Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA

MS registra menor número de furtos de veículos desde 2016

Nos últimos 10 anos, 31,9 mil ocorrências foram catalogadas em Mato Grosso do Sul, sendo 2.142 no ano passado, uma redução de quase 25% em relação a 2024

Felipe Machado

13/01/2026 - 09h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mato Grosso do Sul fechou o ano passado com 2.142 ocorrências de furtos de veículos, o menor registro anual desde 2016 e uma queda significativa de quase 25% em relação aos dados de 2024.

Segundo números do portal de estatísticas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Mato Grosso do Sul acumulou 31.924 furtos veiculares nos últimos 10 anos, sendo que de 2016 a 2020 os anos sempre ultrapassaram a marca dos 3,5 mil furtos, sempre seguindo tendência de queda.

Nos anos seguintes, ainda no ritmo de redução, o Estado registrou menos de 3 mil furtos, ano após ano, até alcançar o recorde positivo de 2.142 ocorrências em 2025, a menor taxa até então. Em comparação com 2024, quando foram catalogadas 2.820 subtrações de veículos, uma redução de 24,04%.

Campo Grande é responsável por mais da metade dos casos, com 1.204 registros, seguido por Dourados e Três Lagoas, ambos com 174 e 96 ocorrências, respectivamente. Vale destacar que os dados foram atualizados até dia 14 de dezembro de 2025, ou seja, ainda não foram contabilizados os episódios de furto das últimas duas semanas do ano passado.

Em conversa com o Correio do Estado, o titular da Sejusp, Antônio Carlos Videira, disse que essa redução faz parte de uma alteração em uma das atribuições da Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), mudança feita pelo delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio.

De acordo com Videira, foi retirada a responsabilidade da Defurv em apurar o crime de alteração de sinal identificador, que é quando uma pessoa adultera, remarca, suprime ou modifica qualquer sinal de identificação de veículos, função que passou a ser da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Relacionados à Atividade Executiva de Trânsito (Deletran).

Com isso, o secretário afirma que foi possível desafogar as demandas da Defurv, que passou a se concentrar mais nos furtos e roubos de veículos.

Também falou com a reportagem o secretário-adjunto da Sejusp, Ary Carlos Barbosa, que destacou outros motivos para a redução brusca nas ocorrências de furto de veículos, além da mudança de atribuição.

“É coisa simples, só uma mudança de um patamar, de uma coisinha, de uma atitude, você consegue resolver. Há também mais operações na cidade, mais operações de trânsito, de rodovias, para que se pudesse diminuir esse número”, diz.

“Nós tivemos no ano passado, um incremento efetivo na polícia militar de 500 homens. Então, como você aperta aqui, diminui em outros lugares também. Você só vai roubar se tiver quem vai receber. Se você não deixar chegar, as pessoas não roubam”, complementa o secretário-adjunto.

Barbosa ainda ressalta que a maioria dos casos furtados são usados no ramo do tráfico de drogas e, até por isso, as caminhonetes seguem como o perfil mais procurado pelos criminosos, até pela capacidade de transportar um volume alto de carga.

PARCERIA VIZINHA

Em 2014, ainda sob o comando da delegada Maria de Lourdes Cano, a Defurv firmou um acordo com a Bolívia, por intermédio do Ministério da Justiça, para que os veículos furtados em Mato Grosso do Sul e resgatados no país vizinho voltassem ao estado pantaneiro.

Na primeira frota, voltaram para Campo Grande mais de 40 veículos, desses, foram 21 carros e 20 motocicletas. Barbosa confirmou ao Correio do Estado que o acordo continua em vigência e que os automóveis são devolvidos assim que são confiscados, seja no sentido Brasil-Bolívia ou vice-versa.

REDUÇÃO

Os roubos também registraram queda no ano passado em relação a 2024, segundo dados da Sejusp. No ano passado foram 2.631 registros, enquanto em 2024, foram 3.130 ocorrências.

