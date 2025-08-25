Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Fruto Envenado

Mulher de sertanejo brigava para Google desassociá-la de chefão do PCC

Jaqueline Amaral havia conseguido decisões judiciais para retirar associações com o ex-marido, Julinho Carambola, mas operação da PF bloqueou bens dela em Campo Grande e ainda jogou luz sobre período com o ex

Eduardo Miranda

Eduardo Miranda

25/08/2025 - 17h44
A Operação Fruto Envenenado, desencadeada no dia 21 de agosto pela Polícia Federal em Campo Grande, foi um duro revés para a empresária Jaqueline Maria Afonso Amaral, casada com o cantor sertanejo Diego Barros da Silva, da dupla Henrique & Diego.

É que Jaqueline já havia ganho, em primeira instância, ação judicial contra o Google e vários veículos de imprensa, para que retirassem do ar as reportagens que a associavam a seu ex-marido: Júlio César Guedes Moraes, o “Julinho Carambola”, um dos chefões do primeiro escalão do Primeiro Comando da Capital (PCC), que na hierarquia da organização criminosa está abaixo apenas de nomes como Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola.

Mais recentemente, os advogados de Jaqueline ingressaram com ação de execução contra o Google e mais empresas de comunicação, pedindo que o nome dela fosse “desindexado” do de Julinho Carambola, para evitar qualquer associação entre os dois.

O principal argumento da empresária é que ela não foi condenada em nenhum processo envolvendo o ex-marido e que tal associação, além de prejudicar seu cotidiano, também afetava o relacionamento com o cantor sertanejo, nacionalmente famoso em função da dupla.

Estava tudo indo bem, com a Justiça de Mato Grosso do Sul atendendo aos pedidos de Jaqueline, até que a Polícia Federal, por meio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), desencadeou a Operação Fruto Envenenado.

O envolvimento entre Jaqueline e seu ex-marido, Julinho Carambola (atualmente preso no sistema penitenciário federal), foi o pivô desta operação. A Justiça bloqueou mais de R$ 2,7 milhões de suas contas e apreendeu dois carros de luxo ligados a ela: um na casa onde vive com o sertanejo, em um condomínio na saída para Três Lagoas, em Campo Grande, e outro na residência da mãe da empresária, na Vila Nhanhá, também na capital.

“As investigações apontam que a principal suspeita, ex-companheira de um dos líderes do grupo, teria recebido quase R$ 3 milhões entre 2018 e 2022 para sustentar uma vida de luxo. Para ocultar a origem ilícita dos bens, foram utilizadas contas bancárias e nomes de parentes e amigos próximos”, informou a Polícia Federal na ocasião. “Durante as buscas, foram apreendidos aparelhos celulares, munições e veículos”, acrescentou a PF.

Jaqueline não foi presa, mas agora sabe que é alvo de uma investigação.

Na semana passada, logo após ter sido alvo da operação da PF, a defesa de Jaqueline afirmou que ela “recebeu com surpresa diligência de busca e apreensão na sua residência, sob pretexto de investigação de supostas relações com integrantes de organização criminosa, visto que se separou e se afastou de seu ex-companheiro há vários anos, tendo constituído outro núcleo familiar”.

Segundo a nota, Jaqueline “mantém atividade empresarial lícita e regular, não tendo nada a esconder de autoridades”, e “entregou seu telefone celular, fornecendo senha de acesso, considerando que nada há de ilícito no seu conteúdo”.

Seus defensores concluem: “A defesa técnica, assim que tiver acesso ao processo, poderá esclarecer com mais propriedade as circunstâncias que levaram ao equívoco” de tornar Jaqueline alvo da operação.

Desvinculação

Em março último, o juiz Deni Luiz da la Riva atendeu ao pedido feito por Jaqueline para obrigar o Google a cumprir decisão judicial do ano passado, que determinava a desvinculação, nos serviços de busca, entre Jaqueline e Julinho Carambola. O processo principal tramitou em segredo de Justiça.

O juiz também reconheceu que o Google não havia obedecido por completo à decisão. A defesa da big tech apontou limitações técnicas nesse sentido e afirmou que ela não é provedora de conteúdo, e sim os veículos de comunicação.

Ainda assim, o juiz estabeleceu uma multa de R$ 10 mil ao Google. Ainda não há ação de reparação de danos por parte de Jaqueline.

Passado

As reportagens que continuam no ar lembram o período em que Jaqueline esteve presa, ainda que por pouco tempo, em março de 2003. Na ocasião, o nome dela foi vinculado à execução do juiz-corregedor de Presidente Prudente (SP), Antônio José Machado Dias.

O caso, na época, gerou comoção nacional e foi o primeiro crime da facção, uma das maiores da América do Sul, contra uma autoridade constituída.

Com Jaqueline, havia material de membros do PCC, uma vez que na época ela mantinha um relacionamento com Julinho Carambola.

Gospel

Marcha para Jesus 2025 tem expectativa de superar público de edições anteriores

O evento acontece nesta terça-feira (26) com concentração na Praça do Rádio a partir das 13h e deve superar público de 100 mil fieis

25/08/2025 16h02

Marcha para Jesus 2025 tem expectativa de superar público de 100 mil pessoas amanhã em Campo Grande

Marcha para Jesus 2025 tem expectativa de superar público de 100 mil pessoas amanhã em Campo Grande Arquivo/Correio do Estado

A Marcha Para Jesus, que chega à sua 33ª edição, acontece nesta terça-feira (26), no mesmo dia da comemoração do aniversário de Campo Grande. Com uma expectativa de superar os públicos anteriores, o evento continua se consolidando como o maior evento gospel do Estado. 

