Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PREVISÃO

MS continua em alerta para tempestade e semana deve ser chuvosa

As condições chuvosas são influência do ciclone extratropical que se formou no Uruguai e atingiu estados do Sul do Brasil

Karina Varjão

Karina Varjão

11/01/2026 - 15h45
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul continua em alerta de perigo potencial para tempestades durante este domingo (11) até, pelo menos, o final da tarde de segunda-feira (12). 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todo o Estado está sujeito a volumes de chuvas de até 50 milímetros no dia, acompanhadas de ventos intensos até 60 km/h. 

As condições estão associadas à passagem de um ciclone extratropical, o primeiro de 2026, que se formou na madrugada de sábado (10) entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul. 

O sistema de baixa pressão associado a uma frente fria impulsiona as chances de chuvas sobre Mato Grosso do Sul e o estado de São Paulo. 

Durante a semana, as chances de chuva continuam em grande parte do Estado. Na Capital, é esperado temporal na noite de segunda-feira (12) e temperatura máxima de 28°C. Até quinta-feira, as condições esperadas são de sol durante o dia e pancadas de chuva à noite. 

Em Dourados e região, a máxima não passa dos 31°C nesta semana. São esperadas chuvas fortes durante a noite de hoje (11) e pancadas até quinta-feira (15). Há aumento da nebulosidade no decorrer dos dias e temperatura mínima de 20°C na terça-feira (13). 

Já em Corumbá, chove rápido a partir de quarta-feira (14), mas o tempo fica nublado durante toda a semana. As máximas variam entre 28°C e 32°C e as mínimas ficam entre 23°C e 24°C.

Na região Cone-Sul do Estado, especialmente em Ponta Porã, chove rápido na terça-feira (13) depois de uma segunda-feira de Sol. As mínimas esperadas são de 18°C a 22°C e as máximas chegam a 32°C. 

Cuidados

Com os alertas e a previsão de ciclone, a Energisa MS enfatizou cuidados necessários a serem tomados durante as tempestades, especialmente com relação à eletricidade. 

Para o coordenador operacional da empresa, Marcelo Santana, as fortes rajadas de vento podem provocar queda de árvores, de cabos de energia e outros objetos podem ser arremessados com o vento contra a rede elétrica. 

“Um dos cuidados necessários é nunca se aproximar ou tocar em cabos elétricos caídos no chão, nem em objetos lançados na rede. Acione a Energisa imediatamente”, alertou. 

Outros cuidados reforçados pela Energisa são: 

  • Mantenha distância de janelas, portas metálicas e estruturas que possam conduzir energia;
  • Evite o uso de aparelhos eletrônicos ligados à rede elétrica; 
  • Se houver sinais de curto-circuito, faísca ou alagamento próximo à tomada, desligue o disjuntor geral da casa e aguarde em um lugar seguro.

A empresa ainda reforça que, caso seja preciso, os clientes podem entrar em contato por meio dos canais de atendimento, seja para registrar queda de energia, como alertar sobre fios soltos e galhos caídos sobre a rede elétrica. 

Os canais para atendimento são: 

  • Aplicativo Energisa On (Android e iOS) 
  • Site: energisa.com.br 
  • WhatsApp (Gisa): www.gisa.energisa.com.br / (67) 99980-0698
  • Call Center: 0800 722 7272

PÓS GRADUAÇÃO

UFMS anuncia cinco novas pós-graduações; confira

Novos programas de residência uni e multiprofissional serão ofertados em Campo Grande, Paranaíba, Corumbá e Três Lagoas

11/01/2026 14h00

Compartilhar
UFMS está entre as melhores universidades do País

UFMS está entre as melhores universidades do País MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aprovou a criação de cinco novas pós-graduações nos câmpus de Campo Grande, Paranaíba, Corumbá e Três Lagoas.

Os novos cursos são programas de residência uni e multiprofissional na área da saúde. Confira:

  • Programa de Residência Multiprofissional em Atenção à Saúde da Criança – Câmpus Cidade Universitária (Campo Grande)
  • Programa de Residência Uniprofissional em Odontologia Hospitalar – Câmpus Cidade Universitária (Campo Grande)
  • Programa de Residência Uniprofissional em Psicologia Clínica – Câmpus Paranaíba
  • Programa de Residência Uniprofissional em Psicologia Clínica – Câmpus Pantanal (Corumbá)
  • Programa de Residência Uniprofissional em Enfermagem Obstétrica – Câmpus Três Lagoas

“Em 2026, a Universidade celebra a aprovação de novos programas de residência uni e multiprofissional em diversas áreas de concentração e em quatro câmpus da UFMS. Só a maior e melhor Instituição de ensino pública de MS poderia trazer uma notícia como essa já no início do ano!”, informou a instituição, por meio de nota publicada nas redes sociais.

