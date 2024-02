MS tem uma unidade de saúde para cada 743 pessoas, aponta IBGE

Mato Grosso do Sul possui uma unidade de saúde para cada 743 pessoas, segundo dados do Censo Demográfico 2022, divulgados na última sexta-feira (2) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Campo Grande tem a 33ª maior densidade entre os municípios, com uma unidade de saúde para cada 811,2 pessoas.

O ranking é liderado por Tacuru (2.161,6 pessoas para cada estabelecimento de saúde); Ladário (1.655,5 pessoas para cada estabelecimento de saúde); seguidos por Coronel Sapucaia (1.428,9 pessoas para cada estabelecimento de saúde); e por Ribas do Rio Pardo (1.361,7 pessoas para cada estabelecimento de saúde).

As menores densidades foram encontradas em Anaurilândia (347,8 pessoas para cada estabelecimento de saúde); Cassilândia (419,7 pessoas para cada estabelecimento de saúde); e em Chapadão do Sul (476,8 pessoas para cada estabelecimento de saúde).

Segundo o instituto, a densidade de pessoas por estabelecimento de saúde é um dado importante para se ter uma referência da capacidade de atendimento de cada município, o que pode refletir na qualidade de vida dos moradores do local. Quanto menor a densidade, maior a disponibilidade de estabelecimentos por pessoa. Quanto maior, mais pessoas precisam ser atendidas em cada local, o que pode acarretar demora no atendimento ou dificuldades de acesso.

"A informação não é a única a ser considerada para planejamentos e políticas públicas, pois podem existir grandes estabelecimentos com capacidade para atender muitas pessoas simultaneamente. No entanto, serve de base inicial bastante importante", diz documento.

Estabelecimentos

A pesquisa também mostra os tipos de estabelecimentos do estado: a maioria deles se enquadrava em outras finalidades, com 165,1 mil (ou 10,9% do total). Nesse grupo estão as lojas comerciais, por exemplo. Já os estabelecimentos de ensino eram 2.648 unidades, os de saúde eram 3.709 unidades e os religiosos eram 8.156 unidades. Além disso, as edificações em construção eram 42.915 unidades e os estabelecimentos agropecuários eram 76.139 unidades. Confira o infográfico:

Fonte: IBGE

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, Mato Grosso do Sul tem mais estabelecimentos religiosos do que a quantidade de estabelecimentos de saúde e ensino somados, com 2.648 unidades de ensino e 3.709 unidades de saúde, contra 8.156 estabelecimentos religiosos.

Somando a quantidade de instituições de ensino com saúde totalizam 6.357, ou seja, para alcançar a quantidade de igrejas precisariam de mais 1.799 unidades.

Saiba: Em Mato Grosso do Sul, foram registradas 1,5 milhão de coordenadas geográficas para as espécies de endereços

identificadas na operação censitária. Do total de endereços coletados no Censo 2022, 80% (ou 1,2 milhão de

endereços) eram domicílios particulares e 3.109 (ou 0,2%) eram domicílios coletivos.

PESQUISA

É a primeira vez que o Instituto capta dados de coordenadas geográficas para todos os endereços contabilizados no país. No Censo Agropecuário de 2017, o IBGE já havia realizado essa captação na área rural, referentes aos estabelecimentos agropecuários. Durante a operação censitária de 2022, essas coordenadas serviram para monitorar o trabalho dos recenseadores e para acompanhar a evolução da coleta e servirão nos próximos anos de base para as pesquisas amostrais e poderão auxiliar autoridades e entidades em casos de emergências que demandem a localização de pessoas ou feridos.

No Censo 2022, foram registrados 111,1 milhões de coordenadas geográficas para as espécies de endereços identificadas na operação censitária. Desse total, 109,9 milhões foram validadas após a coleta, o que representa 98,9% daquelas vindas originalmente do cadastro do Censo.