Idealizado pelo Consepams (Conselho Estadual de Pastores de Mato Grosso do Sul) e realizado pelo Consepacg (Conselho de Pastores de Campo Grande), a Marcha 2025 tem como tema "Que Ele Cresça" e deve percorrer as principais ruas da Capital a partir das 13h. 

"Nossa expectativa sempre é superar os anos anteriores. Já chegamos a 100 mil participantes durante o dia", explicou o organizador do evento e presidente do Conselho de Pastores de Campo Grande (Consepa/CG), o pastor Wilton Acosta. 

Segundo ele, essa estimativa é baseada em um estudo para calcular o número de participantes ao longo do trecho, e não necessariamente de forma simultânea. Isso ocorre porque há crianças, jovens e idosos com dificuldades de mobilidade, que podem não acompanhar a marcha até o final. 

"A Marcha pra Jesus é um altar de adoração ao Senhor, um dia de celebração da vida que temos em Jesus e eu sei que isso incomoda muita gente. Mas nós não vamos parar. A nossa luta é espiritual, porque o nosso tema é Que Ele Cresça", afirmou o pastor. 

Como de praxe, o evento será iniciado às 13 horas na Praça do Rádio com a apresentação de bandas locais e a participação do Pastor Antônio Cirilo.

A caminhada tem previsão para começar às 16 horas, com a participação da banda Disco Praise, que se desloca junto com os fieis até o Parque das Nações Indígenas. 

Às 18 horas, está programado para começar a programação no palco principal, com apresentação de mais bandas locais e com a cantora Midiã Lima. 

Devem marcar presença nomes da música gospel da cidade como Junior Medina, Thamilis Campos, Quezia Carvalho, Jariston Lima, Louvor IECG, Doze 2 e Johnny Meck, Church do Alto e Bruno Roques. 

Interdições de rua 

De acordo com a Agência de Trânsito de Campo Grande, as seguintes ruas estarão interditadas em razão da Marcha nesta terça-feira:

  • Av. Afonso Pena x Rua Padre João Crippa (sentido Av Ernesto Geisel) / Horário: 13h
  • Av. Afonso Pena x Rua Pedro Celestino (sentido shopping) / Horário: 13h

Esses pontos de interdições são para concentração da Marcha. O restante do percurso, que é sentido ao Parque das Nações Indígenas, será realizado um fechamento temporário, com apoio das equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Agetran.

Maiores públicos

Campo Grande tem sido palco de grandes eventos, reunindo grandes números de públicos. Recentemente, o show do cantor João Gomes reuniu 50 mil campograndenses no Parque das Nações Indígenas, superando o show da cantora Luiza Sonsa, no mesmo local no mês anterior, que levou 40 mil pessoas ao Parque. 

Outras grandes concentrações de público foram no Carnaval 2024, que reuniu cerca de 80 mil pessoas ao longo dos quatro dias de festa; o 2º Festival de Hambúrguer, em 2025, com público de 50 mil ao longo dos dois dias; e o recorde de público com o show da banda Charlie Brown Jr, em 2012, que concentrou 100 mil fãs, de acordo com dados da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul. 

Com isso, caso a 33ª edição da Marcha para Jesus de amanhã supere o número da edição anterior de pessoas transitando pelo evento, ela se consolida como um dos maiores eventos em número de pessoas em Campo Grande.  
 

Oportunidade

Inscrições para curso gratuito de carreira encerra dia 31; saiba como participar

A iniciativa é para conectar universitários ao mercado de trabalho

25/08/2025 15h00

Em Campo Grande, o encontro será no dia 13 de setembro

Em Campo Grande, o encontro será no dia 13 de setembro Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Universitários de Campo Grande têm até 31 de agosto para se inscrever no Carreira de Excelência 2025, programa gratuito do Na Prática, organização de educação profissional que conecta jovens ao mercado. As inscrições podem ser feitas pelo site do Na Prática.

Voltado para alunos de todas as áreas, incluindo pós-graduação e mestrado, o curso oferece bolsas integrais em formato híbrido, a formação acontece em duas etapas: uma presencial e outra online.

Em Campo Grande, o encontro será no dia 13 de setembro, quando os jovens terão a oportunidade de vivenciar dinâmicas, reflexões sobre carreira e iniciar projetos práticos.

A proposta é acelerar o desenvolvimento de competências exigidas pelo mercado e ampliar a rede de contatos estratégicos dos participantes.

“O Carreira de Excelência é um ponto de virada para jovens que querem acelerar o desenvolvimento e conquistar mais segurança em seus próximos passos profissionais. Nosso objetivo é que cada participante saia não apenas com novas ferramentas, mas com a confiança e o direcionamento necessários para impulsionar sua carreira”, afirma Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática.

Ao longo do processo, serão desenvolvidas habilidades como ambição, protagonismo, execução e networking diferenciais cada vez mais exigidos pelo mercado de trabalho.

Além da Capital, o programa chega a outras 17 cidades brasileiras, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em cada local, os participantes terão a chance de mergulhar em um ambiente de aprendizado intensivo e troca de experiências.

Na Prática

Desde 2012, impulsionando a carreira de jovens do estágio à primeira liderança, Na Prática foi criado pela Fundação Estudar, como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

A organização trabalha com orientação de carreira, aceleração de performance e conexão com o mercado de trabalho, através de cursos online e presenciais, conteúdo digital gratuito e eventos de recrutamento.

 

