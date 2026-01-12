Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MS é "vice-campeão" brasileiro de judicialização da Saúde

Estado soma 18,5 mil ações contra o serviço público de saúde e planos de assistência médica; maior média por habitante

Felipe Machado

12/01/2026 - 08h00
Mato Grosso do Sul é o segundo estado com mais processos por habitante envolvendo o Sistema Único de Saúde (SUS) e planos de assistência médica no País, deixando para trás grandes estados brasileiros como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

De acordo com dados obtidos pelo jornal O Globo, com base em números do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Estado somou mais de 18,5 mil ações em 2025 contra o serviço público de saúde e as operadoras dos planos, com 13.816 e 4.775, respectivamente.

Ao dividir o total de processos pela quantidade de habitantes em Mato Grosso do Sul (2.757.013 de pessoas), o Estado chega ao índice per capita de 0,006746, o que lhe rende a segunda posição no ranking, atrás apenas do Distrito Federal (0,012758), que no ano passado somou mais de 35,8 mil ações – quase o dobro de Mato Grosso do Sul com um volume populacional parecido.

No contraponto do número preocupante de judicializações, Mato Grosso do Sul é um dos 12 estados brasileiros que apresentam vara ou núcleo judicial dentro do Poder Judiciário para tratar de ações específicas no setor de Saúde.

Atualmente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) mantém ativa a 1ª Vara do Juizado Especial da Saúde e o Comitê Estadual de Mato Grosso Sul do Fórum Nacional da Saúde do CNJ, que apresenta sedes regionais nos municípios de Três Lagoas, Dourados e Corumbá, além da sede estadual em Campo Grande.

No portal da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), a autarquia nacional expõe que, até novembro de 2025, entre 20% e 30% da população do Estado tinha plano de saúde, o que resulta entre 551,4 mil e 827,1 mil sul-mato-grossenses com seguro de assistência médica.

Ademais, a reportagem também entrou em contato com o TJMS, a fim de saber os dados detalhados de ações contra o SUS e as operadoras de saúde nos últimos seis anos. Mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Vale destacar que, segundo orçamento do governo do Estado do ano passado, aprovado em outubro de 2024 pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul (Alems), a Saúde foi responsável por 12% do total, ou seja, cerca de  R$ 2,6 bilhões de um montante de R$ 26,4 bilhões.

2020 a 2025

Segundo tabelas divulgadas pelo Comitê Estadual de Saúde, Mato Grosso do Sul enfrenta aumento no registro de ações na Saúde ano após ano.

Em 2020, ano do início da pandemia da Covid-19, o Estado totalizou 4.006 processos, com as categorias Unidade de Terapai Intensiva (UTI)/Internação (679), consultas (325) e alimentação especial (304) entre as mais frequentes.

O município de Campo Grande foi responsável por quase 70% das judicializações.

No ano seguinte, em 2021, o número total subiu para 4.900, novamente com a UTI e internação como maior fonte de reclamação dos usuários, com 507 ações. Porém, desta vez, a alimentação especial foi para a segunda colocação, com 429 ações, e a categoria outros medicamentos ficou com a terceira posição, com 359 ações.

Já em 2022, o ano encerrou com 5.786 judicializações, com as duas primeiras colocações iguais a de 2021, com UTI/internação (574) e alimentação especial (561) nas lideranças. A categoria cirurgia ortopédica subiu de posição e assumiu a terceira colocação, com 440 ações.

Em 2023 o Estado ultrapassou a marca de 7 mil processos pela primeira vez. Além disso, um novo primeiro colocado foi registrado: cirurgia ortopédica (706), seguido por UTI/internação (697) e alimentação especial (599 ações).

No ano seguinte, em 2024, o TJMS divulgou os dados apenas até novembro, e na tabela consta 6.672 ações, com UTI/internação voltando ao topo, seguido por consultas (673) e cirurgia ortopédica (637).

Já no ano passado, até dia 16 de dezembro, a tendência de crescimento voltou, com 7.362 judicializações registradas. Novamente, UTI/Internação foi a categoria que mais gerou processos durante 2025, com outros medicamentos e consultas na sequência.

LEITOS

Há três meses, o Correio do Estado reportou que o Poder Judiciário registrou um aumento de 42% nas demandas recebidas acerca de leitos hospitalares de 2024 a este ano, segundo dados fornecidos pelo Comitê Estadual de Mato Grosso do Sul do Fórum Nacional da Saúde do CNJ.

Em 2024, foram 1.090 notas técnicas elaboradas pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) envolvendo demandas por leitos hospitalares. Já de janeiro a julho do ano – cinco meses a menos do que o período analisado do ano passado – foram 1.114 notas técnicas.

Porém, o que chamou a atenção foram os dados de pedidos de judicialização de agosto até outubro: 435 em aproximadamente 70 dias (cerca de 6 pedidos por dia), o que coincidiu com a época em que os leitos estavam com superlotação em quase todos os hospitais de Campo Grande.

