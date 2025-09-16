Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MEIO AMBIENTE

MS é pioneiro a ofertar recursos contra as mudanças climáticas

Existem discussões internacionais para que até US$ 1,3 bilhão seja revertido para fundos de preservação e a COP30 servirá de vitrine para fechar os acordos

Rodolfo César do Rio de Janeiro

16/09/2025 - 09h30
Continue lendo...

As diferentes fontes de recursos nacionais e, principalmente, internacionais que estão em disputa em ano de COP30 podem despejar recursos no Brasil para ações contra as mudanças climáticas e vão encontrar em Mato Grosso do Sul a quase exclusividade de ser um estado com as principais opções para captação de recursos.

O governo estadual conseguiu viabilizar meios para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) Verde, captação via Fundo Ambiental, Fundo de Recursos Hídricos e Fundo Climático. Conforme a embaixadora brasileira Tatiana Rosito, existem esforços para que US$ 1,3 bilhão seja mobilizado para financiar medidas para tentar frear extremos das mudanças climáticas. 

Esse valor foi apresentado no evento Baku to Belém Roadmap, realizado em Bonn (Alemanha), em 19 de julho.

A Organização das Nações Unidas (ONU) estima que esses valores possam ser revertidos para países em desenvolvimento até 2035 e a COP30 é o principal palco para avançar nas assinaturas de contratos.

Além de MS, só Rondônia apresenta o mesmo potencial de captação no País. Essa análise sobre preparação de governos para demonstrar meios de obter fontes de receitas a fim de mitigar efeitos climáticos consta no “Anuário Estadual de Mudanças Climáticas”. 

O documento, elaborado pelo Centro Brasil no Clima (CBC) e Instituto Clima e Sociedade (iCS), com apoio do Instituto Itaúsa, mostra que dos 26 estados e o Distrito Federal, só Mato Grosso do Sul, Amazonas, Espírito Santo, Rondônia e Santa Catarina apresentaram um fundo exclusivo para as mudanças climáticas, por exemplo.

Porém, esse estudo sinalizou a importância de melhor equipar as federações do País para conseguir recursos. Com isso, indo mais fundo para analisar quais federações equiparam-se para buscar dinheiro, somente Mato Grosso do Sul e Rondônia já tinham estruturado quatro principais instrumentos elencados como essenciais: ICMS Verde, Fundo Ambiental, Fundo de Recursos Hídricos e Fundo Climático. 

Outros estados mais próximos de ter a mesma estrutura de MS, conforme o anuário, são Tocantins, São Paulo, Mato Grosso, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Nessas federações, o estudo identificou que já havia o ICMS Verde, Fundo Ambiental e Fundo de Recursos Hídricos, e ainda os governos desses estados estruturavam o Fundo Climático. 

A radiografia oferecida pelo anuário vai ajudar fundos estrangeiros a entender quem está mais estruturado para se sentar à mesa e discutir possíveis financiamentos. 

“Queremos que a COP30 demonstre mais ação. Vamos ter a COP da realidade, que mostre que o combate às mudanças climáticas pode melhorar a vida da população, impulsionar o desenvolvimento do País e gerar benefícios ambientais significativos. O Brasil tem grande potencial para se beneficiar da agenda climática e cada estado enfrentará desafios específicos na transição”, explicou o presidente da COP30, André Aranha Corrêa do Lago, via assessoria de imprensa do Instituto Clima e Sociedade (iCS).

O protagonismo de Mato Grosso do Sul em termos de mecanismos para buscar recursos internacionais em novembro, durante a COP30, ainda pode servir para que outras federações repliquem a estratégia. 

“Essas oportunidades também nos desafiam a pensar em como podemos trabalhar com os estados, possibilitando que aprendam uns com os outros, desenvolvam planos e acompanhem a implementação dessas estratégias”, sugeriu a diretora executiva do iCS, Maria Netto.

Além dos quatro mecanismos elencados pelo anuário para financiar ações de mitigação das mudanças climáticas, uma quinta ferramenta foi criada neste ano para atender diretamente o Pantanal, que está nos holofotes sobre problemas ambientais diante das tragédias de incêndios florestais em 2020 (mais de 20% do território queimado) e 2024 (em torno de 17% queimados). 

O Fundo Clima Pantanal foi criado com aporte de R$ 40 milhões do governo Estadual, recurso este previsto para abastecer, anualmente, o sistema de captação até 2030. O desafio da administração é também colocar na prateleira internacional essa opção de financiar ações no território pantaneiro.

O Fundo Estadual de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas (Fundo Proclima), quando criado em 2022, foi direcionado para gerir recursos ligados a programas de créditos de carbono do Ministério do Meio Ambiente, Programas das Nações Unidas, mas também ser fomentado com 10% dos recursos da comercialização de Reduções Certificadas de Emissões, 5% de recursos de pagamentos de multas por infração ambiental imposta pela administração estadual. Na sua criação, R$ 241.700,00 foram injetados pelo Estado.

