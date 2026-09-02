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Presidente da CBF chega a Capital para inaugurar centro de futebol

Durante dois dias, Samir Xaud receberá homenagem no Bioparque Pantanal e visitará o estádio Morenão

João Pedro Flores

02/09/2026 - 08h45
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O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Samir Xaud cumpre agenda institucional em Campo Grande, nesta quarta (2) e quinta-feira (3). A programação terá como principal compromisso a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, estrutura que integra o legado da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014.

O primeiro compromisso de Samir Xaud em Mato Grosso do Sul será visita ao Estádio Universitário Pedro Pedrossian, o Morenão, marcada para às 10h.

Pela tarde, às 15h, o presidente fará uma visita ao Bioparque Pantanal, a qual trata-se de uma agenda restrita à comitiva da CBF. Às 17h, haverá uma cerimônia de homenagens no auditório do aquário. Durante a solenidade, Samir Xaud receberá o título de Visitante Ilustre de Campo Grande, concedido pela Câmara Municipal.

Na ocasião, personalidades de Mato Grosso do Sul também serão homenageadas pela CBF em reconhecimento às suas trajetórias e contribuições para o desenvolvimento do futebol no Estado.

Na quinta-feira (3), acontecerá a inauguração do Centro de Desenvolvimento do Futebol, marcada para às 8h30. A cerimônia marca a entrega oficial da estrutura da CBF em Mato Grosso do Sul, integrante do legado da Copa do Mundo FIFA Brasil 2014. O espaço está localizado na Avenida Tamandaré, 11.297, no bairro Vila Nasser. 

Centro de Desenvolvimento do Futebol

O Fundo de Legado da Copa do Mundo da FIFA tem como objetivo fomentar o futebol nos países que sediam a principal competição da modalidade. No Brasil, que recebeu o Mundial em 2014, os recursos do fundo têm sido aplicados em cinco diferentes áreas: Infraestrutura, Categorias de Base, Futebol Feminino, Social e Médica. 

Em Campo Grande, a estrutura terá um campo de grama sintética nas medidas oficiais da Fifa, de 105 x 68 metros, além de arquibancadas, vestiários e estacionamento.

Os Centros de Desenvolvimento são destinados aos 15 estados que não foram sedes da edição no país, como forma de desenvolvimento esportivo e social de cada localidade e herança pelo Brasil ter sediado o Mundial.

A última estrutura inaugurada pela CBF foi o Centro de Desenvolvimento do Futebol do Estado do Piauí, no dia 6 de agosto, em Teresina. Ao todo, sete unidades já foram inauguradas. 

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CELEBRAÇÃO

Hospital São Julião assina termo de cooperação com fundação italiana

Evento ocorreu no auditório do hospital e a assinatura formalizou a contribuição conjunta que acontece há mais de 50 anos

02/09/2026 08h15

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Evento também teve o lançamento do álbum

Evento também teve o lançamento do álbum "São Julião 85 anos" Divulgação

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Na noite desta terça-feira (1º), o Hospital São Julião recebeu o prefeito de Turim, Stefano Lo Russo, o embaixador da Itália no Brasil, Alessandro Cortese, e uma delegação de dez integrantes da Fundação OASI/OMG para assinar o Termo de Cooperação Internacional entre a Associação Beneficente de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos e a Fundação OASI/OMG. 

A assinatura do Termo de Cooperação Internacional representa o reconhecimento formal de 56 anos de trabalho conjunto entre a Associação Beneficente de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos e a OASI/OMG. O evento ocorreu no auditório Ney Latorraca, no Centro de Convenções do hospital.

Para o presidente do Hospital São Julião, Carlos Melke, a assinatura simboliza muito mais do que um documento.

“Este é um momento de reconhecimento, mas também de gratidão. O São Julião não seria o que é hoje sem as pessoas que acreditaram que era possível transformar uma realidade marcada pelo preconceito em uma história de cuidado, dignidade e esperança. A parceria com a Itália nasceu do coração, do voluntariado e da disposição de servir, e atravessou mais de cinco décadas. Receber o prefeito Stefano Lo Russo, o embaixador Alessandro Cortese e a delegação da OASI/OMG justamente no ano em que celebramos os 85 anos do hospital e os 95 anos da Irmã Silvia torna tudo ainda mais especial. É como se passado, presente e futuro se encontrassem neste momento”, destaca.

Cidades irmãs

A relação construída entre o São Julião e voluntários italianos também ajudou a fortalecer os laços entre Campo Grande e Turim.