CONFRONTO POLICIAL

Indígena morre após confronto com policial na BR-163

Homem tentou agredir duas mulheres que controlavam uma situação anterior de congestionamento na rodovia

12/01/2026 10h26

Homem é morto com tiro no peito em confronto com policial na BR-163

Homem é morto com tiro no peito em confronto com policial na BR-163 Alerta Dourados

Na noite do último domingo (11), um homem foi morto às margens da BR-163, após entrar em confronto com um policial. O homem tinha 31 anos e foi atingido com um tiro no peito.

A morte aconteceu no trecho da rodovia em Caarapó próximo às 22h20 no sentido Juti-Dourados, e inicialmente, já havia movimentação no local devido a um acidente envolvendo um caminhão.

A rodovia estava interditada nos dois sentidos e funcionários da concessionária Motiva organizavam o tráfego do local.

Identificado como Jaime Ribeiro, o homem era indígena natural de Juti e trabalhava como cortador de cana-de-açúcar. De acordo com informações, ele morava na Aldeia Te'yikue, região da Missão, em Caarapó.

Anteriormente, o homem demonstrava comportamento agressivo, circulava em meio aos carros parados e criava conflitos com as pessoas ali. Em meio às atitudes hostis, ele ainda tentou agredir duas funcionárias socorristas que tentavam controlar o congestionamento.

Um policial à paisana, também estava no local aguardando o tráfego retornar a normalidade e, em determinado momento, um pedestre o informou sobre a situação com Jaime e as funcionárias do outro lado da via.

Segundo informações, o policial acionou a Polícia Militar e foi até a altura do km 204, em que a situação estava acontecendo. Ele falou com as funcionárias que relataram a tentativa de agressão e indicou que o suspeito estava escondido na área de matagal próxima a rodovia.

Homem é morto com tiro no peito em confronto com policial na BR-163Jaime usou a barra de ferro para ameaçar o policial

O policial então se aproximou de Jaime, que não gostou da abordagem e teria ido “pra cima” dele com uma barra de ferro.

Mesmo após se identificar e pedir para que largasse a barra, o homem de 31 anos continuou a avançar em direção ao policial. Com isso, o policial efetuou disparos em direção a perna do envolvido para que parasse o ataque.

Ainda assim, Jaime continuou com as ameaças e chegou a atingir uma das pernas do policial com a barra de ferro, que então efetuou o disparo contra o peito do homem.

A equipe que foi ameaçada anteriormente prestou apoio à vítima baleada, que foi encaminhada ao Hospital Beneficente São Mateus, em Caarapó. Mesmo com o socorro, Jaime morreu no momento em que deu entrada na unidade.

A Polícia Militar, acionada antes do incidente com a arma de fogo, chegou ao local que antes já estava interditado e permaneceu assim até a equipe de Perícia Técnica de Fátima do Sul finalizar o trabalho.

O corpo de Jaime foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol) e o policial envolvido foi à Delegacia para prestar os esclarecimentos sobre o caso. 

A Polícia Civil também esteve no local e apreendeu a barra de ferro utilizada, uma pistola Beretta APX, junto a dois carregadores — um descarregado e outro com 15 munições intactas. A equipe segue investigando o caso.

CAMPO GRANDE

Ex-PM usa escada improvisada e foge do Presídio Militar

Homem foi visto pela última vez durante a vistoria matutina; no pátio, agentes encontraram uma escada artesanal usada na fuga

12/01/2026 09h45

Homem foi visto pela última vez durante a vistoria matutina

Homem foi visto pela última vez durante a vistoria matutina Arquivo/ Correio do Estado

O ex-policial militar José Heleno de Oliveira Lima fugiu do Presídio Militar de Mato Grosso do Sul localizado no Complexo Penal do Jardim Noroeste, na manhã deste domingo (11). A ausência foi percebida às 6h10 durante o confere matutino.

Na vistoria, agentes encontraram uma escada artesanal, com uma rede azul, encostada no muro da unidade. O ponto por onde ele deixou o presídio não possui câmeras de vigilância.

José Heleno estava preso por furto mediante fraude e, após a fuga, passou a ser procurado pelas forças de segurança.

Velho conhecido da polícia

Mesmo tendo integrado a Polícia Militar, José Heleno construiu uma longa trajetória no mundo do crime. Ele acumula prisões desde pelo menos 2013 e tem um modo de agir que se repete.

O ex-PM costuma se passar por prestador de serviços, como técnico de TV a cabo, instalador de cercas elétricas ou profissional de manutenção, para entrar em residências. Já dentro das casas, pede ajuda ao morador para ir até outro cômodo e aproveita a distração para furtar objetos.

Em outros casos, ele se apresenta como comprador de veículos, pede para fazer test drive ou distrai o vendedor e foge com o carro.

Em 2018, foi preso no Acre por furto de automóvel e acabou identificado como autor de outros crimes semelhantes.

