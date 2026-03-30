Obra de 3ª faixa na MS-306 deve ficar pronta em dezembro

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Concessionária responsável pela MS-306, a Way 306 divulgou que a obra de implantação de terceiras faixas na rodovia que começou há exatamente uma semana deve ficar pronta até antes do fim de 2026.

Conforme nota divulgada pela Way 306, que assinou o contrato de concessão da rodovia com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul em 19 de março de 2020, as terceiras faixas começaram a ser implantadas no trecho entre os quilômetros 168 e 216 começaram a ser implantadas em 23 de março.

Nas palavras da concessionária, essa intervenção visa "melhorar o nível de serviço da rodovia, proporcionando mais fluidez ao tráfego, maior segurança viária e melhores condições de deslocamento aos usuários".

Ou seja, a expectativa é que a execução dessas obras tragam avanço em relação à trafegabilidade e reduza o tempo de viagem no trecho da rodovia que liga o norte do Mato Grosso do Sul, conectando os municípios de Cassilândia, Chapadão do Sul e Costa Rica até a divisa com o estado de Mato Grosso.

Aqui é importante destacar que, enquanto a obra de implantação de terceira via estiver sendo executada, há a chance de que intervenções pontuais no tráfego aconteçam, o que reforça a necessidade de atenção por parte dos condutores.

Way 306

Vale lembrar que, o primeiro grande investimento por parte da concessionária na MS-306 veio após 3,5 anos que a Way havia dado início à cobrança de pedágio.

Desde então, o pedágio já sofreu até mesmo um "tarifaço", com elevação de 13,9% nas tarifas, porém, antes mesmo disso, a Way já havia anunciado um aumento de 27,7% no lucro ao longo de 2024 na comparação com o ano anterior.

Isso porque em 2023 a empresa havia anunciado lucro de R$16,2 milhões, e em 2024 esse valor saltou para R$20,7 milhões obtidos com as tarifas cobradas ao longo dos 220 quilômetros da rodovia na região nordeste do Estado.

Conforme a empresa, ao longo de 2024 foram investidos R$173,8 milhões, sendo a implantação dos 9 quilômetros do contorno viário em Chapadão do Sul o maior deles.

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