MS registra menor número de furtos de veículos desde 2016

Mudança feita na Defurv ajudou a desafogar casos, o que teria dado mais celeridade nas investigações - Gerson Oliveira/Correio do Estado

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Mato Grosso do Sul fechou o ano passado com 2.142 ocorrências de furtos de veículos, o menor registro anual desde 2016 e uma queda significativa de quase 25% em relação aos dados de 2024.

Segundo números do portal de estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Mato Grosso do Sul acumulou 31.924 furtos veiculares nos últimos 10 anos, sendo que de 2016 a 2020 os anos sempre ultrapassaram a marca dos 3,5 mil furtos, sempre seguindo tendência de queda.

Nos anos seguintes, ainda no ritmo de redução, o Estado registrou menos de 3 mil furtos, ano após ano, até alcançar o recorde positivo de 2.142 ocorrências em 2025, a menor taxa até então. Em comparação com 2024, quando foram catalogadas 2.820 subtrações de veículos, uma redução de 24,04%.

Campo Grande é responsável por mais da metade dos casos, com 1.204 registros, seguido por Dourados e Três Lagoas, ambos com 174 e 96 ocorrências, respectivamente. Vale destacar que os dados foram atualizados até dia 14 de dezembro de 2025, ou seja, ainda não foram contabilizados os episódios de furto das últimas duas semanas do ano passado.

Em conversa com o Correio do Estado, o titular da Sejusp, Antônio Carlos Videira, disse que essa redução faz parte de uma alteração em uma das atribuições da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), mudança feita pelo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio.

De acordo com Videira, foi retirada a responsabilidade da Defurv em apurar o crime de alteração de sinal identificador, que é quando uma pessoa adultera, remarca, suprime ou modifica qualquer sinal de identificação de veículos, função que passou a ser da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Relacionados à Atividade Executiva de Trânsito (Deletran).

Com isso, o secretário afirma que foi possível desafogar as demandas da Defurv, que passou a se concentrar mais nos furtos e roubos de veículos.

Também falou com a reportagem o secretário-adjunto da Sejusp, Ary Carlos Barbosa, que destacou outros motivos para a redução brusca nas ocorrências de furto de veículos, além da mudança de atribuição.

“É coisa simples, só uma mudança de um patamar, de uma coisinha, de uma atitude, você consegue resolver. Há também mais operações na cidade, mais operações de trânsito, de rodovias, para que se pudesse diminuir esse número”, diz.

“Nós tivemos no ano passado, um incremento efetivo na polícia militar de 500 homens. Então, como você aperta aqui, diminui em outros lugares também. Você só vai roubar se tiver quem vai receber. Se você não deixar chegar, as pessoas não roubam”, complementa o secretário-adjunto.

Barbosa ainda ressalta que a maioria dos casos furtados são usados no ramo do tráfico de drogas e, até por isso, as caminhonetes seguem como o perfil mais procurado pelos criminosos, até pela capacidade de transportar um volume alto de carga.

PARCERIA VIZINHA

Em 2014, ainda sob o comando da delegada Maria de Lourdes Cano, a Defurv firmou um acordo com a Bolívia, por intermédio do Ministério da Justiça, para que os veículos furtados em Mato Grosso do Sul e resgatados no país vizinho voltassem ao estado pantaneiro.

Na primeira frota, voltaram para Campo Grande mais de 40 veículos, desses, foram 21 carros e 20 motocicletas. Barbosa confirmou ao Correio do Estado que o acordo continua em vigência e que os automóveis são devolvidos assim que são confiscados, seja no sentido Brasil-Bolívia ou vice-versa.

REDUÇÃO

Os roubos também registraram queda no ano passado em relação a 2024, segundo dados da Sejusp. No ano passado foram 2.631 registros, enquanto em 2024, foram 3.130 ocorrências.

Entre as modalidades, o roubo seguido de morte caiu 23,5%, passando de 17 em 2024 para 11 em 2025. Em seguida, aparecem o roubo ao comércio, com queda de 21,3%, roubo em via urbana (-17,4%), roubo de veículo (-11,5%) e roubo em residência (-8,9%).

Em Campo Grande, os índices também apresentaram redução, essa de 20,7%. O crime em via urbana passou de 1.553 em 2024 para 1.196 no ano passado, uma queda de 23,1%.

O roubo ao comércio reduziu 19,5%. O roubo de veículos diminuiu 14,8% e o roubo em residência caiu 11,1%.

Em 2024, foram registrados 33.514 ocorrências de furto, enquanto em 2025, o número caiu para 32.739, uma queda de 1,7%. O furto de veículos apresentou a maior redução, seguido do furto em residência, que diminuiu 1,2%.

* Saiba

Conforme consta no Código Penal, furto é a subtração sem contato direto ou coação, agindo às escondidas, um crime considerado mais brando quando comparado ao roubo, que é quando envolve violência ou grave ameaça à pessoa para subtrair um bem.

Assine o Correio do Estado