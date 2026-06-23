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MS amplia valor para retomar obra em trevo de acesso à usina Vale do Ivinhema

Projeto de 2022 deveria ser entregue em março de 2024 e agora recebe o 5° aditivo em contrato que salta para R$22 milhões

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

23/06/2026 - 11h01
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Fruto de licitação aberta em 24 de outubro de 2022, as obras do trevo de acesso à Usina Adecoagro (também conhecida popularmente como 'Vale do Ivinhema', no entroncamento das rodovias MS-141 e 276) ainda não foram concluídas, motivo pelo qual o Governo do Estado do Mato Grosso do Sul publicou hoje (23) em Diário Oficial mais uma ampliação no valor do contrato para tentar retomar os serviços paralisados. 

Conforme o extrato publicado nesta terça-feira (23), essa ampliação trata-se já do quinto termo aditivo ao contrato firmado entre a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e a Prudenstaca Sociedade de Engenharia e Construções Ltda., que encontra-se com recuperação judicial, com processo principal que tramita na 5ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente (SP).

Quanto aos valores, ao todo foram acrescidos exatos R$3.078.331,31 ao contrato, um aumento de 16% que fez o acordo saltar de R$19.029.415,77 para atuais R$22.107.747,08. 

Se comparado com o montante original voltado para execução de obra de implantação e pavimentação do trevo de acesso à usina Vale do Ivinhema, exatamente R$14.229.434,42 há cerca de três anos, esses aditivos já representam um aumento percentual que ultrapassa a casa de 55%. 

Retomada da obra

Mais especificamente, essas obras de implantação e pavimentação acontecem na rodovia estadual MS-141, com obra de arte especial no trecho que compreende a extensão de 1,20 km no entroncamento com a MS-276/BR-376, na divisa entre Ivinhema e Novo Horizonte do Sul.

Cabe esclarecer que esse termo "obras de artes especiais", identificado pela sigla OAE, é usado para classificar estruturas complexas que podem ser desde pontes, viadutos, túneis e até passarelas. 

Com o emprego de recursos do Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul), essa obra deveria ser concluída dentro de um prazo inicial de 360 dias, com o contrato assinado em março de 2023. 

Sendo que a entrega deveria acontecer até março de 2024, até o dia 26 do terceiro mês de 2025 o trecho de obras consistia apenas em escavações feitas em frente à usina. 

Nesse mesmo período, até março de 2025, o contrato já havia saltado dos 14 milhões de reais inicialmente para R$15.135.737,56 e posteriormente para exatos R$17.695.276,25 através do terceiro termo aditivo. 

Essas mudanças e acréscimos de valores aconteceram, segundo justificativa, graças à necessidade de reprogramar a planilha de obras, que passou por alteração de quantidades. 

Ainda em 2024 os vereadores de Ivinhema encaminharam uma solicitação ao então secretário de Estado de Infraestrutura e Logística (Seilog), Hélio Peluffo Filho, para que as obras da rotatória com viaduto em frente à usina Adecoagro fossem retomadas. 

 

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LICITAÇÃO

Corumbá pagará R$ 9 milhões para empresa pavimentar mais de 30 ruas

O recebimento dos documentos de habilitação e das propostas começará na quinta-feira (25), às 9h, e seguirá até o dia 10 de julho."

23/06/2026 10h15

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Município de Corumbá

Município de Corumbá Divulgação: Governo do Estado

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Na edição do Diário Oficial do Estado, desta terça-feira (23), o Município de Corumbá, através da Secretaria Executiva de Licitações e Contratações, publicou o aviso de abertura de licitaçã para contratar uma empresa de engenharia para execução de obras e serviços de pavimentação com blocos de concreto sextavado em diversas ruas e alamedas do município.

De acordo com a Prefeitura, esta medida é para atender uma demanda contínua da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (SISP). O valor estimado para estas obras será de R$ 9.306.938,10.

A empresa que apresentar o menor preço para realizar o serviço será escolhida. O recebimento dos documentos de habilitação e das propostas começará na quinta-feira (25), às 9h, e seguirá até o dia 10 de julho, às 09h29 (horário de Brasília).

Encerrado o prazo para recebimento dos documentos e propostas, o Executivo abre a sessão pública no mesmo dia 10 de julho de 2026, às 09h30, para escolher a empresa que realizará o serviço.

Em razão da inversão de fases, a sessão será aberta com a verificação dos documentos de habilitação dos proponentes. Decidida a habilitação/inabilitação, haverá prazo de recurso e, só após a conclusão da fase recursal, se iniciará a fase de julgamento de propostas.

De acordo com o documento "memorial técnico descritivo", a pavimentação em lajotas sextavadas tem previsão de implantação nas seguintes ruas e alamedas:

Município de Corumbá
Município de Corumbá

A justificativa da Prefeitura de Corumbá para realizar a pavimentação com blocos de concreto sextavado é que esta implicará em benefícios como segurança, conforto, limpeza, minimização de poeira e, permitirá melhores condições de tráfego na via.

