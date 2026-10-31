Oito trechos de ruas ficam interditados neste sábado em Campo Grande

Motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito em Campo Grande neste sábado (31). Oito trechos de ruas terão interdições temporárias em diferentes regiões da cidade para a realização de eventos religiosos, culturais e sociais, além de uma campanha humanitária.
De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), os bloqueios ocorrerão nas regiões do Prosa, Bandeira, Lagoa e Anhanduizinho, com horários que variam entre a manhã e a noite.
Na região do Prosa, a Rua Marquês de Herval terá interdição parcial entre as ruas Olímpio Klafke e João Gutierrez do Prado, das 6h40 às 7h e das 21h30 às 22h. O bloqueio será necessário para a realização de um evento religioso. Como alternativa, os condutores poderão utilizar as ruas Olímpio Klafke e João Gutierrez do Prado.
A área do Bandeira, três vias terão alterações. A Rua Josué Pereira Ferreira, entre as ruas Vera Cruz e Rio Bonito, ficará interditada das 12h às 22h para um evento cultural. Já a Rua Georgina Pereira Barbosa, entre as ruas Joaquim Barbosa de Almeida e Deocleciano Dias Bagagem, terá bloqueio das 13h às 17h, em razão de um evento social.
Também no Bandeira, a Rua Jacarandatá, entre as ruas Jacareúba e Rubiáceas, ficará interditada das 13h às 19h para a realização de uma campanha humanitária.
Do outro loado no perímetro do Lagoa, as interdições ocorrerão das 12h às 20h em dois pontos. Um deles será na Rua Conceição Prata Madeira, entre as ruas Mário Madeira e Joleine Alves Brito. O outro ficará na Rua Jeromyta Maria de Souza, entre as ruas Cachoeira do Campo e Diógenes Inácio de Souza. Ambos os bloqueios estão relacionados a eventos sociais.
Já na região do Anhanduizinho, duas ruas terão interdições para eventos religiosos. A Rua Areia Branca, na altura do número 296, entre as ruas Damianópolis e Poços de Caldas, ficará bloqueada das 17h às 23h. Na Rua Jaciro de Souza e Silva, na altura do número 1, entre as avenidas Presidente Ernesto Geisel e Europa, a interdição será das 18h às 22h.
A Agetran orienta os motoristas a planejar os deslocamentos com antecedência, respeitar a sinalização e buscar caminhos alternativos durante os períodos de bloqueio.
Locais e horários das interdições
- Prosa: Rua Marquês de Herval, entre as ruas Olímpio Klafke e João Gutierrez do Prado — das 6h40 às 7h e das 21h30 às 22h.
- Bandeira: Rua Josué Pereira Ferreira, entre Vera Cruz e Rio Bonito — das 12h às 22h.
- Bandeira: Rua Georgina Pereira Barbosa, entre Joaquim Barbosa de Almeida e Deocleciano Dias Bagagem — das 13h às 17h.
- Bandeira: Rua Jacarandatá, entre Jacareúba e Rubiáceas — das 13h às 19h.
- Lagoa: Rua Conceição Prata Madeira, entre Mário Madeira e Joleine Alves Brito — das 12h às 20h.
- Lagoa: Rua Jeromyta Maria de Souza, entre Cachoeira do Campo e Diógenes Inácio de Souza — das 12h às 20h.
- Anhanduizinho: Rua Areia Branca, nº 296, entre Damianópolis e Poços de Caldas — das 17h às 23h.
- Anhanduizinho: Rua Jaciro de Souza e Silva, nº 1, entre as avenidas Presidente Ernesto Geisel e Europa — das 18h às 22h.