'Não há descriminalização de coisa alguma', diz Barroso sobre julgamento de drogas no STF

Corredor de Ônibus

O idoso de 72 anos, conduzia o veículo Fiat Uno, a suspeita é que ele tenha tentado fazer uma conversão a direita e acabou não percebendo que o ônibus seguia pelo corredor quando ocorreu a colisão

Mais um condutor se envolveu em um acidente envolvendo a faixa de ônibus, no cruzamento entre as ruas Rui Barbosa e Luís Cecíliano Vilares, em Campo Grande.

Conforme levantado pelo Correio do Estado, o idoso de 72 anos, conduzia o veículo Fiat Uno, a suspeita é que ele tenha tentado fazer uma conversão a direita e acabou não percebendo que o ônibus seguia pelo corredor quando ocorreu a colisão, no final da tarde desta sexta-feira (6).

O Tenente do Corpo de Bombeiros, Paulo Lima, ainda reforçou que é importante estar atento devido ao corredor do coletivo, esperar passar antes de tentar realizar a conversão. "Ele não deve ter se atentado para a faixa preferencial de ônibus e acabou sofrendo essa pancada".

Crédito: Gerson Oliveira

Após a colisão, que foi do lado do motorista, a vítima ficou presa dentro do veículo até a chegada do Corpo de Bombeiros.

Apesar do susto, o idoso não sofreu ferimentos graves, mas devido à pancada será encaminhado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até a Santa Casa, onde passará por exames para verificar se não sofreu nenhum trauma.

Durante o socorro do condutor, parte da pista ficou interditada, gerando lentidão no trânsito. O coletivo estava vazio e o motorista do ônibus não se feriu.

Outro acidente

Em fevereiro de 2024, a condutora de um veículo colidiu com um ônibus, em uma tentativa de realizar uma conversão na faixa do transporte coletivo.

A mulher também tentou acessar a rua Luís Ceciliano Vilares, quando teve o carro atingido pelo coletivo que percorre os terminais Guaicurus e General Osório.

A condutora não sofreu ferimentos graves, mas teve que ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada até a Upa Universitário.

O motorista e os passageiros do coletivo não se feriram.

** Colaborou Gerson Oliveira