 

CLIMA

Após chuva de 11mm Campo Grande tem sensação de 5 graus

Frente fria derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul; Estado pode registrar mínimas próximas de 0°C e geada nos próximos dias

23/06/2026 09h30

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Após a passagem da frente fria, Campo Grande registrou sensação térmica de 5,2°C e deve seguir com temperaturas baixas ao longo da semana

Após a passagem da frente fria, Campo Grande registrou sensação térmica de 5,2°C e deve seguir com temperaturas baixas ao longo da semana Gerson Oliveira

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A chegada de uma intensa massa de ar polar derrubou as temperaturas em Mato Grosso do Sul e colocou o Estado sob alerta para a onda de frio mais forte de 2026 até o momento. Após registrar 10,9 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, Campo Grande amanheceu nesta terça-feira (23) com temperatura mínima de 11,1°C e sensação térmica de apenas 5,2°C.

A queda nas temperaturas foi observada em diversas regiões de Mato Grosso do Sul. Segundo dados do meteorologista Natálio Abrahão, Sete Quedas registrou a menor temperatura do Estado, com 7,4°C. Em Ponta Porã, os termômetros marcaram 7,5°C, enquanto Aral Moreira teve mínima de 7,9°C. Dourados registrou 9,4°C e Caarapó, 9,3°C.

O avanço da massa de ar frio ocorre após a passagem de uma frente fria que provocou chuva em diversas cidades sul-mato-grossenses. Os maiores acumulados foram registrados em Paranaíba (16,4 milímetros), Cassilândia (13,2 mm), Campo Grande (10,9 mm), Chapadão do Sul (9,4 mm) e Três Lagoas (8,4 mm).

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a mudança nas condições atmosféricas é resultado da atuação de uma frente fria associada a uma massa de ar polar. O sistema também conta com a influência de uma área de baixa pressão atmosférica entre Paraguai e Bolívia e de um cavado pré-frontal, fatores que contribuíram para o desenvolvimento de instabilidades sobre o Estado.

Geada com quase 0°C

A previsão indica que os efeitos do frio devem se intensificar nos próximos dias. Conforme o Cemtec, esta poderá ser a onda de frio mais intensa registrada em Mato Grosso do Sul em 2026 até o momento, com potencial para provocar as menores temperaturas do ano.

O órgão alerta para a possibilidade de mínimas entre 0°C e 2°C em áreas da região sul do Estado entre quarta-feira (24) e quinta-feira (25). O cenário aumenta o potencial para formação de geadas, especialmente em municípios próximos à fronteira com o Paraguai.

As projeções do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) reforçam esse cenário. Em Iguatemi, por exemplo, a previsão é de mínima de 4°C na quarta-feira e de 3°C na quinta-feira, com indicação de geada nas primeiras horas da manhã. Em Amambai, os termômetros também devem atingir 4°C e 3°C nos mesmos dias.

Em Ponta Porã, a mínima prevista para quinta-feira é de 3°C, enquanto Dourados pode registrar 4°C. As temperaturas colocam a região sul entre as áreas com maior probabilidade de geada nesta semana.

Na Capital

Enquanto isso, Campo Grande deverá continuar enfrentando dias típicos de inverno. Nesta segunda-feira (23), a máxima prevista é de apenas 15°C, mesmo durante o período da tarde. O céu deve permanecer com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia.

Na quarta-feira (24), a temperatura na Capital deve variar entre 10°C e 16°C. Já na quinta-feira (25), a mínima prevista é de 9°C, com máxima de 20°C. A tendência é de elevação gradual das temperaturas a partir de sexta-feira (26), quando os termômetros podem alcançar 25°C durante a tarde.

Mesmo com a melhora gradual das máximas, as manhãs continuarão frias em praticamente todo o Estado. Segundo os meteorologistas, o avanço da massa polar favorece ainda a ocorrência do fenômeno conhecido como “mínima invertida”, quando a menor temperatura do dia é registrada durante a tarde ou à noite, e não ao amanhecer, como normalmente ocorre.

Além do frio, a combinação entre umidade elevada e resfriamento do ar pode provocar formação de neblina e nevoeiro em diferentes regiões, principalmente durante as primeiras horas da manhã.

A previsão também mantém condições para chuva em parte de Mato Grosso do Sul nos próximos dias. Conforme o Cemtec, a quarta-feira ainda pode ter pancadas e tempestades isoladas nas regiões centro, norte, pantaneira e nordeste do Estado. Já na quinta-feira, a possibilidade de chuva fica concentrada principalmente no norte e nordeste, enquanto as demais áreas devem ter predomínio de tempo firme.

Os ventos continuam soprando do quadrante sul, com velocidades entre 30 km/h e 50 km/h. Em alguns momentos, as rajadas podem superar os 50 km/h, aumentando a sensação de frio, especialmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã.

Caso as previsões se confirmem, Mato Grosso do Sul poderá registrar entre quarta e quinta-feira as menores temperaturas de 2026, principalmente na região sul, onde o risco de geada é considerado elevado pelos meteorologistas.

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