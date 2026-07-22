Vias da Capital sofrem bloqueios em decorrência de obras e eventos

Entre quarta e sexta-feira, diversas vias da capital sofrerão bloqueios - Gerson Oliveira

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Ao longo das semanas diversas vias da Cidade Morena vem passando por obras, com isso a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), fez um informativo da programação de obras e eventos desta semana.

O informativo mostra a programação de hoje (22) até sexta-feira (24) e por contar com bloqueio de vias, a Agetran expõe rotas alternativas para evitar ruas fechadas.

Nesta quarta-feira (22), a Rua Alberto Neder será bloqueada das 6h às 20h. O bloqueio acontece entre o número 71 e a esquina com a Rua Castro Alves.

A interdição acontece por causa da execução das obras do edifício High Line, que se trata de um empreendimento de alto padrão no Jardim dos Estados.

A recomendação é que utilize rotas alternativas como a Rua Franklin Roosevelt e a Rua Castro Alves.

Ainda nesta quarta-feira, a Rua da Penha também será interditada, entre as ruas Guararapes e Tenente Antônio João Ribeiro, em decorrência da realização da Feira Livre, o bloqueio ocorre das 16h até às 22h.

É recomendado que se utilize as vias Travessa Ilha Bela e Rua da Lapa, como rotas alternativas.

Já na sexta-feira (24), a Rua Piraju será bloqueada das 15h às 21, entre as ruas José Caetano e Patagônia, em virtude da realização de uma Feira de Ciências.

A Agetran recomenda aos condutores utilizarem as ruas José Caetano e Patagônia, para acessarem a região.

Resumo dos bloqueios

Quarta-feira (22/07)

Rua Alberto Neder (do nº 71 até a esquina com a Rua Castro Alves)

Horário: 6h às 20h

Motivo: Obra High Line

Rotas alternativas: Rua Franklin Roosevelt e Rua Castro Alves.

Rua da Penha (entre as ruas Guararapes e Tenente Antônio João Ribeiro)

Horário: 16h às 22h

Motivo: Feira Livre

Rotas alternativas: Travessa Ilha Bela e Rua da Lapa.

Sexta-feira (24/07)

Rua Piraju (entre as ruas José Caetano e Patagônia)