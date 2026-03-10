MS entra em alerta vermelho para grandes acumulados de chuva

Previsão indica chuva durante toda a semana - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Após volumes de chuvas próximos a 100 milímetros por dia em cidades do interior, Mato Grosso do Sul entrou em alerta vermelho para grandes acumulados. Emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o alerta é válido durante toda a quarta-feira (11), da meia noite às 23h59.

Isso quer dizer que, durante todo o dia, há risco de alagamentos, transbordamentos de rios e deslizamentos de terra em, pelo menos, 31 municípios sul-mato-grossenses, consequência de grandes volumes de chuva em 24 horas.

Os maiores riscos estão nas regiões do pantanais, centro-norte e sudeste, abrangendo os municípios de Água Clara, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Bodoquena, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Inocência, Jaraguari, Miranda, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Terenos eTrês Lagoas.

Entre as recomendações da Defesa Civil, é necessário cuidado dobrado nas encostas e permanecer em local abrigado. Em caso de situação de inundação ou similar, é indicado proteger os pertences das águas envoltos em sacos plásticos.

Além disso, todo o Estado está em alerta laranja (perigo) para Chuvas Intensas até a quinta-feira (12), com chuvas chegando a 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, com ventos chegando a 100 km/h.

Alertas de grandes acúmulos em vermelho e alertas de chuvas intensas em MS / Fonte: Inmet

Chuvas

Na última segunda-feira, grandes acumulados atingiram vários municípios de Mato Grosso do Sul. De acordo com o levantamento do Inmet, choveu aproximadamente 14,8 milímetros em Campo Grande e, nesta terça-feira (10), 9,4 mm até agora.

No entanto, análise dos dados divulgados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), em São Gabriel do Oeste, choveu um total de 93,6 milímetros nas últimas 24 horas.

Outros municípios também tiveram grandes acúmulos, como Rio Verde (55,2 mm), Bonito (47,6 mm), Ponta Porã (45 mm) e Coxim (32 mm).

Em Costa Rica, choveu 130 milímetros durante o domingo (8). Com isso, o Rio Sucuriú subiu cerca de 3,5 metros em área urbana, enquanto na região da Capela, um povoado localizado a cerca de 20 quilômetros,alcançou 4 metros.

O chefe do Executivo Municipal frisou que a situação exige prudência e resposta célere, e decretou, nesta segunda-feira (9), o estado de calamidade pública.

Previsão

A previsão é que as chuvas continuem durante toda a semana. O tempo deve seguir instável, com temperaturas mais amenas que as registradas na última semana. As temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 30ºC na maior parte das regiões de Mato Grosso do Sul.

Há risco de acumulados acima dos 50 milímetros diários, podendo vir acompanhados de chuvas mais intensas e tempestades com raios e rajadas de ventos superiores a 50 km/h.



