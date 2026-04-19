Oito crianças morrem após tiroteio em massa na Louisiana, dizem autoridades

Estragos

No Parque de Exposições Laucídio Coelho, tendas foram arrancadas e estruturas ficaram danificadas.

O temporal de menos de meia hora causou estragos nos quatro cantos de Campo Grande na tarde deste domingo (19).

A chuva, acompanhada de ventos fortes, derrubou árvores na avenida Ernesto Geisel, no bairro Nhanhá, no Horto Florestal, na região do Shopping Norte Sul, além de deixar semáforos desligados e regiões sem luz.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na região central de Campo Grande, choveu um acumulado de 43,6 milímetros entre as 16h e as 17h.

Já na região sul da cidade, o acumulado no período foi de 13,2 milímetros. Na região dos bairros Universitário e Alves Pereira, na parte sudeste, choveu aproximadamente 10,8 milímetros nesta tarde.

Enquanto isso, em bairro da região norte da Capital, não foram registradas chuvas.

As chuvas causaram estragos grandes nas estruturas da Expogrande no Parque Laucídio Coelho. Tendas foram arrancadas, stands inteiros foram ao chão e a área de shows também ficou destruída.

Por isso, a Acrissul afirmou, em nota, que o show dos cantores Jads e Jadson, Victor Gregório e Marco Aurélio, que aconteceriam de forma gratuita na noite de hoje, estão cancelados.

"A decisão foi tomada em razão das condições climáticas adversas, priorizando, acima de tudo, a segurança do público, dos artistas, colaboradores e de todos os envolvidos no evento", afirmou nas redes sociais.

A organização da Expogrande também evacuou o local e suspendeu a entrada de visitantes. Além das tendas, a estrutura do camarote foi danificada pelo vendaval e banheiros químicos tombaram, além de diversos outros estandes montados no parque, que também foram levados. Galhos de árvore também caíram, durante a tempestade.

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Nesta semana

Pelo menos 56 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta de perigo extremo para uma onda de calor, condição atrelada ao temporal desta tarde, devido ao aquecimento do solo durante o dia.

A condição deve ser acompanhada por sensação de abafamento e pancadas de chuva isoladas, típicas do período de transição entre o verão e o outono.

De acordo com o Inmet, as temperaturas máximas devem variar entre 29°C e 33°C, podendo ultrapassar esse patamar em alguns dias. As mínimas ficam entre 20°C e 22°C, principalmente no início da manhã.

A previsão também indica chuvas irregulares ao longo da semana, com maior probabilidade entre a tarde e a noite. Em alguns pontos, há chance de pancadas mais intensas, com rajadas de vento, de forma localizada e passageira.

Entre os municípios mais impactados pela onda de calor estão Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Naviraí.

A onda de calor também atinge Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rochedo, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Na Capital, a temperatura máxima atinge 39ºC na próxima quarta-feira (22). Em Dourados, as mínimas giram em torno de 20ºC e máximas em 37ºC, condições semelhantes às de Ponta Porã, com máximas em torno dos 38ºC. No município situado na fronteira com o Paraguai, a umidade relativa do ar atinge a faixa dos 20%.

Na região norte, Costa Rica deve ter temperatura máxima que podem alcançar os 37ºC, condições vistas em Chapadão do Sul, municípios distantes cerca de 50 km, onde a máxima fica em torno dos 36ºC.

Em Coxim, a mínima fica em torno dos 22ºC com temperatura máxima na casa dos 40ºC, temperatura prevista para Corumbá, na fronteira com a Bolívia.

De modo geral, a tendência é de temperaturas acima da média para o período e de redução gradual das chuvas nas próximas semanas, indicando o avanço do período de seca no região Centro-Oeste.