Além das novas pós-graduações anunciadas, a UFMS ainda oferta 36 mestrados acadêmicos, 11 mestrados profissionais, 21 doutorados acadêmicos, 28 especializações, 3 residências multiprofissionais e 3 residências uniprofissionais.

UFMS

A UFMS tem:

  • 32.162 acadêmicos (graduação), sendo 55,58% mulheres e 44,42% homens
  • 146 cursos (graduação), sendo 68,97% presenciais e 31,03% EaD
  • 10 bibliotecas
  • 2 bases de pesquisa (Bonito e Pantanal)
  • 1 fazenda escola (localizada em Terenos)

UFMS está entre as melhores universidades do País

 

UFMS está entre as melhores universidades do País

 

Além disso, possui 63 anos de história e 46 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EaD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Campo Grande

Após 114 postes derrubados em 2025, ano começa com novos acidentes

Capital tem uma média de um poste derrubado a cada três dias; somente neste domingo (11) foram duas batidas em menos de seis horas

11/01/2026 10h22

Compartilhar

Divulgação Energisa

Continue Lendo...

Após 2025 registrar 114 colisões envolvendo veículos que bateram em postes de energia no Estado, dois carros, em regiões distintas, colidiram contra postes de energia neste domingo (11), em Campo Grande.

Um dos registros ocorreu no bairro Jardim Veraneio, durante a madrugada, quando a condutora de um Chevrolet Corsa, a vítima que não teve a idade divulgada, precisou ser retirada do veículo com auxílio do Corpo de Bombeiros.

Com o impacto, o veículo ficou atravessado na pista e a estrutura do poste de energia quebrou. Uma equipe da concessionária precisou ir até o local devido à parte da região apresentar oscilação no fornecimento.

Em outro ponto da cidade, na região do Parque dos Girassóis, no início da manhã, um carro em que seguiam dois homens também bateu contra um poste, que não chegou a ceder, ficando parcialmente avariado.

Uma das vítimas precisou receber atendimento médico e foi levada ao hospital; o outro ocupante não sofreu maiores ferimentos. 

A reportagem entrou em contato com a assessoria do Corpo de Bombeiros para obter informações sobre o estado de saúde das vítimas e aguarda retorno o de saúde da mulher, quando houver atualizações será atualizado no texto.
 

Acidentes

Em relatório divulgado pela Energisa, 114 veículos colidiram com postes de energia elétrica em Mato Grosso do Sul. Já em Campo Grande, os números indicam que, em média, um poste foi derrubado a cada três dias.

O maior número de acidentes desse tipo aconteceu em Campo Grande, com 17 registros.

Em seguida aparecem Dourados, com 10 postes derrubados, e Coxim, com cinco. Outros municípios, como Aquidauana, Ribas do Rio Pardo, Nioaque e Paranaíba, registraram quatro casos cada, enquanto Jardim, Amambai e Caracol tiveram três ocorrências cada.

Conforme os dados da Energisa, nos últimos três anos os números se mantêm altos. Em 2023, foram 106 ocorrências; em 2024, o número subiu para 119 e, em 2025, chegou a 114.

Além da quantidade de acidentes, o impacto financeiro também chama atenção, segundo a concessionária. Em 2025, o custo médio por poste abalroado foi de R$ 8.211,67.

Conforme regulação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), o custo pelos danos causados e pela substituição das estruturas avariadas, como postes, transformadores e rede, é cobrado do condutor do veículo causador do sinistro.

Riscos

“Esse tipo de ocorrência não apenas coloca vidas em risco, como também provoca interrupções no fornecimento de energia na região, impactando serviços essenciais, como escolas, hospitais e o comércio”, diz a concessionária, em nota.

O coordenador de Construção e Manutenção da Energisa MS, João Ricardo Nascimento, alerta para os riscos que esses acidentes representam e reforça orientações de segurança.

“Em caso de colisão com poste, é fundamental não tentar sair do veículo nem tocar em suas partes metálicas. Não encostar no poste e em cabos da rede de energia, que ainda podem estar energizados e provocar descargas elétricas, gerando incêndio e até acidentes fatais. É fundamental ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros e para a Energisa”, explica.

** Colaborou Glaucea Vaccari

Assine o Correio do Estado

 

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)
Economia

/ 19 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3584, sábado (10/01)

2

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 8 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3584, sábado (10/01): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6924, sábado (10/01)
Loterias

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6924, sábado (10/01)

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio
Loterias

/ 8 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6924, sábado (10/01): veja o rateio

5

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias
risco de contaminação

/ 1 dia

Após proibição da Anvisa, Procon recolhe fórmulas infantis de mercados e farmácias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026