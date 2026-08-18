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MS tem o maior número de mortes de indígenas por falta de assistência à saúde do País

Estado registrou 14 das 62 mortes contabilizadas no País em 2025, ficando à frente de Pará e Mato Grosso, segundo relatório do Cimi.

Welyson Lucas

18/08/2026 - 17h42
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Mato Grosso do Sul registrou, em 2025, o maior número de mortes de indígenas por falta de assistência à saúde do Brasil, conforme dados reunidos pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Foram 14 óbitos no Estado, o equivalente a quase um quarto das 62 mortes contabilizadas em todo o País nessa categoria. 

O número coloca Mato Grosso do Sul à frente de todas as demais unidades da Federação. Depois de MS aparecem Pará, com 11 mortes, e Mato Grosso, com nove. Amazonas, Acre e Paraná tiveram seis registros cada. 

Os dados integram o relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, Dados de 2025, elaborado pelo Cimi.

As informações sobre as mortes por desassistência foram obtidas junto ao Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), secretarias estaduais de Saúde e Secretaria de Saúde Indígena (Sesai), por meio da Lei de Acesso à Informação e de consultas a bases públicas.

MS responde por quase uma em cada quatro mortes

As 14 ocorrências registradas em Mato Grosso do Sul representam 22,6% das 62 mortes por falta de assistência à saúde identificadas no Brasil. Em outras palavras, aproximadamente uma em cada quatro mortes dessa natureza ocorreu no Estado.

A distribuição entre homens e mulheres em MS foi exatamente igual: sete vítimas eram do sexo feminino e sete do masculino. 

O relatório classifica esses casos dentro do capítulo de “Violência por Omissão do Poder Público” e utiliza a denominação “morte por desassistência à saúde”.

Portanto, o indicador não representa o total de indígenas que morreram por doenças ou outras causas em Mato Grosso do Sul, mas especificamente os óbitos enquadrados pelo levantamento nessa categoria. 

Idosos são maioria das vítimas no País

Embora o documento apresente o total de mortes por estado, o recorte de idade divulgado nesse trecho é nacional e, portanto, não permite afirmar a faixa etária das 14 vítimas especificamente de Mato Grosso do Sul.

No Brasil, indígenas com 60 anos ou mais representaram quase metade das mortes atribuídas à falta de assistência à saúde. Foram 30 óbitos nessa faixa etária, correspondentes a 48,4% do total.

Outras 17 vítimas tinham entre 20 e 59 anos, o equivalente a 27,4%. Entre crianças indígenas de até quatro anos, foram 14 mortes, ou 22,6% dos registros. Houve ainda uma morte na faixa entre cinco e 19 anos. 

Dessa forma, os extremos de idade chamam atenção no levantamento nacional: 44 das 62 vítimas eram crianças de até quatro anos ou idosos com pelo menos 60 anos, correspondendo a cerca de 71% dos registros.

Estado também aparece em outros indicadores

A liderança em mortes por desassistência à saúde não é o único indicador do relatório que coloca Mato Grosso do Sul entre os estados com números elevados relacionados à violência contra indígenas.

Em 2025, 37 indígenas foram assassinados em MS, terceiro maior número do Brasil, atrás de Roraima, com 82, e Amazonas, com 47. Das vítimas contabilizadas em Mato Grosso do Sul, 33 eram homens e quatro mulheres. 

O Estado também concentrou 18 dos 38 casos de tentativa de assassinato de indígenas registrados no País, conforme o Cimi.

Isso representa aproximadamente 47% das ocorrências nacionais dessa categoria. O relatório associa parte dos episódios registrados em MS a ataques contra comunidades e retomadas Guarani e Kaiowá. 

Outro indicador é o de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos naturais e danos ao patrimônio. Mato Grosso do Sul contabilizou 18 ocorrências envolvendo 13 terras indígenas em 2025. 