Entre as modalidades, o roubo seguido de morte caiu 23,5%, passando de 17 em 2024 para 11 em 2025. Em seguida, aparecem o roubo ao comércio, com queda de 21,3%, roubo em via urbana (-17,4%), roubo de veículo (-11,5%) e roubo em residência (-8,9%).

Em Campo Grande, os índices também apresentaram redução, essa de 20,7%. O crime em via urbana passou de 1.553 em 2024 para 1.196 no ano passado, uma queda de 23,1%.

O roubo ao comércio reduziu 19,5%. O roubo de veículos diminuiu 14,8% e o roubo em residência caiu 11,1%.

Em 2024, foram registrados 33.514 ocorrências de furto, enquanto em 2025, o número caiu para 32.739, uma queda de 1,7%. O furto de veículos apresentou a maior redução, seguido do furto em residência, que diminuiu 1,2%.

*Saiba

Conforme consta no Código Penal, furto é a subtração sem contato direto ou coação, agindo às escondidas, um crime considerado mais brando quando comparado ao roubo, que é quando envolve violência ou grave ameaça à pessoa para subtrair um bem.

Assine o Correio do Estado

sessão extraordinária

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

Decreto que resultou no aumento do tributo foi suspenso em sessão extraordinária, mas desconto de 10% foi mantido; Contribuintes que já pagaram poderão ser ressarcidos

12/01/2026 21h52

Compartilhar
Projeto que pode reduzir o valor do IPTU foi aprovado em sessão extraordinária

Projeto que pode reduzir o valor do IPTU foi aprovado em sessão extraordinária Foto: João Pedro Fores / Correio do Estado

Continue Lendo...

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram, em sessão extraordinária realizada na noite desta segunda-feira (12), projeto de lei complementar que derruba o aumento no valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e da taxa do lixo acima da inflação na Capital. O desconto, que passou de 20% para 10%, será mantido.

O projeto aprovado suspende os efeitos do decreto municipal que definiu a forma de lançamento e cobrança da taxa de coleta de lixo, tributo que vem embutido no carnê do IPTU e é considerado estratégico para aliviar o valor final cobrados dos contribuintes.

O decreto suspenso, de número 16.402/2025, foi editado pela Prefeitura no fim de setembro e regulamenta a cobrança da taxa de coleta, remoção e destinação de resíduos sólidos domiciliares para 2026.

Com a aprovação, os efeitos do decreto deixam de valer, abrindo espaço para que os parlamentares recomponham a forma de cálculo ou tentem diminuir o peso financeiro para os moradores.

Os contribuintes que já fizeram o pagamento poderão receber o ressarcimento de forma administrativa, conforme regulamentação a ser expedida pela Prefeitura de Campo Grande no prazo de dez dias.

A votação aconteceu em turno único e foi aprovada por unanimidade, com 20 votos a favor e nenhum contrário.

Votaram a favor os vereadores:

  • André Salineiro (PL)
  • Ana Portela (PL)
  • Carlão (PSB)
  • Clodoilson Pires (Podemos)
  • Dr. Jamal (MDB)
  • Dr. Lívio (União Brasil)
  • Fábio Rocha (União Brasil)
  • Flávio Cabo Almi (PSDB)
  • Herculano Borges (Republicanos)
  • Jean Ferreira (PT)
  • Júnior Coringa (MDB)
  • Leinha (Avante)
  • Luiza Ribeiro (PT)
  • Maicon Nogueira (PP)
  • Marquinhos Trad (PDT)
  • Neto Santos (Replubicanos)
  • Otávio Trad (PSD)
  • Professor Riverton (PP)
  • Rafael Tavares (PL)
  • Veterinário Francisco (União Brasil)

O presidente da Câmara, vereador Papy (PSDB), encerrou a votação ressaltando que a Casa tem compromisso com o contribuinte.

