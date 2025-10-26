MS registra aumento de 75% na quantidade de etnias indígenas

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Mato Grosso do Sul saltou de 79 para 139 etnias indígenas de 2010 para 2022 em seu território, com destaque para Guarani Kaiowá, Terena e Guarani, que concentram quase 95 mil pessoas declaradas no estado.
Das 116.469 pessoas que se declararam indígenas em MS, 89,7% declarou pertencer a alguma etnia, ou seja, 104.534. Entre as quase 12 mil restantes, 6.824 não sabiam a que etnia pertenciam, 4.141 não declararam e 649 tiveram etnia mal definida.
Desta vez, foram identificadas 139 etnias em Mato Grosso do Sul, o que colocou o estado em 15º entre as unidades federativas com maior número de etnias. Como esperado, Guarani Kaiowá e Terena dominam a população indígena, com 44.575 e 42.492, respectivamente.
Mesmo que quase empatadas no números de declarações, as duas etnias são diferentes quando comparadas na questão de ocupação de sua população no território. Enquanto 78,7% dos Guarani Kaiowá moram em terras indígenas, 50,31% dos Terenas moram foram de TIs, seja na zona rural ou urbana.
Mesmo com população de apenas 25.536, Miranda lidera entre os municípios com maior número de etnias, povos ou grupos indígenas registrados, com 11, seguida por Dourados (10) e Aquidauana (9). Porém, a maior terra indígena fica sob responsabilidade douradense, com 13.473 pessoas indígenas residentes.
Fernando Damasco, gerente de Territórios Tradicionais e Áreas Protegidas do IBGE, disse que “cidades do Mato Grosso do Sul passaram a ser pólos de atração da população indígena”, o que resultou em uma mudança no mapa da diversidade no Brasil na última década.
Também foram apresentados números sobre línguas indígenas no Brasil e estados. Em Mato Grosso do Sul foram 48 registradas, 11 a mais do que o catalogado no Censo de 2010. Novamente, Guarani Kaiowá e Terena lideram a lista, com 37.755 e 9.063 falantes declarados.
NACIONAL
No País inteiro, foram registradas 391 etnias, povos ou grupos indígenas residentes, com as mais populosas sendo: Tikúna (74.061), Kokama (64.327) e Makuxí (53.446). Com 271, São Paulo é a unidade federativa com o maior número de etnias, seguida por Amazonas (259) e Bahia (233).
Do total da população indígena em 2022 (1.694.836 pessoas), 74,51% declararam etnia. Para comparação, em 2010 foram catalogados 896.917 indígenas e 305 diferentes etnias.