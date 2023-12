De janeiro até a tarde deste domingo (31), foram registradas 157.809 tentativas de golpes em Mato Grosso do Sul, segundo dados do Indicador de Tentativas de Fraudes da Serasa, chamado de Fraudômetro.

Desta forma, em média, foram 13.150 investidas golpistas por mês, o que dá 438 por dia, 18 por hora ou uma a cada três minutos.

A empresa não mapeia quantas destas tentativas se concretizam em golpes efetivamente.

O levantamento da Serasa considera que essas ocorrências podem ser referentes a verificação de documentos (análise de documentos de identificação), biometria facial, verificação cadastral e roubo de identidades.

Em todo o Brasil, foram 9.833.979 tentativas golpistas de janeiro a dezembro.

Segundo a Serasa, pessoas entre 36 e 50 anos são os alvos preferidos dos criminosos, seguido pela faixa de 26 a 35 anos, acima de 60, 51 a 60 e por último os menores de 25 anos.

O indicador também mostra que o setor de “Bancos e Cartões” foi o alvo principal dos golpistas no ano, depois o de “Serviços”, “Financeiras”, “Varejo” e “Telefonia”.

Segundo o diretor de produtos de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian, Caio Rocha, as tentativas de fraude aumentaram nos meses finais do ano, devido ao aumento nas compras e no uso do crédito.

"Muitos criminosos tentam roubar identidades para pedir empréstimos e abrir contas em banco", disse.

Ele ressalta ainda que as medidas de prevenção devem ser responsabilidade compartilhada entre empresas, consumidores e autoridades regulatórias.

"Todos devem estar atentos para proteger suas informações pessoais e financeiras por meio de ferramentas eficazes. A segurança e autenticação em camadas de proteção, que envolve níveis de tecnologia como biometria facial, verificação de documentos, de dispositivos e identidade, ainda são a melhor opção para identificar quem é quem e, de fato, blindar pessoas e empresas contra golpes”, disse.

Como se proteger

Especialistas alertam que não há uma forma totalmente eficaz para não ser vítima de golpes, mas que medidas simples podem evitar as fraudes. Veja dicas:

Consumidores

Garanta que seu documento, celular e cartões estejam seguros e com senhas fortes para acesso aos aplicativos;

Desconfie de ofertas de produtos e serviços, como viagens, com preços muito abaixo do mercado. Nesses momentos, é comum que os cibercriminosos usem nomes de lojas conhecidas para tentar invadir o seu computador. Eles se valem de e-mails, SMS e réplicas de sites para tentar coletar informações e dados de cartão de crédito, senhas e informações pessoais do comprador;

Atenção com links e arquivos compartilhados em grupos de mensagens de redes sociais. Eles podem ser maliciosos e direcionar para páginas não seguras, que contaminam os dispositivos com vírus para funcionarem sem que o usuário perceba;

Cadastre suas chaves Pix apenas nos canais oficiais dos bancos, como aplicativo bancário, Internet Banking ou agências;

Não forneça senhas ou códigos de acesso fora do site do banco ou do aplicativo;

Não faça transferências para amigos ou parentes sem confirmar por ligação ou pessoalmente que realmente se trata da pessoa em questão, pois o contato da pessoa pode ter sido clonado ou falsificado;

Inclua suas informações pessoais e dados de cartão somente se tiver certeza de que se trata de um ambiente seguro;

Monitore o seu CPF com frequência para garantir que não foi vítima de qualquer fraude do Pix.

Empresas