Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Mulher de 45 anos é morta a facadas pelo companheiro em MS

O companheiro da vítima, de 63 anos, que foi preso em flagrante, chegou a dizer à polícia que a mulher entrou em surto e cravou a faca no próprio peito

Laura Brasil

09/02/2026 - 12h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A vítima, Janete Feles Valoes, de 45 anos, foi morta com uma facada no peito desferida pelo companheiro, na madrugada de segunda-feira (9), no Assentamento São Joaquim, na zona rural de Selvíria, município localizado a 397 quilômetros de Campo Grande.

O suspeito, Alípio Drum Alves, de 63 anos, foi preso em flagrante pelo terceiro feminicídio do ano em Mato Grosso do Sul.

Conforme a ocorrência, o filho da vítima foi até a residência após receber uma ligação do pai pedindo ajuda e alegando que ela teria “feito uma besteira”. Ao chegar ao local, encontrou Janete sentada em uma poltrona, com a faca cravada no peito.

O rapaz levou a mãe até os socorristas. Segundo o boletim de ocorrência, Janete ainda apresentava sinais vitais, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O companheiro da vítima negou ter cometido o crime e afirmou que ela teria cravado a faca no próprio peito. O suspeito foi preso e levado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) de Três Lagoas.

A faca foi apreendida pela equipe de perícia que esteve no local. Após os trâmites legais, o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal e Odontologia Legal (IMOL).

Outros casos

Após 2025 registrar 39 casos de feminicídio, ultrapassando os 34 casos de 2024, a primeira vítima de feminicídio de 2026 ocorreu no dia 16 de janeiro, quando uma mulher foi morta com um tiro de espingarda.

Trata-se de Josefa dos Santos, de 44 anos, morta pelo companheiro, Fernando Veiga, com um tiro de espingarda, nas proximidades da Capela Santo Antônio, na zona rural de Bela Vista.

O segundo caso, registrado em 24 de janeiro, vitimou Rosana Candia, de 62 anos, morta a pauladas pelo ex-companheiro, Antônio Lima Ohara, de 73 anos, no bairro Guarani, em Corumbá.

Cronologia

O primeiro caso de feminicídio ocorreu em 16 de janeiro de 2026. Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta pelo companheiro, Fernando Veiga, com um tiro de espingarda nas proximidades da Capela Santo Antônio, na zona rural de Bela Vista. Após o crime, Veiga tirou a própria vida.

O segundo caso ocorreu em 24 de janeiro, quando Rosana Candia, de 62 anos, foi morta a pauladas pelo ex-companheiro, Antônio Lima Ohara, de 73 anos, no bairro Guarani, em Corumbá.

FEMINICÍDIO

O feminicídio é todo homicídio praticado contra a mulher por razões da condição do gênero feminino e em decorrência da violência doméstica e familiar, ou por menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

  • Violência doméstica e familiar: quando o crime resulta da violência doméstica ou familiar praticada contra a mulher em situação de violência. Nesse caso, a morte é resultante da prática de um/a familiar ou de uma pessoa com quem a vítima conviveu ou mantinha laço de afetividade.
  • Menosprezo ou discriminação à condição de mulher: quando o crime resulta do menosprezo ou discriminação do gênero feminino, sendo manifestado pelo ódio, aversão ou objetificação da mulher.

O Brasil está entre os países com maior índice de homicídios praticados contra mulheres, conforme dados apresentados pelo Mapa da Violência de 2015, por isso, trata-se de um problema gravíssimo a ser enfrentado pelo Estado, através de medidas políticas e sociais. 


 

Assine o Correio do Estado

Transporte Ilícito

PF apreende quase 70 kg de cocaína em caminhão carregado com minério

O motorista foi preso em flagrante após fiscalização da Polícia em Terenos

09/02/2026 13h45

Compartilhar
Droga foi encontrada dentro de uma mala de mão escondida no caminhão

Droga foi encontrada dentro de uma mala de mão escondida no caminhão Polícia Federal

Continue Lendo...

Um homem que não teve a identidade divulgada foi preso pela Polícia Federal nesta segunda-feira (9) por transportar 69 quilos de cocaína em um caminhão de minérios de ferro.

O veículo foi interceptado pelos agentes no município de Terenos, a aproximadamente 40 minutos de Campo Grande. 

O entorpecente estava escondido em uma mala de mão dentro do caminhão. O motorista poderá responder pelo crime de tráfico transnacional de entorpecentes. 

Droga foi encontrada dentro de uma mala de mão escondida no caminhão

O transporte de cocaína em caminhões de minério tem estado na mira da Polícia Federal desde o ano passado, especialmente na BR-262, já que tem sido recorrente o caso de transporte de entorpecentes nas cargas. 

Com mais de 400 caminhões com carga de minérios saindo de Corumbá diariamente, os flagrantes do transporte irregular de entorpecentes escondidos têm sido cada vez mais comuns. 

