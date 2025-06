Neta de ex-dono do colégio Nota10 morre vítima de acidente na BR-163

Cidades

Nesta quarta-feira (25) novos cartões foram entregues a 23 famílias em Campo Grande

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul já realizou a busca ativa e selecionou mais de 4 mil famílias para receber o auxílio financeiro do Programa Mais Social. Nesta quarta-feira (25), novos cartões foram entregues a 23 famílias da Aldeia Água Funda, no bairro Noroeste, em Campo Grande, em mais uma etapa do programa que visa erradicar a extrema pobreza no estado.

Até o momento, o programa já contabiliza 4.037 visitas domiciliares em Mato Grosso do Sul, sendo 2.733 delas concluídas. Em cada região, um coordenador acompanha as famílias beneficiadas, e as informações sobre o andamento do programa são constantemente compartilhadas por meio de um grupo no WhatsApp.

A beneficiária Aparecida Antônio Salustiano, dona de casa e já contemplada pelo Bolsa Família, destacou a importância do novo auxílio financeiro para sua família. “É a primeira vez que estou recebendo o cartão. Vai me ajudar muito, principalmente porque tenho um neném de um ano. Vai facilitar para comprar as coisas no mercado. Morar aqui é muito sofrimento, ainda mais depois da chuva em abril, que entrou muita água na casa e estragou bastante coisa”, contou.

O Programa Mais Social oferece um auxílio financeiro mensal no valor de R\$ 450, pago por meio de um cartão que pode ser utilizado para a compra de alimentos, gás de cozinha, produtos de limpeza e higiene pessoal. O benefício é destinado exclusivamente a famílias em situação de vulnerabilidade social e insegurança alimentar e nutricional.

Segundo a Superintendência do Programa Mais Social, vinculada à Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead), os cartões são entregues desbloqueados, facilitando o acesso imediato ao benefício.

Para ter direito ao programa, as famílias precisam cumprir alguns requisitos, entre eles estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e ter renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo. Além disso, é necessário residir no Estado de Mato Grosso do Sul por, no mínimo, dois anos e não ser beneficiário de outro programa social estadual com a mesma finalidade.

O programa também prevê atendimento diferenciado para famílias indígenas, que recebem mensalmente cestas de alimentos com valor equivalente ao benefício financeiro.

O Mais Social reforça o compromisso do Governo de Mato Grosso do Sul com a promoção da segurança alimentar e a melhoria da qualidade de vida da população mais vulnerável do estado.

**Colaborou Naiara Camargo**