RECURSOS NOS FUNDOS

Publicação no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, decreto nº 072/2025, de agosto, apontou que o Fundo Proclima está com recursos de R$ 713.024,80. Porém, esse valor foi cancelado para haver empenho em ações diante da contenção de gastos anunciada pelo governo Estadual.

O Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, também na lista de instrumentos para mitigar efeitos das mudanças climáticas voltados para atividades de conservação em rios, está com R$ 192.969,70.

O recurso disponível no Fundo Clima Pantanal, voltado para pagamentos por serviços ambientais a proprietários rurais do território que evitarem o desmatamento, foi mantido em R$ 40 milhões. O teto de pagamento previsto pelo Estado para incentivar as ações de conservação é de R$ 100 mil por proprietário.

“O Fundo Clima Pantanal foi regulamentado para que pudessem ser aplicados recursos em conservação. A Lei do Pantanal diz que 90% desse recurso precisa ser aplicado em programas de pagamento para os serviços ambientais. O fundo passa a estar apto para receber os recursos, não só o que o governo do Estado já sinalizou, mas também doações da sociedade, emendas parlamentares”, detalhou o secretário-adjunto da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Artur Falcette, em julho.

O prazo para proprietários rurais se inscreverem para receber esse pagamento foi finalizado ontem e o governo ainda divulgará quantas solicitações foram feitas.

REFERÊNCIA PARA COP30

O anuário é um trabalho inédito no Brasil, elaborado pelo CBC e iCS. Os dados encontrados nele foram extraídos do Sistema de Estimativas de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa (Seeg), de órgãos públicos como Empresa de Pesquisa Energética (Epe), Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Ministério da Integração do Desenvolvimento Regional (MIDR), Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Plano Estadual de Mudanças do Clima, Plano de Agricultura de Baixo Carbono (ABC+), levantados entre janeiro e dezembro de 2024.

Ele foi lançado neste ano como um material de consulta e referência para instituições e organizações diante da COP30.

*SAIBA

Somente os estados de Mato Grosso do Sul e Rondônia já têm estruturado quatro principais instrumentos elencados pelo estudo como essenciais. 

ZONA DE AMORTECIMENTO

Empreendimentos desrespeitam ordem judicial e mantêm obras perto de parque

Dos 15 endereços apontados pelo Ministério Público, 13 estão respeitando a paralisação total, mas 2 seguem a todo vapor

16/09/2025 08h00

Obra na Avenida Hiroshima, na zona de amortecimento do Parque do Prosa, segue em atividade

Obra na Avenida Hiroshima, na zona de amortecimento do Parque do Prosa, segue em atividade Paulo Ribas

Continue Lendo...

Cinco dias após decisão judicial que determinou a paralisação de todas as obras na zona de amortecimento (ZA) do Parque Estadual do Prosa (PEP), dois empreendimentos foram flagrados pela reportagem do Correio do Estado com a presença de trabalhadores, máquinas e veículos de construção nos locais.

No início de agosto, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio de uma equipe da Secretaria de Desenvolvimento de Apoio às Atividades de Execução (Daex), realizou uma vistoria técnica em 15 empreendimentos que constavam na lista de processos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) para construírem na zona de amortecimento da região.

À época, sem qualquer impedimento jurídico, as construções poderiam seguir normalmente. Porém, no dia 11 deste mês, o juiz Flávio Renato Almeida Reyes, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, decidiu acatar pedido feito na ação civil pública do MPMS e suspendeu todas as obras em andamento, mesmo aquelas com alvarás e guias de diretrizes urbanísticas (GDUs) já expedidos.

“Toda grande cidade que enfrenta hoje problemas ambientais e urbanísticos já foi, um dia, uma cidade que não se preocupou quando as causas ainda eram de pequena monta. Então, por mais que se alegue que não há um ‘boom’ na região do entorno do PEP, isso não pode ser justificativa para afrouxar as preocupações concretas do hoje, do agora. Dessa forma, o não deferimento da liminar pode acarretar um quadro urbanístico – ainda que de pequena monta – irreversível no futuro”, ressalta o juiz durante a decisão.

A fim de saber se as construtoras estão seguindo a ordem judicial imposta pelo magistrado, o Correio do Estado visitou todos os endereços indicados na vistoria técnica realizada há pouco mais de um mês pelo MPMS. 

De acordo com o observado, 13 empreendimentos estão seguindo o que foi posto pelo juiz, mas 2 estão trabalhando a todo vapor.

O primeiro deles está localizado na Rua Desembargador Leão Neto do Carmo, próximo à BR-163. O loteamento está sob administração da empresa campo-grandense Chaiten Administradora de Imóveis Ltda, que tem sede na Avenida Três Barras, no Vilas Boas, e tem como atividade principal a compra e venda de imóveis.

Na visita da reportagem, foi possível observar trabalhadores realizando o serviço normalmente, com instrumentos e materiais de construção civil. Além disso, é visível um grande galpão no local, o que indica que as obras estão mais avançadas do que outras, o que também tinha sido apontado pela equipe de vistoria do MPMS.

O segundo flagrante está na Avenida Hiroshima, e está sob administração da Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários, do Grupo Plaenge, muito conhecido em Campo Grande.

