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MPE recorre e Justiça restabelece condenação por estupro de vulnerável

Réu foi absolvido pelo TJMS anteriormente, mas STJ restabelece condenação com pena de oito anos em regime semiaberto após recurso especial do Ministério Público

Noysle Carvalho

02/09/2026 - 09h30
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O Ministério Público do Estado (MPE) recorreu à uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) que havia absolvido um réu por estupro de vulnerável. O recurso foi levado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que restabeleceu a condenação do acusado pelo crime.

O entendimento da Corte para restabelecer a decisão veio da sustentação da Procuradora de Justiça Criminal Esther Sousa de Oliveira do MPE.

No recurso ela apontou que a não condenação do réu estava contra a proteção legal destinada a menores de 14 anos, pois relativizava o crime uma vez que baseada em alegações de consentimento da vítima ou mesmo existência de relacionamento amoroso.

Com base na sustentação da Promotora, o Juiz Sebastião Reis Júnior ressaltou em sua decisão que a idade da vítima ser inferior a 14 anos é o suficiente para uma condenação, com base no artigo 217-A do Código Penal.

E ainda, conforme a Súmula 593 do STJ, é irrelevante para caracterização do crime o consentimento da vítima, experiência sexual anterior ou qualquer suposta existência de relacionamento amoroso com o acusado.

Neste caso, a vítima estava com 13 anos quando iniciou um relacionamento 'escondido' com o réu, que tinha 21 anos e havia pleno conhecimento da idade da adolescente desde o início da relação, reforçando a consciência do homem em se envolver com a vítima e afastando a possibilidade de aplicar exceções admitidas em situações essencialmente específicas.

Para o magistrado a relação não se tratava de um 'namoro', justificada para além da idade da vítima, com os autos que indicaram controle comportamental da adolescente pelo acusado, ciúmes excessivo, agressividade e ameaças, além de tentativas de afastar a vítima da escola e retenção do celular dela.

O Juiz então caracterizou como situação de exploração de vulnerabilidade de uma menina por um adulto, e destacou que relativizar a proteção legal dentro de todas as circustâncias apresentadas significaria o enfraquecimento da garantia condedida pela legislação a crianças e adolescentes.

Acolhendo o recurso do MPE, a Justiça restabeleceu a condenação com a pena de oito anos de reclusão em regime semiaberto. A defesa do acusado apresentou agravo regimental, pela decisão monocráticas quando apenas um juiz decide, mas a Sexta Turma do STJ negou o pedido por unanimidade e manteve integralmente a decisão proferida anteriormente.

A condenação confirmou o entendimento consolidado de vulnerabilidade de menores de 14 anos presumida pela lei, e com garantia de proteção integral de crianças e adolescentes.

No Interior

Homem com tornozeleira eletrônica é preso após dez furtos em uma madrugada

Suspeito teria arrombado estabelecimentos comerciais em Batayporã, polícia recuperou objetos, dinheiro e apreendeu uma chave de fenda

02/09/2026 12h15

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Polícia Civil de Batayporã

Polícia Civil de Batayporã Divulgação

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A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante, na última terça-feira (1º), um homem de 38 anos apontado como autor de uma sequência de dez crimes patrimoniais cometidos durante a madrugada no município de Batayporã. 

O suspeito utilizava tornozeleira eletrônica e, segundo a investigação, já havia sido preso menos de 15 dias antes por delitos semelhantes em Nova Andradina.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes ocorreram entre aproximadamente 22h40 e 1h40. 

Durante esse período, o homem teria passado por diversos estabelecimentos comerciais, arrombando portas e vitrines de vidro do tipo blindex. Ao todo, foram registrados sete furtos consumados e três tentativas.

As vítimas foram atendidas pela Delegacia de Polícia Civil de Batayporã, que registrou as ocorrências e iniciou imediatamente as investigações, em conjunto com a Delegacia de Nova Andradina. A análise de imagens de câmeras de segurança permitiu identificar o suspeito.