Conflitos em territórios de MS aparecem no relatório

Entre os episódios de Mato Grosso do Sul destacados pelo documento está a situação da Terra Indígena Guyraroka, em Caarapó. O Cimi afirma que a maior parte da área permanece ocupada por fazendeiros enquanto o processo demarcatório aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

O relatório também relata ocorrências de intoxicação associadas à pulverização de agrotóxicos nas proximidades das moradias Guarani e Kaiowá.

Após uma retomada realizada em setembro de 2025, os meses seguintes teriam sido marcados por episódios violentos envolvendo a comunidade. 

Em outro trecho, o documento registra denúncias feitas pela comunidade de Guyraroka sobre dificuldades de acesso a serviços públicos e demora na resposta estatal diante de ameaças e conflitos territoriais. As afirmações são atribuídas às lideranças indígenas ouvidas pelo Cimi. 

Os números referentes à saúde colocam, porém, Mato Grosso do Sul isoladamente na primeira posição do levantamento: 14 das 62 mortes de indígenas classificadas como decorrentes de falta de assistência à saúde em 2025 ocorreram no Estado, mais que em qualquer outra unidade da Federação.

Violência Indígena

MS tem 2º maior número de suicídios de indígenas do Brasil, aponta relatório

Estado registrou 42 casos em 2025, atrás apenas do Amazonas; jovens de até 29 anos concentram 75% das ocorrências no País.

18/08/2026 17h12

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Jovens indígenas participam de encontro em Mato Grosso do Sul; Estado registrou 42 suicídios entre indígenas em 2025.

Jovens indígenas participam de encontro em Mato Grosso do Sul; Estado registrou 42 suicídios entre indígenas em 2025. Foto: Mariana Rodrigues/Acervo Fundo Brasil.

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Mato Grosso do Sul registrou o segundo maior número de suicídios de indígenas do Brasil em 2025, conforme levantamento divulgado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Foram 42 mortes no Estado ao longo do ano, número inferior apenas ao registrado no Amazonas, que contabilizou 77 casos. Roraima aparece na terceira posição, com 37.

Os números fazem parte do relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, Dados de 2025, publicação anual do Cimi que reúne informações sobre diferentes formas de violência e violações de direitos envolvendo povos originários.

O documento foi publicado em 2026 e utiliza, entre suas fontes, dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM), das secretarias estaduais de Saúde e da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

Em todo o País, foram contabilizados 215 suicídios de indígenas em 2025, sete a mais do que os 208 registrados no ano anterior.

Somados, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima concentraram 156 ocorrências, o equivalente a aproximadamente 72% do total nacional registrado pelo levantamento.

Jovens concentram casos

Outro dado destacado pelo relatório é a concentração das mortes entre indígenas mais jovens. Do total nacional, 41% dos casos envolveram pessoas entre 20 e 29 anos, enquanto outros 34% ocorreram entre indígenas de até 19 anos.

Isso significa que três em cada quatro registros de suicídio contabilizados pelo levantamento envolveram indígenas com até 29 anos. O relatório, no trecho em que apresenta esses números, não detalha a distribuição por faixa etária especificamente em Mato Grosso do Sul.

O cenário coloca Mato Grosso do Sul novamente em posição de destaque nos indicadores de violência envolvendo a população indígena.

Além de ocupar a segunda posição nacional em número de suicídios, o Estado aparece entre aqueles com maior quantidade de assassinatos de indígenas.

Em 2025, 37 indígenas foram assassinados em Mato Grosso do Sul, terceiro maior número do País. Roraima liderou o levantamento, com 82 mortes, seguido pelo Amazonas, com 47. Em todo o território nacional, foram registrados 258 assassinatos, diante de 211 no ano anterior.

Assassinatos também cresceram no País

Os dados referentes aos assassinatos foram compilados pelo Cimi a partir do SIM, das secretarias estaduais de Saúde e da Sesai, com informações obtidas por meio da Lei de Acesso à Informação (LAI) e de consultas a bases públicas.

