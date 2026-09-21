Com ampliação de salas e até canil, Prefeitura inaugura Centro POP

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Campo Grande deu início ao funcionamento da nova unidade do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). Localizado no bairro Amambaí, o novo Centro POP segue o padrão nacional estabelecido pela Política Nacional de Assistência Social e as diretrizes de garantia de direitos.

O local já abrigava, há mais de um ano, o Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas). Com a ativação do novo Centro POP, a estrutura passou a concentrar e ampliar serviços voltados ao atendimento da população em situação de rua.

Segundo a secretária municipal de Assistência Social, Camilla Nascimento, a nova unidade representa um avanço estrutural no suporte oferecido aos usuários e reforça o compromisso da gestão com a dignidade humana e a promoção da cidadania.

“O novo Centro POP foi planejado conforme as diretrizes nacionais para que nossas equipes ofereçam escuta qualificada, suporte psicossocial e oportunidades reais de reintegração social, autonomia e emancipação. É uma melhoria concreta tanto para as pessoas atendidas quanto para a qualidade do trabalho dos nossos profissionais”, afirmou.

O atendimento aos usuários ocorre de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30, com oferta de café da manhã, almoço e café da tarde. Aos sábados, o funcionamento é das 7h às 13h, com café da manhã e almoço, além dos serviços rotineiros.

A expectativa da Prefeitura é manter um fluxo de 180 a 200 atendimentos por dia, com monitoramento técnico periódico e equipes preparadas para organizar a demanda. Em caso de aumento no fluxo, a SAS prevê a reorganização dos serviços para garantir os atendimentos necessários aos usuários.

Estrutura

A unidade possui banheiros acessíveis em maior quantidade, totalizando 26 gabinetes individuais, além de reservados para chuveiros, lavanderia, bagageiro e canil destinado aos animais de estimação da população atendida.

Para as atividades socioeducativas e de convivência, o prédio conta com salas destinadas a oficinas e atendimentos integrados, cozinha, refeitório e área externa de livre convivência com redário. A estrutura também tem biblioteca, espaço para exibição de filmes e jogos recreativos.

A nova estrutura mantém os serviços já oferecidos anteriormente, como acolhida, escuta qualificada, elaboração de Plano Individual de Atendimento, orientações jurídicas e acompanhamento psicossocial. O atendimento também envolve articulação com serviços das áreas de saúde, habitação, emprego e assistência social.

Novidades

Entre as inovações está a presença permanente de um entrevistador social do Cadastro Único (CadÚnico), para facilitar o cadastramento e a atualização dos dados dos usuários e, consequentemente, o acesso aos programas de transferência de renda do Governo Federal.

Devdido a ampliação do número de salas, serviços oferecidos pela Fundação Social do Trabalho (Funsat), Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) e Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), como o Consultório de Rua, também passam a ter maior presença na unidade, com ações de saúde, habitação e oportunidades de trabalho para mais perto dos usuários.

O “Espaço das Conquistas” também foi uma novidade no Centro Pop. É um ambiente em que os usuários podem trocar pontos acumulados durante a participação em atividades da unidade por presentes, do estilo souveniers.

A pontuação pode ser obtida por meio da participação em atendimentos técnicos, oficinas e grupos de trabalho temático.