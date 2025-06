Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

De acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado nesta semana pela Secretaria de Saúde de Mato Grosso do Sul, 2025 já é o ano com maior número de óbitos por Influenza desde 2009. Já foram contabilizadas 161 mortes pela doença no estado. Anteriormente, em 2022 foram registrados 120 óbitos pela doença, o maior número desde então, precedido pelo ano de 2016, com 103 mortes.

A maior parte dos óbitos foram pacientes com mais de 80 anos (28,6%), com 46 mortes. Em seguida, as idades de 60 a 69 e 70 a 79, com 39 mortes cada. Oito crianças entre 0 e 9 anos também morreram em decorrência da doença no estado.

Nos casos de pacientes hospitalizados, foram contados 970, sendo 317 internados apenas em Campo Grande. Os perfis com maiores números de hospitalização são as crianças de 0 a 9 anos, que somam 227 pacientes (23,3%), seguidos dos idosos maiores de 80 anos, que são 17,7% dos internados, ou 172 pacientes.

Em Mato Grosso do Sul, já foram aplicadas 885.007 doses da vacina contra Influenza, de acordo com o Ministério da Saúde. O número corresponde à 48,12% da cobertura vacinal do estado. Em Campo Grande, capital do estado, foram aplicadas 296.883 doses.

A vacinação está disponível para todas as pessoas acima de seis meses de idade, em todas as unidades de saúde do estado.

SRAG

Foram registrados até hoje, 5.386 casos da Síndrome Respiratória Aguda Grave em Mato Grosso do Sul. Destes, 2.777 são crianças de 0 a 9 anos de idade, o que corresponde a 51,56% dos casos em todo o estado.

Foram detectados 1.414 casos do Vírus Sincicial Respiratório, 798 casos de rinovírus e 660 casos da Influenza A H1N1, os agentes etiológicos mais encontrados nos pacientes.