Além dos assassinatos, o capítulo dedicado à violência contra a pessoa reúne 19 casos de abuso de poder, 18 ameaças de morte, 27 outras ameaças, 33 casos de lesão corporal, 38 tentativas de assassinato, 46 ocorrências de racismo e discriminação étnico-cultural e 25 casos de violência sexual.

Também foram contabilizadas dez vítimas indígenas de homicídio culposo. Ao todo, essa parte do levantamento soma 474 registros no Brasil.

O documento também menciona diretamente episódios ocorridos em Mato Grosso do Sul. Entre eles está o assassinato do indígena Guarani Kaiowá Vicente Fernandes, ocorrido em novembro de 2025, no Tekoha Pyelito Kue, na Terra Indígena Iguatemipegua I. Conforme o relatório, o crime ocorreu em um contexto de disputa territorial.

Outra situação destacada envolve a Terra Indígena Guyraroka, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cimi, a maior parte do território permanece ocupada por fazendeiros enquanto o processo demarcatório aguarda julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

O relatório registra episódios de intoxicação relacionados à pulverização de agrotóxicos nas proximidades de moradias Guarani e Kaiowá e relata conflitos ocorridos após uma retomada realizada em setembro de 2025.

Relatório aponta avanço da violência

No panorama nacional, o Cimi afirma ter identificado crescimento nas três grandes categorias de violência acompanhadas pela publicação: contra a pessoa, contra o patrimônio e por omissão do poder público. Entre os indicadores que apresentaram aumento estão assassinatos, suicídios, conflitos relacionados a direitos territoriais e mortalidade de crianças indígenas.

O relatório também contabilizou 1.024 mortes de bebês e crianças indígenas de até quatro anos em 2025, ante 922 no ano anterior.

Segundo o levantamento, 586 dessas mortes, ou 57% do total, decorreram de causas consideradas evitáveis. Gripe e pneumonia, doenças infecciosas intestinais e desnutrição aparecem entre as principais causas destacadas pelo documento.

Além disso, foram registrados 58 casos classificados como desassistência geral, 111 relacionados à educação e 121 à saúde, além de 62 mortes por desassistência na área da saúde e 14 ocorrências envolvendo disseminação de álcool e outras drogas entre povos indígenas.

Os números colocam Mato Grosso do Sul em posição de destaque em dois dos indicadores mais graves apresentados pelo levantamento: segundo no País em suicídios de indígenas e terceiro em assassinatos.

O relatório relaciona o cenário nacional de violência à vulnerabilidade enfrentada pelas comunidades, aos conflitos territoriais e à demora na regularização de terras indígenas.

Operação Cura Terapêutica

Polícia encontra pessoa em cárcere e prende trio em operação contra clínicas em MS

Ação cumpriu 14 mandados em cinco cidades, prendeu três pessoas e apura suspeitas de fraude com recursos públicos e lavagem de dinheiro.

18/08/2026 16h48

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Viaturas da Polícia Civil durante a Operação Cura Terapêutica, deflagrada nesta terça-feira (18) em cinco cidades de Mato Grosso do Sul.

Viaturas da Polícia Civil durante a Operação Cura Terapêutica, deflagrada nesta terça-feira (18) em cinco cidades de Mato Grosso do Sul. Foto: Divulgação Policia Civil.

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Três pessoas foram presas em flagrante e uma pessoa mantida em cárcere privado foi localizada durante uma operação da Polícia Civil contra um grupo suspeito de explorar internações de dependentes químicos custeadas pelo poder público em Mato Grosso do Sul. A ação foi deflagrada nesta terça-feira (18) pela Delegacia Especializada de Combate à Corrupção (Deccor).

Batizada de Operação Cura Terapêutica, a ofensiva cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em Dourados, Fátima do Sul, Deodápolis, Glória de Dourados e Ponta Porã. Ao todo, 13 pessoas físicas e jurídicas estão entre os investigados.

A apuração mira possíveis crimes contra a administração pública, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No decorrer das investigações, a Justiça também determinou a indisponibilidade de bens e valores que, somados, ultrapassam R$ 1 milhão.

