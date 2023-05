Na Vila Carvalho, tradicional passeio ciclístico do Dia do Trabalhador é lembrança de infância

METEOROLOGIA

Temperaturas variam entre 19°C e 35°C em Mato Grosso do Sul

A primeira semana de maio terá predomínio de sol e calor em Mato Grosso do Sul, mas há possibilidade de pancadas de chuva isoladas em algumas regiões do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), entre segunda (1º) e terça-feira (2) a previsão indica tempo com sol e variação de nebulosidade.

O tempo mais firme é favorecido pela atuação da alta pressão atmosférica.

No entanto, em algumas áreas, chuvas devem ocorrer devido ao avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de umidade e deslocamento de cavados.

As pancadas de chuva podem ocorrer com mais frequência nos municípios da região sul do Estado.

Até a sexta-feira (5), são esperados acumulados de chuva entre 5 a 30 mm, com destaque para as regiões do sul e leste do Estado. Podem ocorrer rajadas de vento entre 30 a 50 km/h no período.

Essa frente fria não terá força suficiente para causar queda nas temperaturas a ponto de fazer frio, apenas influenciar na instabilidade, segundo o Cemtec.

Durante a semana, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 35°C.

Ainda segundo o Cemtec, as temperaturas no Estado devem ficar em gradativa elevação ao longo do dia, sendo mais amenas durante o amanhecer e subir durante a tarde, quando devem ultrapassar os 30°C.

Em Campo Grande, as temperaturas devem oscilar entre 21°C e 30°C, com predomínio de sol, mas com muitas nuvens.

Na Capital, há previsão de chuva de fraca intensidade e isolada apenas no meio da semana, entre quinta e sexta-feira.

Em Dourados, a segunda-feira (1º) já começa com previsão de céu encoberto e abertura de sol ao longo do dia. No município, deve ser registrada a mínima prevista para o Estado, de 19°C, com máxima de 31°C.

Já as maiores temperaturas estão previstas para a região do Pantanal. Corumbá deve ter mínima de 19°C e máxima de 35°C, com possibilidade de pancadas de chuva durante toda a semana.