Por ser uma rodovia que atravessa Mato Grosso do Sul, ligando até São Paulo, o uso dessa rodovia para transporte de drogas não é uma novidade. 

Os traficantes utilizam veículos com grandes cargas para esconder as drogas para transportá-las até os receptores, com ajuda das famosas “mulas”, que se expõem aos perigos, como ultrapassar barreiras policiais, em troca de recompensas que podem chegar a 10 salários mínimos. 

Outros casos

As apreensões não são incomuns, especialmente envolvendo este tipo de carga. O Correio do Estado já noticiou diversos casos ao longo de 2025. 

Em 1º de abril, foram apreendidos 452 quilos de cocaína (avaliada em R$ 22 milhões) em Terenos, que estavam escondidos em um caminhão carregado de minério de ferro.

Dois dias depois, uma apreensão semelhante ocorreu em Campo Grande, desta vez foram confiscados 368 quilos do entorpecente (260 quilos de pasta base e 108 quilos de cloridrato).

No mês seguinte, em meados de maio, duas ações policiais em menos de 24 horas encontraram mais de uma tonelada de drogas escondidas em cargas de minério (560,7 quilos em Terenos e 547,9 quilos em Corumbá). Ambas seriam entregues em outros estados, como Minas Gerais e São Paulo, respectivamente.

No dia 10 de setembro, a PRF também interceptou mais um caminhão vindo de Corubmá até Campo Grande. Após a vistoria, a polícia apreendeu 39,3 kg de cloridrato de cocaína e 225,2 quilos da droga em forma de base livre (pasta base), além de R$ 4,4 mil em espécie que estavam com o motorista e o aparelho celular do suspeito. 

O caminhoneiro admitiu que aceitou a missão com a promessa de receber R$ 10 mil caso a entrega fosse bem sucedida. 

Além do disfarce do minério, o narcotráfico também usa calcário, placas de energia solar, tambores, carnes e outros tipos de cargas lícitas para esconder os entorpecentes.


 

CORUMBÁ

Dois suspeitos são presos por aliciamento de turistas

Com ameaças e agressividade, motoristas obrigavam turistas a utilizarem seus 'serviços', Decat ainda suspeita de envolvimento dos motoristas no transporte de drogas

09/02/2026 11h43

Compartilhar

Divulgação

Continue Lendo...

Na última sexta-feira (06), a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (Decat), junto a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado (Agems), deteve dois motoristas clandestinos, suspeitos de participarem de uma organização criminosa que põe turistas em riscos de vida.

No interior sul-mato-grossense, em Corumbá, a menos de 430 quilômetros da Capital, a Polícia Civil recebeu a denúncia de dois homens partes de um grupo que aliciava turistas populares, além da suspeita de imposição à essas pessoas de práticas criminosas.

De acordo com a denúncia, os suspeitos agiam de forma agressiva e ameaçadora nas rodovias de Corumbá e Campo Grande, impondo a quem chegava que utilizassem o serviço de transporte ilegal do grupo, prejudicando assim a outros transportes legais.

Na ocasião, a Decat interceptou dois veículos em Terenos, no momento em que um dos carros carregava uma família de bolivianos com duas crianças, e no outro um boliviano sem passaporte e um turista de Cuiabá (MT) também eram transportados.

Com a comprovação da atividade ilegal, ambos os motoristas foram conduzidos a Decat. No local a dupla assinou o termo de compromisso e foram soltos para responder o processo em liberdade.

Porém, ainda de acordo com a denúncia, os policiais seguem investigando pois além da imposição e ameaças, o grupo ainda estaria supostamente envolvido em transporte de traficantes de drogas, escondidas em mochilas ou por barrigueiros, como são chamados aqueles que ingerem cápsulas de cocaína para esconder o transporte de drogas.

Segundo as informações, o grupo atuava por um preço a mais caso aqueles que desejavam transportar a droga pagassem, junto aos imigrantes ilegais. O caso está em fase de investigação sobre o envolvimento dos motoristas quanto a apenas o transporte, ou nas práticas dos crimes.

Os dois veículos foram apreendidos pela AGEMS com imposição de multa.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias
EM CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Juiz manda prefeitura recalcular valor do IPTU em até 30 dias

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6948, sábado (07/02); veja o rateio

3

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de ontem, concurso 2970, sábado (07/02); veja o rateio

4

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco
Investimento

/ 1 dia

Governo vai investir R$ 170 milhões para levar energia à fábrica da Arauco

5

Prefeito "Mais Louco do Brasil" é denunciado por enriquecimento ilícito
Política

/ 2 dias

Prefeito "Mais Louco do Brasil" é denunciado por enriquecimento ilícito

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
Cobrança judicial e Execução
Exclusivo para Assinantes

/ 29/01/2026

Cobrança judicial e Execução
Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 23/01/2026

Juliane Penteado: Guia rápido da aposentadoria integral no RPPS por doença ocupacional