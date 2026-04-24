MS Supera convoca 750 estudantes para receber auxílio de R$ 1,6 mil

Divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul de ontem (23), a Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) publicou a convocação de 750 novos estudantes selecionados para receber o auxílio benefício do MS Supera 2026. O valor da bolsa é de um salário mínimo.
Com 150 vagas a mais de quando o processo seletivo foi aberto, devido a desistências, conclusão de curso ou por descumprimento das regras de permanência, o Programa do Governo teve 6.094 inscritos e 1.572 foram habilitados: 101 alunos são do Ensino Médio e 1.471 são do ensino superior.
Dos 1,5 mil habilitados nem todos foram convocados devido ao número de vagas, então, estes irão compor o cadastro reserva e serão chamados quando abrir novas vagas. A próxima etapa para aqueles que foram convocados é a assinatura do Termo de Concessão, com prazo até o dia 30 de abril, às 23h59min.
A assinatura do termo é realizada digitalmente, no Sistema MS Supera.
Após isso, o primeiro pagamento do benefício para os novos bolsistas está previsto já para o mês que vem, até o dia 8 de maio.
Com a bolsa de R$ 1.621, os estudantes de baixa renda recebem o valor como forma de auxílio à permanecer no ensino superior ou médio, em busca de reduzir a evasão escolar em instituições públicas e privadas.
A lista de habilitados, convocados, bem como os que foram desclassificados e inabilitados está disponível no site oficial da Sead: https://www.sead.ms.gov.br/programas-e-projetos/ms-supera/.
Confira aqui a lista:
Requisitos
O estudante poderá receber o benefício desde que:
- tenha uma renda individual de até 1,5 salário mínimo, destinado a quem mora sozinho;
- tenha renda familiar total de até 3 salários mínimos, para quem mora com a família;
- esteja aprovado ou matriculado em curso técnico ou superior, seja presencial ou EAD, desde que autorizado pelo MEC;
- estude em instituição que tenha polo em Mato Grosso do Sul;
- não tenha curso superior concluído;
- seja residente em Mato Grosso do Sul há mais de 2 anos;
- esteja inscrito no CadÚnico;
- não receba outras bolsa ou auxílio semelhante;
- não tenha mais de quatro reprovações no curso;
- não tenha outro familiar beneficiário do MS Supera.
É possível acessar a Resolução Sead 148, que ampliou a quantidade de vagas no Processo Seletivo, divulgação do resultado final e convocação também pelo Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (23) nas páginas 37 e 38.