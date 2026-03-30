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Obra de 3ª faixa na MS-306 deve ficar pronta em dezembro

Terceiras faixas começaram a ser implantadas no trecho entre os quilômetros 168 e 216 começaram a ser implantadas em 23 de março

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

30/03/2026 - 11h25
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Concessionária responsável pela MS-306, a Way 306 divulgou que a obra de implantação de terceiras faixas na rodovia que começou há exatamente uma semana deve ficar pronta até antes do fim de 2026. 

Conforme nota divulgada pela Way 306, que assinou o contrato de concessão da rodovia com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020, as terceiras faixas começaram a ser implantadas no trecho entre os quilômetros 168 e 216 começaram a ser implantadas em 23 de março. 

Nas palavras da concessionária, essa intervenção visa "melhorar o nível de serviço da rodovia, proporcionando mais fluidez ao tráfego, maior segurança viária e melhores condições de deslocamento aos usuários". 

Ou seja, a expectativa é que a execução dessas obras tragam avanço em relação à trafegabilidade e reduza o tempo de viagem no trecho da rodovia que liga o norte do Mato Grosso do Sul, conectando os municípios de Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica até a divisa com o estado de Mato Grosso. 

Aqui é importante destacar que, enquanto a obra de implantação de terceira via estiver sendo executada, há a chance de que intervenções pontuais no tráfego aconteçam, o que reforça a necessidade de atenção por parte dos condutores. 

Way 306

Vale lembrar que, o primeiro grande investimento por parte da concessionária na MS-306 veio após 3,5 anos que a Way havia dado início à cobrança de pedágio. 

Desde então, o pedágio já sofreu até mesmo um "tarifaço", com elevação de 13,9% nas tarifas, porém, antes mesmo disso, a Way já havia anunciado um aumento de 27,7% no lucro ao longo de 2024 na comparação com o ano anterior. 

Isso porque em 2023 a empresa havia anunciado lucro de R$16,2 milhões, e em 2024 esse valor saltou para R$20,7 milhões obtidos com as tarifas cobradas ao longo dos 220 quilômetros da rodovia na região nordeste do Estado. 

Conforme a empresa, ao longo de 2024 foram investidos R$173,8 milhões, sendo a implantação dos 9 quilômetros do contorno viário em Chapadão do Sul o maior deles.

 

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Eleições

Justiça eleitoral passa a atender eleitores no Memorial da Cultura

Os atendimentos foram transferidos para a região central da cidade para facilitar o acesso dos cidadãos a demandas que antecedem o prazo final para regularização do título de eleitor

30/03/2026 14h00

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Os atendimentos foram transferidos para o Memorial da Cultura, no centro de Campo Grande

Os atendimentos foram transferidos para o Memorial da Cultura, no centro de Campo Grande Bruno Henrique/Arquivo Correio do Estado

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A Justiça Eleitoral de Campo Grande vai passar a atender os eleitores em um novo endereço a partir do dia 6 de abril. Os atendimentos que antes eram feitos na Cnetral de Atendimento no Parque dos Poderes passarão a acontecer no Memorial da Cultura (antigo fórum estadual), que fica na Avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, no Centro da cidade. 

O horário dos atendimentos também será ampliado, passando a ser de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. 

A mudança tem o objetivo de tornar mais central o atendimento à população, facilitando o acesso aos serviços eleitorais em um local situado na região central, especialmente em um período com grande demanda de atendimentos, já que o prazo de fechamento do caastro eleitoral se encerra no dia 6 de maio. 

No local, serão realizados serviços de alistamento eleitoral (primeiro título), transferência de domicílio eleitoral, atualização de dados cadastrais, alteração de local de votação, cadastro biométrico.

 No interior do Estado, os cartórios eleitorais continuam atendendo das 12h às 18h até o dia 27 de abril. Após esta data, o horário também passa a ser ampliado, com funcionamento das 8h às 18h até o dia 6 de maio, último prazo para regularização do título eleitoral. 

Os atendimentos ampliados buscam atender os mais de 79 mil eleitores sul-mato-grossenses que estão com o título irregular. Caso não haja regularização, estes cidadãos não poderão participar das próximas eleições que acontecem em outubro deste ano. 

Do total, 30.374 eleitores são da Capital e 48.924 do interior do Estado. Os municípios com maior quantidade de títulos irregulares são Campo Grande (30.374), Dourados (30.374), Três Lagoas (3.643), Ponta Porã (2.505) e Corumbá (2.505).

Números divulgados pelo TRE-MS indicam que Mato Grosso do Sul tem 1.989.797 eleitores, sendo que 1.722.151 possuem biometria e 267.646 não possuem. 

Os documentos necessários para regularização são:

  • documento oficial com foto que comprove sua identidade;
  • título eleitoral ou e-Título;
  • comprovantes de votação;
  • comprovantes de justificativas eleitorais;
  • comprovante de dispensa de recolhimento ou, caso não tenha sido dada baixa, os comprovantes do recolhimento das multas.

As eleições brasileiras acontecem nos dias 4 de outubro (1º turno) e 25 de outubro (2º turno) para eleger parlamentares para o mandato de 2027 a 2030. 

Os cargos em disputa são para Presidente da República, governadores, senadores (duas vagas por estado), deputados federais e deputados estaduais/distritais.
 

Caminhada de Fé

Caminho do Imaculado Coração de Maria entra no calendário oficial do Estado

A peregrinação ocorre na última semana de maio e conta com a participação de comunidades marianas de quatro municípios

30/03/2026 13h33

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Crédito:Santuário Imaculado Coração de Maria

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A peregrinação que envolve quatro municípios do Estado, percorrendo o Caminho do Imaculado Coração de Maria, entrou para o calendário oficial nesta segunda-feira (30), com lei sancionada pelo governo de Eduardo Riedel.

Com cerca de 12 edições, o caminho inicia em Bataguassu e termina no Santuário Imaculado Coração de Maria, localizado em Nova Andradina.

O trajeto do Caminho do Imaculado Coração de Maria compreende o seguinte roteiro: 1 - Bataguassu; 2 - Anaurilândia; 3 - Batayporã; 4 - Nova Andradina.

A Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, de autoria do deputado estadual Roberto Hashioka (União), passou pela apreciação dos demais parlamentares.

A inclusão da procissão no calendário oficial de Mato Grosso do Sul tem como objetivo incentivar mais devotos a participarem do ato de fé, propiciando um momento de reflexão, espiritualidade e devoção mariana.

A partir disso, as igrejas católicas interessadas poderão incluir o Caminho do Imaculado Coração de Maria em seu calendário anual de comemorações e festividades, promovendo a divulgação junto às suas comunidades e organizando manifestações religiosas e culturais ao longo do percurso da peregrinação.

O Governo do Estado sancionou a Lei 3.945, de 4 de agosto de 2010, que inclui, no Calendário Oficial de Eventos de Mato Grosso do Sul, o Caminho do Imaculado Coração de Maria.

O evento será realizado na última semana de maio.

Histórico

O Caminho do Imaculado Coração de Maria é inspirado no Caminho da Fé, compreendido entre cidades de Minas Gerais e de São Paulo, por onde peregrinos, todos os anos, se dirigem à Catedral Basílica de Nossa Senhora de Aparecida, no município de Aparecida, em São Paulo.

O percurso soma cerca de 160 km, sendo dividido entre estradas de asfalto e de terra, passando por áreas urbanas e rurais.

 

 

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