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VIOLÊNCIA

MS chega ao Dia Estadual de Combate ao Feminicídio com 13 vítimas

Estado está entre os três com maior taxa

João Pedro Flores

01/06/2026 - 09h45
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O dia 1º de junho em Mato Grosso do Sul representa o Dia Estadual de Combate ao Feminicídio. Instituída pela Lei Estadual nº 5.202/2018, a data abre oficialmente a Semana Estadual de Combate ao Feminicídio. Porém, não há nada para ser comemorado, pois os números no Estado seguem alarmantes: são 13 vítimas até o final de maio, mesmo número registrado no período em 2025.

De acordo com o Ministério Público Estadual (MPE), muitas mulheres assassinadas nos últimos anos nunca haviam registrado um boletim de ocorrência ou pedido ajuda. Em média, uma vítima leva cerca de 10 anos convivendo com o abuso antes de conseguir romper o ciclo da violência.

Os dados apresentados pela Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) apontam que, apenas neste ano, o Estado registrou 50 tentativas de feminicídio. Nestes casos, o agressor agiu com a clara intenção de matar, mas foi impedido por fatores alheios à sua vontade.

O objetivo desta data é conscientizar a população sobre a gravidade da violência de gênero e fortalecer as ações governamentais de prevenção, proteção e responsabilização.

O dia 1º de junho não é por acaso, pois marca a morte da jovem Isis Caroline, ocorrida em 2015 e tida como o primeiro caso de feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul, após a vigência da Lei Federal 13.104/2015.

De acordo com o estudo "Retrato dos feminicídios no Brasil", do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Mato Grosso do Sul (2,7) esteve entre os três estados, em 2025, com as taxas mais elevadas de feminicídio. O número é contabilizado a cada 100 mil  mulheres. O Estado ficou atrás apenas do Acre (3,2) e Rondônia (2,9).

Outro ponto do estudo é que os únicos estados que se mantiveram entre os cinco com as maiores taxas em todos os anos da série histórica (2021-2025) foram Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

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FLAGRANTE

Caminhoneiro é preso com 4,7 toneladas de drogas em Três Lagoas

A PRF encontrou a substância ilícita escondida em uma carga de sementes de girassol

01/06/2026 11h40

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Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158

Droga apreendida durante as fiscalizações na BR-158 Divulgação: PRF

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Neste domingo (31), um homem foi preso em flagrante por transportar 4.755 quilos de maconha, neste domingo (31), na BR-158, em Três Lagoas. A Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalizações na rodovia, quando abordaram o caminhão acoplado a dois semirreboques. 

A equipe verificou que a carga transportada, de sementes de girassol, ultrapassava a lateral do veículo, o que pode gerar riscos ao trânsito nas estradas. 

Após vistoriar a carga, os policiais rodoviários encontraram vários fardos de maconha escondidos sob os sacos de girassol.

Ao ser questionado, o condutor do veículo confessou ter pego a droga em Maracaju e que o destino final seria o estado de São Paulo. Ele foi encaminhado à Polícia Civil em Três Lagoas (MS).

Mundo Novo

Em Mundo Novo, a  PRF também apreendeu 328 quilos de droga, neste sábado (30). Um casal foi preso em flagrante por transportar a droga, com o agravante de ter duas crianças no veículo, uma de 4 e outra 9 anos. 

O flagrante ocorreu após os policiais darem ordem de parada e o motorista seguir alguns metros até parar e descer do veículo, confessando que transportava drogas. Foram encontrados os 325 quilos de maconha em tabletes e 3 quilos de skunk. 

O casal confessou ter recebido a droga em Aral Moreira e que viajaram até Florianópolis (SC). Eles foram presos e encaminhados à Polícia Civil em Mundo Novo. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as crianças. 

 

SOLIDARIEDADE

Asilo promove bazar com centenas de itens a partir de R$ 5

Roupas, calçados e acessórios estarão à venda no local

01/06/2026 11h15

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Casacos e demais roupas estarão disponíveis para venda

Casacos e demais roupas estarão disponíveis para venda DIVULGAÇÃO/Asilo

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Asilo São João Bosco promove o bazar “Saldão do Bem”, em 10 de junho de 2026, das 8h às 17h, na avenida José Nogueira Vieira, número 1900, bairro Tiradentes, em Campo Grande.

Roupas, calçados e acessórios estarão à venda no local com preços a partir de R$ 5,00. O valor da arrecadação será destinado integralmente a despesas da instituição, como água, luz, alimentação, medicamentos, fraldas, produtos de higiene e outros cuidados com os idosos.

Portanto, dá para adquirir itens lindos e ainda ser solidário ao mesmo tempo.

O evento também pretende incentivar a população a conhecer de perto o trabalho desenvolvido pelo asilo, que atua no acolhimento de idosos em situação de vulnerabilidade social, há décadas, em Campo Grande.

ASILO SÃO JOÃO BOSCO

Asilo São João Bosco foi fundad em 23 de outubro de 1923 em Campo Grande (MS).

É uma instituição filantrópica de longa permanência para idosos em situação de vulnerabilidade social.

Oferece acolhimento integral, assistência médica, psicológica, fisioterapia, nutrição e atividades sociais para cerca de 90 idosos.

O asilo recebe eventualmente repasse financeiros da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

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