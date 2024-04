Nos primeiros dez dias de campanha, 5,8% do público foi vacinado contra a gripe em Campo Grande

MEIO AMBIENTE

Ciclo de palestras apresenta perspectivas e enfatiza a importância da sustentabilidade, biodiversidade, preservação, recursos hídricos e balanço de carbono para o meio ambiente

Fórum Estadual de Mudanças Climáticas de Mato Grosso do Sul ocorre nesta segunda (1) e terça-feira (2), na sede do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), localizado na avenida Mato Grosso, número 1.661, em Campo Grande.

Com o tema “Por um MS Verde, o tempo é agora”, o evento enfatiza a importância da sustentabilidade, biodiversidade, preservação, recursos hídricos e balanço de carbono para o futuro.

Na segunda-feira (1), o evento abrangerá dois painéis temáticos: “Agenda climática: missões e mitigação” e “Conectando os três pilares da sustentabilidade na prática”.

Na terça-feira (2), haverá oficinas práticas de soluções sustentáveis de pecuária, manejo do fogo, estratégias de carbono neutro, conservação de recursos hídricos e modelos inovadores de agropecuária sustentável.

O fórum reúne autoridades, políticos, especialistas e representantes da sociedade civil.

Na manhã desta segunda-feira (1), o pesquisador, coordenador do Observatório de Bioeconomia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e doutor e mestre em Direito pela Universidade de Harvard, Daniel Vargas, abordou sobre a urgência da transição climática e transformação do Verde em Valor.

Na ocasião, foi assinado o Termo de Cooperação “Roadmap” entre o Sebrae e Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), que visa identificar as potencialidades e vulnerabilidades dos municípios de Mato Grosso do Sul em relação às mudanças climáticas e, a partir disso, criar uma agenda local de trabalho.

Também foi firmado edital entre o Governo de Mato Grosso do Sul e Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia (Fundect), que relaciona editais de pesquisa, trabalho e mudanças climáticas.

Os documentos foram assinados pelo governador, Eduardo Riedel (PDSB); titular da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), Jaime Verruck; diretor do Sebrae, Cláudio Mendonça; deputado estadual, Rinaldo Modesto (Podemos), deputado estadual, Paulo Duarte (PSB), secretário-executivo da SEMADESC, Artur Falcette, entre outras autoridades.

De acordo com Riedel, o fórum traz valores de desenvolvimento econômico sustentável, responsabilidade ambiental, preservação de biomas, balanço do carbono neutro e proteção dos recursos hídricos.

“Concretiza um eixo que é base do nosso desenvolvimento, que é a responsabilidade ambiental e a sustentabilidade. Se vocês olharem toda a nossa estratégia de desenvolvimento, ela tem na sustentabilidade um vetor principal. Além de discutir sustentabilidade do seu ponto de vista econômico também, não só da preservação dos nossos biomas, da biodiversidade, do balanço de carbono, da proteção às águas, mas também do ponto de vista econômico. Então o fórum vem hoje para balizar, direcionar e internalizar as grandes discussões que estão acontecendo no que diz respeito a essa temática”, destacou o chefe do executivo estadual.

Segundo o secretário da Semadesc, Jaime Verruck, o objetivo do fórum é caminhar sustentavelmente para tornar o Estado reconhecido internacionalmente como Carbono Neutro até 2030.

“O fato de nós chegarmos em 2030 com o carbono neutro, ela não estanca o processo de mudança climática. Até lá, obviamente, que as mudanças climáticas vão continuar. O objetivo da mudança climática é a gente olhar um pouco mais no longo prazo, que exatamente é como nós vamos mitigar e adaptar o estado a esse grande processo que está implantado e que vai ocorrer no mundo inteiro”, disse o secretário.