Ainda conforme o levantamento policial, durante a sequência de crimes o homem teria trocado de roupas em diferentes momentos, na tentativa de dificultar o reconhecimento pelas imagens de segurança.

 Mesmo sendo monitorado por tornozeleira eletrônica, ele teria voltado a praticar crimes, segundo a investigação.

O suspeito foi localizado nas proximidades da Fazenda Siriema, às margens da Rodovia MS-134, enquanto seguia em direção ao distrito de Casa Verde. 

Com ele, os policiais encontraram uma bicicleta, aparelhos e carregadores de celular, cigarros, roupas e mais de R$ 1 mil em cédulas e moedas.

Também foi apreendida uma chave de fenda que, de acordo com a investigação, pode ter sido utilizada nos arrombamentos dos estabelecimentos comerciais.

O homem foi autuado em flagrante por sete furtos qualificados consumados e três tentados. Diante da reiteração criminosa e da suspeita de que a monitoração eletrônica não teria sido suficiente para impedir novos delitos, a autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

MATO GROSSO DO SUL

Sem licitação, SED deve gastar R$2,6 milhões para empresa imprimir material didático

Secretaria de Educação de Mato Grosso do Sul anunciou dispensa de licitação e montante de quase 2,7 milhões de reais com foco na recomposição da aprendizagem do 3° ao 5° ano

02/09/2026 12h02

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Dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 com foco na recomposição da aprendizagem

Dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 com foco na recomposição da aprendizagem Marcelo Victor/ Correio do Estado

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Através da edição desta quarta-feira (02 de setembro) do Diário Oficial Eletrônico do Mato Grosso do Sul, a Secretaria de Estado de Educação (SED-MS) anunciou hoje a dispensa de licitação e o desprendimento de quase R$2,7 milhões em busca de uma empresa para imprimir material didático com foco na recomposição da aprendizagem do 3° ao 5° ano.

O texto oficial, assinado pelo secretário de Estado de Educação do MS, Hélio Queiroz Daher, ratifica a chamada "inexigibilidade de licitação", ou seja, a dispensa de um certame e disputa entre empresas para uma posterior contratação. 

Essa ação tem por objetivo contratar serviços técnicos especializados para apoio à reprodução e material didático suplementar do conhecido Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). 

Entenda

O texto esclarece que o foco desse empenho para apoio à reprodução de material didático é a recomposição da aprendizagem que, diferente do reforço, é responsável por reorganizar o currículo e usar diversas avaliações diagnósticas e metodologias. 

Aqui cabe explicar que essa dita "recomposição" ganhou mais força no período pós-pandemia, sendo consolidada como política pública através do Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens, instituído pelo Decreto nº 12.391/2025 que, segundo o Ministério da Educação (MEC), dá apoio técnico e financeiro para municípios desenvolvam programas para atender estudantes com defasagem na aprendizagem escolar. 

Essa dispensa de licitação separa um total de R$2.691.764,06 para essa finalidade. 

Como bem cita o MEC no Pacto Nacional, o desafio de oferecer educação de qualidade é histórico, porém teve um agravamento significativo com a crise sanitária da Covid-19. Nesse sentido, o CNCA direciona os esforços do MEC para alfabetizar na idade certa e recompor a alfabetização nos anos iniciais.

Conforme o MEC, isso se dá através de: 

  • organização de um regime de colaboração e corresponsabilização entre a União, os estados e os municípios;
  • metas pactuadas de resultado de alfabetização com monitoramento e acompanhamento;
  • estratégias de apoio técnico e financeiro da União para melhorar a infraestrutura física e pedagógica das escolas públicas;
  • oferta de materiais didáticos complementares para estudantes e de materiais pedagógicos para professores;
  • sistemas de avaliação da alfabetização; estratégias formativas e orientações curriculares.

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