MS registra aumento de 75% na quantidade de etnias indígenas

OLHA A CHUVA!

Aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) engloba 47 municípios sul-mato-grossenses, dos quais algumas já 'madrugaram' com precipitação e tempo nublado

Chuva dá as caras nesta manhã e deve se prolongar durante o resto do dia Foto: Paulo Ribas/Correio do Estado

Assim como já era esperado, este final de semana em Mato Grosso do Sul tem sido de temperaturas amenas e chuvas irregulares. Porém, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mais da metade do Estado corre perigo de acumulado de chuva neste domingo (26), com precipitação de até 100 mm e outros riscos potenciais.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) e reportado pelo Correio do Estado ontem, a partir de hoje é esperado o avanço de frente fria no estado, com previsão de chuva fraca a moderada na maior parte do território sul-mato-grossense.

Por isso, a expectativa é de grande mudança nas temperaturas, com máximas no estado de 24°C a 35°C, variando por região, nas próximas 36 horas.

Todavia, o Inmet acredita que as expectativas podem ser maiores, visto que 47 municípios sul-mato-grossenses estão englobados no alerta laranja para acumulado de chuva, do qual o instituto avisa que podem acontecer chuvas entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia.

Região alaranjada é onde o alerta está ativo - Fonte: Inmet

Estão em alerta cidades como Corumbá, Dourados, Ponta Porã e Bonito. Até o momento, Campo Grande não está envolvido no aviso, mesmo que tenha ‘acordado’ com chuvas leves e céu nublado em algumas regiões da Capital.

Por causa da chance de chuvas fortes, estes municípios estão sob risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios, a depender de cidades que apresentam áreas que apresentam potencial para estes contratempos.

MADRUGADA E MANHÃ

Inclusive, algumas regiões de Mato Grosso do Sul já madrugaram e amanheceram com chuvas. Em Dourados, as chuvas já ultrapassaram a barreira dos 13 mm somente nesta manhã. Já em Corumbá, a precipitação chegou aos 5 mm.

Em Ivinhema, a situação é mais forte, com pancadas que alcançaram 20,8 mm e devem seguir este padrão ao longo do dia.

PRIMAVERA

Para esta estação, o Cemtec já havia explicado que , por conta da primavera ser uma estação de transição do frio para o calor, esta condição favorece o aparecimento de tempestades severas de curta duração, que podem provocar chuvas intensas, descargas elétricas atmosféricas, fortes rajadas de vento e até queda de granizo.

Conforme dados das últimas três décadas, na maioria do Estado, as chuvas variam entre 400mm a 500 mm neste período. Porém, nas regiões nordeste e extremo sul as chuvas variam entre 500mm a 600 mm, acima da média estadual.

Já na região noroeste sul-mato-grossense, a precipitação é um pouco abaixo da média, visto que geralmente varia de 300mm a 400 mm.

Para esta primavera, "a tendência climática indica irregularidades nas chuvas, onde podem ficar abaixo ou acima da média histórica". Mas, a região sudeste do Estado é a única que tem uma previsão mais certeira, da qual aponta "chuvas ligeiramente abaixo da média histórica para o trimestre".