As duas cidades detêm o título de ‘irmãs’ há quase 25 anos. O acordo foi assinado em 29 de maio de 2002 e prevê intercâmbios culturais, comerciais, esportivos e universitários, além da troca de experiências entre os municípios, seguindo diretrizes da Organização das Nações Unidas relacionadas à paz e aos direitos humanos.

Desde a década de 1970, a presença de voluntários e entidades italianas em Campo Grande contribuiu para a transformação do Hospital São Julião.

Nesta quarta-feira (2), ocorrerá a assinatura do Convênio Cidades Irmãs, no Gabinete da Prefeitura de Campo Grande.

Álbum

 A programação também contou com o lançamento do álbum “São Julião 85 anos”, uma publicação que reúne cerca de 500 fotografias e registra diferentes momentos da trajetória da instituição.

Escrito pela jornalista Lenilde Ramos, o álbum traduz, por meio de imagens e memórias, a dimensão de uma história construída por muitas mãos.

O material percorre a atuação do São Julião em diferentes áreas, como medicina, assistência hospitalar, ciência, tecnologia, educação, cultura e meio ambiente, mostrando como a instituição se transformou ao longo de 85 anos sem perder sua essência de acolhimento e compromisso com a comunidade.

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Município em transformação

Arauco leva Inocência a dobrar receita, mas investimento cai

Arrecadação cresceu 84% no primeiro semestre, enquanto investimentos liquidados recuaram 63%; prefeitura afirma que obras seguem cronogramas próprios

02/09/2026 07h50

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Inocência, no nordeste de MS, terá fábrica de celulose da Arauco

Inocência, no nordeste de MS, terá fábrica de celulose da Arauco Marcelo Victor / Correio do Estado

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Nos últimos 18 meses, Inocência, cidade de cerca de 8,4 mil habitantes no interior de Mato Grosso do Sul, passou a arrecadar como um município de médio porte.

Puxada pela construção da fábrica de celulose Projeto Sucuriú, da Arauco, a receita total de Inocência quase dobrou no comparativo do primeiro semestre: de R$ 85,3 milhões para R$ 157,1 milhões, alta de 84%. Só a arrecadação de impostos, item mais diretamente ligado à obra, saltou 178%, de R$ 36,3 milhões para R$ 101,1 milhões.

O que a apuração do Correio do Estado investigou foi o destino desse dinheiro. E o retrato – confirmado pelos números que a prefeitura apresentou em resposta a esta reportagem – é o de um município que passou a arrecadar muito mais rápido do que consegue aplicar.

Execução e arrecadação

Enquanto a receita crescia 84%, a despesa efetivamente liquidada, aquela em que o serviço já foi prestado e atestado, cresceu 19%, de R$ 65,5 milhões para R$ 78,1 milhões.

A prefeitura confirmou os números e apresentou também o estágio intermediário: R$ 119 milhões empenhados no semestre, valor que confere com o declarado ao Tesouro Nacional.

“É importante distinguir receita arrecadada de despesa liquidada. A receita é registrada quando o recurso ingressa nos cofres públicos. Já a despesa somente é liquidada depois que o bem é efetivamente entregue, o serviço prestado ou a etapa contratual correspondente é executada e devidamente atestada”, respondeu a Administração, acrescentando que “seria inclusive inadequado transformar automaticamente um crescimento extraordinário de receitas temporárias em aumento proporcional de despesas”.

A Prefeitura sustenta que a queda de 63% nos investimentos liquidados é uma “fotografia” de um período, porque obras têm cronogramas próprios que não coincidem com o calendário de arrecadação. 

A reportagem também mediu o empenho, o momento em que a administração assume formalmente o compromisso, antes de qualquer obra ficar pronta.

E o empenho de investimentos também caiu: de R$ 15,66 milhões para R$ 12,61 milhões, recuo de 19%. Se houvesse uma carteira de obras sendo contratada, esse número subiria, ainda que a liquidação demorasse. A resposta da prefeitura não trata desse dado.

Questionada sobre a existência de um plano de investimentos, a Administração afirmou que ele existe, que foi apresentado no Comitê Gestor de Investimentos Municipais em audiência pública e que “em breve será divulgado nas redes sociais para toda a população e imprensa”.

O documento não foi disponibilizado a esta reportagem até o fechamento da edição.

