Vias da Capital sofrem bloqueios em decorrência de obras e eventos

Ao longo das semanas diversas vias da Cidade Morena vem passando por obras, com isso a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), fez um informativo da programação de obras e eventos desta semana.
O informativo mostra a programação de hoje (22) até sexta-feira (24) e por contar com bloqueio de vias, a Agetran expõe rotas alternativas para evitar ruas fechadas.
Nesta quarta-feira (22), a Rua Alberto Neder será bloqueada das 6h às 20h. O bloqueio acontece entre o número 71 e a esquina com a Rua Castro Alves.
A interdição acontece por causa da execução das obras do edifício High Line, que se trata de um empreendimento de alto padrão no Jardim dos Estados.
A recomendação é que utilize rotas alternativas como a Rua Franklin Roosevelt e a Rua Castro Alves.
Ainda nesta quarta-feira, a Rua da Penha também será interditada, entre as ruas Guararapes e Tenente Antônio João Ribeiro, em decorrência da realização da Feira Livre, o bloqueio ocorre das 16h até às 22h.
É recomendado que se utilize as vias Travessa Ilha Bela e Rua da Lapa, como rotas alternativas.
Já na sexta-feira (24), a Rua Piraju será bloqueada das 15h às 21, entre as ruas José Caetano e Patagônia, em virtude da realização de uma Feira de Ciências.
A Agetran recomenda aos condutores utilizarem as ruas José Caetano e Patagônia, para acessarem a região.
Resumo dos bloqueios
Quarta-feira (22/07)
Rua Alberto Neder (do nº 71 até a esquina com a Rua Castro Alves)
- Horário: 6h às 20h
- Motivo: Obra High Line
- Rotas alternativas: Rua Franklin Roosevelt e Rua Castro Alves.
Rua da Penha (entre as ruas Guararapes e Tenente Antônio João Ribeiro)
- Horário: 16h às 22h
- Motivo: Feira Livre
- Rotas alternativas: Travessa Ilha Bela e Rua da Lapa.
Sexta-feira (24/07)
Rua Piraju (entre as ruas José Caetano e Patagônia)
- Horário: 15h às 21h
- Motivo: Feira de Ciências
- Rotas alternativas: Ruas José Caetano e Patagônia.