Nele, foi possível observar bastante movimentação de trabalhadores, mas ainda sem construção erguida. Enquanto a reportagem esteve no local, dois caminhões carregados com materiais chegaram e entraram no loteamento.

No site oficial da empresa, o empreendimento carrega o nome Terrah e tem previsão de conclusão de obras para julho de 2028. A construtora promete um espaço residencial com muitas opções de lazer, como academia, quadras esportivas, área infantil e mais. Cada apartamento, caso saia do papel, terá 107 metros quadrados, com até três dormitórios e duas suítes.

Esta obra foi vistoriada em 1º de agosto deste ano pelo MPMS e, segundo o relatório, no local não havia “qualquer sinal indicativo da ocorrência de obras de construção”.

Curiosamente, a Vanguard também é a requerente de outra autorização prevista na vistoria do MPMS. Esta outra está localizada na Rua Lise Rose, no Bairro Jardim Veraneio, e está prevista para ser lançada em novembro de 2027, com o nome Flow. Porém, este espaço está seguindo a ordem judicial.

CASO ANTIGO

Como vem reportando o Correio do Estado, o imbróglio entre as construtoras e o MPMS é antigo. Desde junho, o órgão movia uma ação civil pública, com autoria de três promotores do Meio Ambiente de Campo Grande.

No fim de julho, um acordo entre o MPMS, o governo do Estado e a Prefeitura de Campo Grande selou a suspensão, por 240 dias, de novas emissões de autorizações para construção na região. 

Duas semanas depois, o órgão estadual recomendou que o Imasul realizasse o embargo imediato e a paralisação de obras de empreendimentos situados na zona de amortecimento e que estivessem sem a devida regularização, e nos que tivessem sido feitos apenas até a fundação.

Mesmo com essas ações, “parar tudo” ainda era um objetivo do MPMS, que veio a ser conquistado na semana passada, com a ordem judicial assinada pelo juiz Flávio Renato Almeida Reyes.

Destaca-se que a Prefeitura de Campo Grande expediu o GDU e licenças conforme a zona de influência delimitada no plano de manejo de 2011, com base nas suas normas de zoneamento, que constam no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) de Campo Grande.

RESPOSTA

A reportagem entrou em contato com a Varguard Home, que informou que mantém as obras porque ainda não foi notificada sobre a decisão judicial.

“A Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda informa que, até o momento, não foi notificada pela Prefeitura de Campo Grande ou por qualquer outro órgão público sobre a paralisação de suas atividades ou sobre a decisão judicial mencionada em matérias recentes a respeito do Parque dos Poderes”, diz trecho da nota. 

“A Vanguard reforça que suas atividades seguem amparadas pela documentação necessária e devidamente aprovada, incluindo o Alvará de Construção n° 556/2024, a Licença Ambiental n° 010.091/2024 e a Guia de Diretrizes Urbanísticas (GDU) n° 102/2021”, continuou a empreiteira.

“Com 18 anos de atuação na cidade, a Vanguard reafirma seu compromisso com a conformidade legal, a transparência e a segurança de seus clientes e investidores, mantendo a seriedade e a solidez que marcam sua trajetória”, finalizou a nota da empresa.

O Correio do Estado não conseguiu contato com a Chaiten.

*SAIBA

A zona de amortecimento do Parque Estadual do Prosa compreende uma área de cerca de 9,72 quilômetros quadrados, está localizada no entorno do parque e envolve regiões importantes de Campo Grande, além do Parque dos Poderes e do Parque das Nações Indígenas.

Previsão do tempo

Confira a previsão do tempo para hoje (16) em Campo Grande e demais regiões de Mato Grosso do Sul

Tempo seco e calor seguem, mas há possibilidade de chuva em algumas localidades

16/09/2025 04h30

Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

Nesta terça-feira (16), a previsão indica tempo firme, com predomínio de sol e variação de nuvens em Mato Grosso do Sul devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica.

O tempo quente e seco continua sendo destaque, com temperaturas máximas elevadas podendo chegar aos 40°C e 42°C em algumas regiões do estado, aliado a baixa umidade relativa do ar, com previsão de valores entre 10% a 30%.

As condições meteorológicas previstas tornam o ambiente propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Devido ao acentuado aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora não se descarte pancadas de chuva nas demais regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 32°C e 37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22°C e 27°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20°C e 23°C e máximas entre 35°C e 41°C.

Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23°C e 25°C e máximas entre 35°C e 38°C.

Em grande parte do estado, os ventos atuam do quadrante leste (sudeste/leste) com valores entre 40 km/h e 60 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado: 

  • Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 23°C e máxima de 35°C. 
  • A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 23°C e 38°C. Pode chover. 
  • Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 22°C e a máxima de 35°C. Pode chover.
  • O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 20°C e máxima de 38°C. 
  • As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 21°C e 37°C. 
  • Anaurilândia terá mínima de 21°C e máxima de 34°C. 
  • A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 21°C e máxima de 35°C. 
  • Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 20°C e 32°C. 
  • Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 20°C e máxima de 30°C. Pode chover.