As prisões em flagrante ocorreram durante o cumprimento das ordens judiciais. Conforme a Polícia Civil, os crimes constatados nesta terça-feira incluem posse irregular de arma de fogo, tráfico de drogas, sequestro e cárcere privado. As identidades dos presos não foram divulgadas.

Pessoa é encontrada em cárcere privado

Um dos desdobramentos mais graves da operação ocorreu quando os policiais encontraram uma pessoa que, conforme a investigação, estava sendo mantida em cárcere privado. As circunstâncias e o local exato onde ela foi localizada não foram detalhados.

Durante as buscas, as equipes apreenderam três armas de fogo, munições, medicamentos de uso controlado mantidos de maneira irregular, cartões bancários em nome de terceiros, documentos e outros materiais que deverão ser submetidos à análise dos investigadores.

A operação é resultado de uma investigação iniciada há pouco mais de um ano. Nesse período, a Deccor reuniu indícios de que empresas formalmente distintas possuíam vínculos entre si e funcionariam de maneira coordenada.

O foco da apuração está em estabelecimentos que ofereciam serviços de internação de pessoas com dependência química. Parte desses atendimentos era financiada com recursos públicos, inclusive por meio de contratações diretas e pagamentos decorrentes de determinações judiciais.

Clínicas teriam funcionado sem estrutura exigida

De acordo com os elementos reunidos na investigação, estabelecimentos vinculados ao grupo teriam oferecido ao poder público vagas para internação sem preencher as exigências necessárias para atuar como clínicas especializadas.

Fiscalizações realizadas pelos órgãos competentes apontaram uma série de irregularidades. Entre os problemas identificados estavam ausência de alvarás sanitários, falta da equipe técnica mínima exigida e inadequações nas instalações utilizadas para receber os pacientes.

A Polícia Civil também passou a investigar de que maneira essas empresas participavam das contratações e recebiam recursos públicos.

Uma das suspeitas é de que empresas relacionadas ao mesmo grupo apresentavam propostas em procedimentos de contratação e forneciam orçamentos utilizados em processos judiciais, apesar dos indícios de que seriam controladas pelas mesmas pessoas e atuariam de forma articulada.

Investigação aponta mais de R$ 1 milhão em repasses

A dimensão financeira do caso passou a ser analisada a partir de processos judiciais envolvendo o pagamento de internações.

Em uma amostra de 66 processos referentes aos anos de 2023 e 2024, nos quais foi possível identificar transferências de dinheiro público, a investigação calculou vantagem econômica superior a R$ 1 milhão relacionada às contratações que estão sob suspeita.

Os investigadores identificaram ainda movimentações financeiras consideradas atípicas entre pessoas físicas e empresas envolvidas na apuração. Também foram encontrados indícios de concentração de valores e transferências de recursos entre os investigados.

Essas operações financeiras integram uma das frentes da investigação e são analisadas para verificar a eventual ocorrência de lavagem de dinheiro.

Além das prisões e apreensões realizadas nesta terça-feira, os mandados tiveram como objetivo recolher documentos, celulares, computadores, registros contábeis e outros elementos capazes de revelar como funcionava a estrutura investigada e qual seria a participação de cada envolvido.

Operação mobilizou 36 policiais

A Operação Cura Terapêutica mobilizou 36 policiais civis e contou com apoio da Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Farmácia.

O material apreendido será analisado pela Polícia Civil, e a investigação prossegue para esclarecer a extensão das possíveis irregularidades, identificar a responsabilidade individual dos investigados e rastrear a movimentação dos recursos envolvidos.

Segundo a Deccor, o nome Cura Terapêutica faz referência à atuação conjunta de instituições públicas para interromper as atividades atribuídas ao grupo investigado.

A apuração considera especialmente o fato de que os serviços sob suspeita envolviam pessoas em situação de vulnerabilidade e recursos provenientes dos cofres públicos.

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