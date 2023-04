No 5º dia da Expogrande, fãs chegam até quatro horas antes do show para garantir o melhor lugar

BR-158

Grupo viajava em três carrros e um deles bateu numa carreta, provocando a morte de um casal e uma menina de 4 anos

Ford Fiesta ficou com a parte dianteira completamente destruídas em decorrência do impacto com uma carreta divulgação bombeiros

Três famílias da cidade de Cardoso (SP), região de Votuporanga, viajavam juntas em três veículos com destino à cidade turística de Lagoa Santa, em Goiás, quando um dos carros bateu em uma carreta e um casal e uma menina de quatro anos acabaram morrendo.

A tragédia aconteceu no fim da manhã desta sexta-feira (21), no quilômetro 37 da BR 158, entre as cidades de Cassilândia e Paranaíba, cerca de 230 quilômetros depois do início da viagem e a menos de 40 quilômetros do final do percurso, que era a cidade goiana conhecida pelas águas termais de até 33 graus.

O segurança de banco Rivaldo Teixeira de Souza, de 41 anos, a esposa dele, Cristiane dos Santos Sacramento, de 38 anos, e a menina Eloá Fernanda Camargo, de 4 anos, que era de outra família, estavam num Ford Fiesta e morreram no local do acidente.

Casal que morreu no acidente próximo a Paranaíba dava carona à menina de 4 anos que também faleceu em decorrência do impacto

Um adolescente de 15 anos que estava no mesmo veículo sofreu ferimentos e foi levado para a Santa Casa de Paranaíba. Apesar da violência do impacto, seu estado de saúde era considerado estável até a manhã deste sábado. A previsão era de que tanto ele quanto o caminhoneiro seriam transferidos para a Santa Casa de Campo Grande

O carro em que estavam as vítimas foi atingido por uma carreta usada para transportar óleo vegetal. Depois da colisão, o bi-trem caiu numa ribanceira e o caminhoneiro também teve de ser levado para a Santa Casa por conta dos ferimentos, mas seu estado de saúde também foi considerado estável e não corria risco de morte.

De acordo com depoimento prestado pelo caminhoneiro e confirmado por ocupantes dos outros dois carros de familiares que estavam no mesmo comboio rumo à cidade turística, o condutor do Fiesta, Rivaldo Teixeira, mais conhecido como Cunha, tentava fazer uma ultrapassagem quando ocorreu a colisão.

Depois das despedidas dos amigos e familiares no Velório Municipal, o sepultamento está previsto para 16:30 e 17:00 deste sábado no cemitério municipal de Cardoso, cidade com cerca de 12 mil habitantes localizada no extremo oeste do Estado de São Paulo.

Embora o feriadão de Tiradentes ainda esteja na metade, com este grave acidente já se iguala o número de mortes do feriadão da mesma data do ano passado, quanto foram registradas três mortes ao longo dos quatro mil quilômetros de rodovias federais de Mato Grosso do Sul.



