10 ambulâncias de Suporte Básico de Vida (USB) e 04 de Suporte Avançado de Vida (USA), além de uma equipe de motolância para atender a população campo-grandense. 

Segundo o próprio executivo, com as seis ambulâncias recebidas em 28 de abril deste ano, o município estaria prestes a funcionar com uma frota de 20 equipes, porém, ainda dependem da habilitação e qualificação das equipes de ampliação de Suporte Básico. 

Com a ausência de programação orçamentária específica para aumentar os custos devido à futura expansão da equipe neste 2025, o município enfrenta uma insuficiência de técnicos de enfermagem, diante de um déficit significativo nas escalas das equipes habilitadas. 

Com base no relatório sobre o déficit de pessoal, sobre o Suporte Básico, há a necessidade de 04 técnicos de enfermagem para compor escala fixa (de segunda a sexta-feira no período diurno) e 33 desses profissionais para suprir a demanda de plantões do período noturno e dos finais de semana. 

Para essa expansão de seis novas equipes,seria necessária ainda a contratação adicional de 18 técnicos de enfermagem para o quadro fixo e outros 30 desses profissionais para as escalas de plantão, segundo análise da coordenadora Isabella Maria de Souza Bezerra de Carvalho Mendonça. 

"Muitos técnicos de enfermagem realizam os processos seletivos para admissão no Samu como plantonistas, assumem a escala, mas passados alguns meses, após tornarem-se lotados no serviço como profissionais fixos, eles têm solicitado desistência da escala de plantão, obtendo apenas a situação de lotação no serviço que possui a tão disputada jornada de 30 horas semanais. Tendo uma cota de 8 plantões mensais mais o rateio atual das sobras remanescentes, o técnico chega a sair com 12 plantões na escala mensal", expõe a Sesau. 

Segundo a Pasta, os editais para sanar o deficit são abertos anualmente, com três processos em 2024 e o primeiro de 2025 sendo feito entre março e abril, esse, por exemplo, que foi finalizado em maio e teve aprovação de cinco candidatos. 

Ainda conforme o Executivo, três desses cinco aprovados assumiram como plantonistas, número que "está longe de suprir a demanda", sendo que há um novo processo seletivo programado para este mês de outubro. 

Para o MPMS, a situação de manutenção do aluguel em detrimento das viaturas próprias revela "não apenas o dispêndio excessivo de recursos públicos em contrato oneroso de locação", mas também uma "ineficiência no aproveitamento das ambulâncias doadas". 

"Que, embora aptas ao uso sob o aspecto documental, seguem paradas desde abril, gerando a consequente degradação dos automóveis", conclui o documento de instauração do recente inquérito civil. 

 

OAB suspensa

Advogada que fingiu perder processo para ficar com dinheiro de clientes é presa

Com a OAB suspensa, ela continuava atuando como advogada e foi presa por exercício ilegal da profissão ao acompanhar cliente em delegacia

25/11/2025 18h01

Advogada foi presa ao, mesmo suspensa pela OAB, acompanhar cliente na delegacia

Advogada foi presa ao, mesmo suspensa pela OAB, acompanhar cliente na delegacia Foto: Divulgação / PCMS

Continue Lendo...

Uma advogada de 42 anos, que está suspensa dos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), foi presa por exercer irregularmente a atividade de advocacia, na tarde desta terça-feira (25), em Dourados. O nome da advogada não foi divulgado.

Ela está suspensa e responde por ações penais e cíveis, entre elas ocorrências relacionadas ao crime de apropriação indébita praticada contra clientes, onde ela fingia perder processos e ficava com a indenização, envolvendo valores que ultrapassam R$ 200 mil.

Foi constatado que, em vários processos, houve dificuldade em encontrar a advogada para a citação e intimação, o que, segundo a Justiça, indica possível ocultação voluntária de paradeiro.

Nesta terça, a advogada compareceu a 2ª Delegacia de Polícia Civil de Dourados acompanhando uma cliente e atuou como se estivesse regularmente habilitada, tendo orientado depoimentos, participado de atos formais do inquérito policial e assinado documentos oficiais como advogada.

As práticas foram constatadas durante procedimentos internos da própria delegacia.

Diante das circunstâncias, ela foi autuada em flagrante pelos crimes de falsidade ideológica e exercício de atividade com infração de decisão administrativa.

Considerando o histórico de processos, a reiteração de condutas ilícitas, os indícios de evasão para evitar a aplicação da lei penal e a necessidade de assegurar sua regular localização, o delegado também representou ao Poder Judiciário pela aplicação de monitoração eletrônica. Ainda não houve decisão judicial sobre esse pedido.

