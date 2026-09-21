Com ampliação de salas e até canil, Prefeitura inaugura Centro POP

Campo Grande deu início ao funcionamento da nova unidade do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). Localizado no bairro Amambaí, o novo Centro POP segue o padrão nacional estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social e as diretrizes de garantia de direitos.
O local já abrigava, há mais de um ano, o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas). Com a ativação do novo Centro POP, a estrutura passou a concentrar e ampliar serviços voltados ao atendimento da população em situação de rua.
Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento, a nova unidade representa um avanço estrutural no suporte oferecido aos usuários e reforça o compromisso da gestão com a dignidade humana e a promoção da cidadania.
“O novo Centro POP foi planejado conforme as diretrizes nacionais para que nossas equipes ofereçam escuta qualificada, suporte psicossocial e oportunidades reais de reintegração social, autonomia e emancipação. É uma melhoria concreta tanto para as pessoas atendidas quanto para a qualidade do trabalho dos nossos profissionais”, afirmou.
O atendimento aos usuários ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, com oferta de café da manhã, almoço e café da tarde. Aos sábados, o funcionamento é das 7h às 13h, com café da manhã e almoço, além dos serviços rotineiros.
A expectativa da Prefeitura é manter um fluxo de 180 a 200 atendimentos por dia, com monitoramento técnico periódico e equipes preparadas para organizar a demanda. Em caso de aumento no fluxo, a SAS prevê a reorganização dos serviços para garantir os atendimentos necessários aos usuários.
Estrutura
A unidade possui banheiros acessíveis em maior quantidade, totalizando 26 gabinetes individuais, além de reservados para chuveiros, lavanderia, bagageiro e canil destinado aos animais de estimação da população atendida.
Para as atividades socioeducativas e de convivência, o prédio conta com salas destinadas a oficinas e atendimentos integrados, cozinha, refeitório e área externa de livre convivência com redário. A estrutura também tem biblioteca, espaço para exibição de filmes e jogos recreativos.
A nova estrutura mantém os serviços já oferecidos anteriormente, como acolhida, escuta qualificada, elaboração de Plano Individual de Atendimento, orientações jurídicas e acompanhamento psicossocial. O atendimento também envolve articulação com serviços das áreas de saúde, habitação, emprego e assistência social.
Novidades
Entre as inovações está a presença permanente de um entrevistador social do Cadastro Único (CadÚnico), para facilitar o cadastramento e a atualização dos dados dos usuários e, consequentemente, o acesso aos programas de transferência de renda do Governo Federal.
Devdido a ampliação do número de salas, serviços oferecidos pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), como o Consultório de Rua, também passam a ter maior presença na unidade, com ações de saúde, habitação e oportunidades de trabalho para mais perto dos usuários.
O “Espaço das Conquistas” também foi uma novidade no Centro Pop. É um ambiente em que os usuários podem trocar pontos acumulados durante a participação em atividades da unidade por presentes, do estilo souveniers.
A pontuação pode ser obtida por meio da participação em atendimentos técnicos, oficinas e grupos de trabalho temático.