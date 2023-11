MAIS DE 40°C

Ninho de pombos teria estragado o aparelho e familiares providenciaram, por conta própria, ventiladores para amenizar o calor extremo

Pacientes internados no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, além de enfrentarem problemas de saúde, também precisam lidar com outro problema, o calor extremo. Em meio a onda de calor, que tem feito as sensações térmicas superarem os 40°C, o ar condicionado de uma ala do hospital andar não funciona.

Segundo relato de pacientes internados em um quarto do sexto andar, há dias o ar condicionado não funciona e a justificativa seria que o aparelho está estragado porque pombos fizeram ninho.

Com as temperaturas batendo recordes, os próprios familiares providenciaram ventilador para amenizar o desconforto. O ventilador, no entanto, não é suficiente para refrescar o ambiente, gerando a sensação de desconforto e de risco, tendo em vista que profissionais de saúde e da meteorologia já alertaram para o risco à saúde gerado pelo calor acima da média e que é ainda maior em pessoas com a imunidade comprometida.

Dessa forma, os pacientes se recuperam de cirurgias ou outras enfermidades junto ao desconforto e mal-estar causado pelo calorão.

"A situação é a seguinte, é quente e abafado. O médico vai no máximo duas vezes por quarto no dia, as enfermeiras e enfermeiros não são muito empáticos, tem hora que estavam os dois [pacientes] dormindo e um enfermeiro chegou fazendo muito barulho", disse.

Aparelho teria estragado porque pombos fizeram ninho

Uma acompanhante de um paciente, que prefere não ser identificada, disse que foi informado que ar condicionado está com defeito porque pombos teriam feito ninho no aparelho. Além disso, ela afirma

O parente da denunciante está internado, pois passou por uma cirurgia no pulmão. Segundo ela, ele tem câncer, mas está na enfermaria de cardiologia porque o setor de oncologia está lotado.

Outro paciente ocupa o mesmo quarto e a acompanhante também relatou ao Correio do Estado que a situação é crítica. Além da falta do ar, ainda há problemas estruturais, segundo ela.

"É bem descontável. A cama é de manivela, tem que girar na mão, sem ar condicionado, calor demais, não tem cadeira para acompanhante. E o pior de tudo é que a cama fica piscando, a tomada é da antiga, a maca tem três manivelas antigas para arrumar a altura", contou.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa do Hospital Regional, para saber o posicionamento da unidade, o que ocasionou o problema no ar e se há expectativa para que o aparelho seja arrumado e volte a funcionar, mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

Calorão

Mato Grosso do Sul tem batido recordes históricos de temperatura nos últimos meses. Nesta quarta-feira (8), no ranking de dez mais cidades mais quentes, dez são do Estado.

Conforme o Instituto Nacional de Meteorologia, a situação deve ser mais crítica nos próximos dias.

Temperaturas têm ultrapassado os 40ºC e, em algumas regiões, podem atingir os 45ºC, com sensação térmica de 47ºC.

Alerta amarelo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que a temperatura está 5ºC acima da média com perigo potencial de leve risco à saúde.

Devido ao vento quente, por vezes o ventilador e nem o ar-condicionado dão conta de refrescar.

Ao Correio do Estado, a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, afirmou que a sensação térmica deve ficar até três graus acima da temperatura real e que o alerta de onda de calor pode evoluir da cor amarela para laranja nos próximos dias.

Esta é a terceira Onda de Calor que o sul-mato-grossense enfrenta. A primeira ocorreu entre 18 e 26 de setembro e a segunda entre 17 e 21 de outubro.