"A Polícia Civil informa que todos os atos foram acompanhados por advogados regularmente inscritos, garantindo-se à conduzida integral respeito às prerrogativas da advocacia e aos direitos assegurados pela Constituição Federal", diz a polícia, em nota.

Golpe em clientes

Conforme reportagens do Correio do Estado, a apropriação indébita tem sido crime corriqueiro praticado por advogados no Estado, especialmente em Dourados, onde foram registrados vários crimes cometidos por, pelo menos, três profissionais.

Em um dos casos, uma advogada é alvo de processos judiciais acusada de aplicar golpes em clientes e ficar com dinheiro ganho por eles em processos, se apropriando de mais de R$ 42 mil. 

Em dois casos, ela recebeu valores referentes a indenizações ganhas por clientes, mas não os avisou e chegou a dizer que o processo ainda estava em andamento, quando já havia sido finalizado e ela recebeu o dinheiro sem repassar.

Em outro caso, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul reverteu a absolvição do advogado J.R.M.S e o condenou por apropriação indébita majorada, após ele ter se apropriado indevidamente de R$ 11.055,41 de um cliente.

O montante, obtido em uma ação de indenização do seguro DPVAT, foi retido pelo advogado durante oito meses, mesmo após insistentes pedidos da vítima. 

Ainda em Dourados, um outro advogado, de 40 anos, foi condenado por não repassar indenizações a clientes e agora tenta na Justiça o reconhecimento de insanidade mental. Ele responde a três processos pelo mesmo tipo crime e teria se apropriado de mais de R$ 250 mil.

Clima

Campo Grande registra menor índice de umidade do ar e chuva pode voltar até o fim de semana

A capital registrou índice de 15%, seguido por Aquidauana, com 17% de umidade

25/11/2025 17h45

As máximas no Estado se mantém alta até a próxima semana, pelo menos

As máximas no Estado se mantém alta até a próxima semana, pelo menos FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Após as chuvas do final de semana e leve queda nas temperaturas, o Sol voltou a aparecer em grande parte de Mato Grosso do Sul no início da semana. Em Campo Grande, o calor voltou “com tudo”, juntamente com a baixa umidade relativa do ar. 

Como resultado, a Capital registrou, nesta terça-feira (25) o menor índice de umidade do País, chegando a 15%, com temperatura máxima de 33,4ºC às 14h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Outro município que também esteve no ranking nacional desta terça foi Aquidauana, presença recorrente no ranking de baixa umidade do ar do Inmet. O município registrou nesta tarde, 17% de umidade, ocupando o segundo lugar da lista. 

Também apareceram na lista as cidades de Picos e Valença do Piauí, no Piauí, com 18% cada uma. 

O calor não deve dar trégua no Estado até o final da semana. A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul indica que a tendência das temperaturas é de aumentar, podendo chegar a 39ºC, principalmente na região pantaneira. 

É esperado que as taxas de umidade do ar continuem baixas, variando entre 15% e 40%.

Vale lembrar que o índice recomendado à saúde é acima de 60% de umidade relativa do ar.

Nesta quarta-feira (26), Campo Grande deve registrar mínimas de 23ºC e máximas chegando a 34ºC. Já na quinta-feira (27), a previsão indica sol com variação de nebulosidade, com possibilidade de chuva em pontos isolados do Estado. 

Mesmo com a possibilidade de tempestades e fortes rajadas de vento (de até 60 km/h), as temperaturas devem permanecer altas em todas as regiões do Estado, chegando a 32ºC em Ponta Porã, 37ºC na região oeste e 35ºC entre Paranaíba e Três Lagoas. 

Cuidados

Mato Grosso do Sul vem experimentando a Primavera com todas as suas variações, que incluem chuvas irregulares e altas temperaturas.

Em meio a essas constantes mudanças no clima (chove, esfria, esquenta, chove de novo), é preciso que a imunidade do corpo esteja alta para evitar doenças decorrentes do tempo. 

Por isso, o Correio do Estado reuniu algumas dicas para ajudar a lidar com as constantes mudanças de temperaturas e condições climáticas em MS: 

  • Mantenha uma alimentação sustentável e nutritiva, optando por alimentos frescos, sustentáveis e saudáveis;
  • Mantenha o corpo hidratado, mesmo quando não sentir sede;
  • Pratique exercícios regularmente, eles ajudam a fortalecer a resiliência do corpo;
  • Proteja-se contra os efeitos dos raios UV, evitando exposição exagerada ao sol;
  • Cuide do bem-estar mental através de práticas que auxiliem o gerenciamento da ansiedade e da depressão, como ioga, meditação e atividades físicas.
  • Mantenha um pano ou toalha molhada em ambientes fechados para aliviar a sensação de seca;
  • Se possível, abuse do uso de umidificadores do ar, com ou sem essências auxiliadoras do tratamento nasal.


 