"Essa Casa tem compromisso com o povo de Campo Grande e quero dizer que o diálogo foi a ferramenta das nossas ações e a presença da Câmara nos debates importantes e as vezes espinhosos e difíceis de lidar, não se omitiu nenhuma vez, abriu o diálogo com vários segmentos da sociedade, inclusive com aqueles que divergem de nós em vários assuntos", disse.

"A Câmara agiu com responsabilidade e a sessão extraordinária é um compromisso de responsabilidade, nós mostramos aqui hoje a independência e autonomia da Câmara, para dizer ao Poder Executivo que o diálogo tem que ser constante e não se pode mexer em alíquota ou qualquer imposto sem diálogo, com a sociedade primeiro, e com o Poder Legislativo, e o Executivo pecou nisso", acrescentou.

Papy disse ainda que a Câmara tentou a todo o momento um acordo, mas sem sucesso, resultando na sessão de hoje.

Aumento do IPTU

O decreto citado, em um dos artigos, restabeleceu o Mapa do Perfil Socioeconômico Imobiliário como base de cálculo da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domiciliar para este ano.

Conforme a Câmara, houve "remodelação total na classificação dos imóveis e das localidades (regiões, bairros) de Campo Grande, sem a devida divulgação aos contribuintes, bem como sem a análise anterior do Poder Legislativo para estudo do Perfil Socioeconômino do Imóvel (PSEI) 2026".

Esta alteração feita pelo Executivo Municipal resultou em reajuste do tributo a diversos contribuintes, levando a inúmeros questionamentos devido a falta de clareza sobre quais os parâmetros utilizados para a reclassificação dos imóveis.

Também houve ajuizamento de ações por várias entidades para retomar o desconto de 20% no pagamento à vista e determinar que a prefeitura limite-se na cobrança apenas à correção monetária de 5,32% em relação ao ano anterior.

Cidades

Semana será típica de verão, com calor e tempestades em MS

Dias devem começar com sol, mas chuva deve ocorrer entre a tarde e a noite

12/01/2026 18h45

Compartilhar
Há alerta de tempestades para quase todo o Estado, incluindo Campo Grande

Há alerta de tempestades para quase todo o Estado, incluindo Campo Grande Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

A previsão do tempo indica que esta semana terá um padrão típico de verão, caracterizado por calor e pancadas de chuvas ao longo do dia. Há possibilidade de tempestades para algumas regiões do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), os dias devem começar com sol e variação de nebulosidade.

Já a partir da tarde e ao longo da noite, o aquecimento diurno e o deslocamento de cavados aumentam as condições para a ocorrência de pancadas de chuva.

Em pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, com possibilidade de rajadas pontuais superiores a 50 km/h.

Em relação às temperaturas, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 34°C. Veja a previsão por região:

  • Regiões Sul, Cone-Sul e Grande Dourados: Mínimas entre 19-21°C e máximas entre 27-31°C.
  • Regiões Pantaneira e Sudoeste: Mínimas entre 22-24°C e máximas entre 29-32°C.
  • Regiões Bolsão, Norte e Leste: Mínimas entre 21-24°C e máximas entre 31-34°C.
  • Campo Grande: Mínimas entre 21-23°C e máximas entre 28-30°C.

Alerta de tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) tem alerta vigente de perigo potencial para tempestade, válido para vários municípios do Estado, incluindo Campo Grande. A vigência é até o fim desta terça-feira (13), podendo ser renovado.

Conforme o alerta, pode ocorrer chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.

Desta forma, há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

O instituto alerta que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Também é recomendado evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de ocorrências relacionadas à chuva, a dica é acionar a Defesa Civil (telefone 199) ou o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Dupla-Sena de hoje, concurso 2911, segunda-feira (12/01)

2

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6925, segunda-feira (12/01)

3

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2874, segunda-feira (12/01)

4

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande
Cidades

/ 2 dias

Morre farmacêutica que lutava contra o câncer em Campo Grande

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3585, segunda-feira (12/01)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3585, segunda-feira (12/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026