Dinheiro em caixa

O relatório de Gestão Fiscal que o município declarou ao Tesouro Nacional mostra que o caixa líquido da prefeitura de Inocência, já descontadas as obrigações assumidas, saiu de R$ 6,49 milhões ao fim de 2024 para R$ 44,63 milhões ao fim de 2025.

Na linha dos recursos não vinculados, aqueles que a gestão pode aplicar em qualquer finalidade, o salto é ainda mais expressivo: de um saldo negativo de R$ 1,45 milhão para R$ 33,93 milhões positivos.

A prefeitura contesta parte desses números. Segundo a resposta, a disponibilidade líquida de recursos não vinculados teria sido de R$ 13,53 milhões ao fim de 2024 e de R$ 32,99 milhões ao fim de 2025, uma alta de 144%.

A gestão acrescenta que parte do saldo de 2025 decorre do superavit financeiro de 2024 incorporado ao orçamento seguinte, e que o demonstrativo “não permite afirmar, isoladamente, que todo o saldo esteja livre para utilização”.

A checagem confirma o valor de 2025 apresentado pela gestão como próximo do declarado – R$ 32,99 milhões contra R$ 33,93 milhões no Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro (Siconfi).

Já o número de 2024 não foi localizado no anexo 5 transmitido ao Tesouro Nacional, em versão única e com situação “homologado”: naquela linha, o documento registra saldo negativo de R$ 1.446.976,76. O valor mais próximo de R$ 13,5 milhões no demonstrativo refere-se a recursos vinculados, em coluna distinta.

Pelos números do Tesouro Nacional ou pelos da prefeitura, houve acúmulo expressivo de recursos não vinculados no exato período em que o investimento recuou.

Inocência, no nordeste de MS, terá fábrica de celulose da Arauco

Despesa de pessoal

Ao ser questionada sobre o risco de usar uma receita temporária para bancar despesa permanente, a prefeitura respondeu com um dado favorável: o índice de despesa de pessoal caiu de 45,83% da receita corrente líquida em junho de 2025 para 30,94% em junho deste ano.

O número confere com o RGF declarado ao Tesouro (45,59% e 30,65%).

“Esse comportamento demonstra que a Administração não está utilizando o aumento extraordinário da arrecadação para promover uma expansão proporcional da estrutura permanente de pessoal”, afirma a gestão.

O mesmo relatório, porém, mostra que a folha não encolheu: a despesa total com pessoal subiu de R$ 65,31 milhões para R$ 82,42 milhões, alta de 26%.

O índice caiu porque o denominador, a receita corrente líquida, quase dobrou, de R$ 143,24 milhões para R$ 268,87 milhões. É efeito aritmético do boom, não redução de despesa.

Com a receita do ano anterior, cenário compatível com o encerramento das obras da fábrica, a folha atual representaria 57,5% da receita corrente líquida, acima do limite prudencial de 54% da Lei de Responsabilidade Fiscal e perto do teto legal de 60%.

A prefeitura afirma reconhecer o risco e diz trabalhar “com cenários conservadores e com o princípio de que não se deve transformar uma receita conjuntural em uma obrigação permanente”.

Por tipo de despesa, o item que mais avançou em participação foi “outros serviços de terceiros – pessoa jurídica”, que saltou de 15% para 28% do total empenhado.

Ao investigar quais empresas respondem por esse crescimento, a apuração encontrou um padrão dividido: de um lado, contratações por pregão eletrônico para obras de infraestrutura (pavimentação e tratamento de resíduos), que somam R$ 4,17 milhões e seguem o rito competitivo padrão; de outro, um salto no uso de inexigibilidade de licitação, modalidade que, por lei, só cabe quando não há como fazer concorrência, que subiu de R$ 993 mil para R$ 4,53 milhões (de 5,9% para 19,1% do elemento) em contratos de consultoria e plataformas de gestão com três empresas: Inovare Desenvolvimento Gerencial, Camerite Sistemas e AEG Assessoramento.

Inovare Desenvolvimento Gerencial é alvo de inquérito civil pelo Ministério Público Estadual por seu contrato em Taquarussu e a AEG Assessoramento teve vários contratos investigados e anulados por determinação também do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

“Inocência não pretende simplesmente gastar o aumento de arrecadação; pretende transformar esse aumento de capacidade financeira em desenvolvimento permanente para a população”, cita a nota da Prefeitura Municipal de Inocência, em resposta enviada no dia 19 de agosto, assinada pelo prefeito Antonio Ângelo Garcia dos Santos e pelos secretários municipais de Finanças, Gilmarez Leal, e de Planejamento, Wildes Ferreira.

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