Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Fiscalização

Operação combate venda de bebidas adulteradas com metanol em MS

Durante fiscalização em Campo Grande e no interior, realizada neste final de semana, a força-tarefa localizou bebidas vencidas e de procedência desconhecida

Laura Brasil

06/10/2025 - 15h55
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Após a confirmação de quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol em Mato Grosso do Sul, o governo do Estado realizou uma operação integrada de fiscalização em boates, tabacarias e conveniências em Campo Grande e no interior.

Na Capital, segundo a Vigilância Sanitária, durante o “pente-fino” em uma casa noturna que não teve o nome divulgado, foram encontradas garrafas de bebidas vencidas ou de procedência desconhecida.

Entre elas estavam energéticos, vinhos, licores e cachaças. Os produtos vencidos foram descartados no local e posteriormente recolhidos pelo órgão municipal, enquanto as bebidas estrangeiras sem comprovação foram encaminhadas à Receita Federal.

O gerente do estabelecimento foi conduzido à delegacia, e um inquérito policial será instaurado.

Em outro ponto, organizadores de um evento foram autuados por não possuírem alvará sanitário e documentação obrigatória. No local, o Procon-MS verificou irregularidades, como ausência de placas informativas e dados sobre meia-entrada. Os responsáveis receberam orientação e têm 20 dias para apresentar defesa.

Apreensão de garrafas

Em fiscalização na rodovia BR-262, aproximadamente 900 quilos de garrafas vazias de whisky, escondidas na carroceria de um caminhão, escondidas propositalmente em meio de uma carga diversificada, na parte frontal do baú, para dificultar a localização.

Conforme apurado pela reportagem, a possível hipótese é de que as garrafas fazias poderiam ser utilizadas para falsificação de bebida alcoólica ou possível introdução de metanol, em razão da repercussão nacional do caso.

Como não apresentavam nota fiscal, foram apreendidas e encaminhadas à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (Decon), que está à frente das investigações sobre falsificação de bebidas.

Operação

A ação, cujo objetivo foi coibir a venda de bebidas irregulares e proteger consumidores contra intoxicação por metanol, contou com apoio de diversos órgãos de segurança e fiscalização: Polícia Civil (Decon), Delegacia de Ordem Política e Social (Deops), Garras, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Procon-MS, Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Guarda Municipal.

“A iniciativa integra o conjunto de ações emergenciais coordenadas pelo Governo do Estado, envolvendo monitoramento, fiscalização, investigação e atendimento especializado a possíveis casos de intoxicação”, diz nota oficial.

Casos no Estado

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), até esta segunda-feira (6), o Estado está com quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol nos municípios de Campo Grande, Ladário, Rio Brilhante e Caarapó.

Outros dois casos foram descartados em Sidrolândia e Campo Grande, e há um óbito suspeito ocorrido na Capital, que segue em investigação.

De acordo com a secretária de Estado de Saúde, em exercício, Crhistinne Maymone, a operação reflete o trabalho conjunto e permanente do Governo do Estado para garantir segurança sanitária e proteger vidas.

“O Governo do Estado tem atuado em várias frentes, na fiscalização, na capacitação das equipes de saúde e na articulação com o Ministério da Saúde para garantir atendimento adequado e impedir que produtos clandestinos cheguem ao consumidor. Essa é uma ação técnica, articulada e contínua”, destacou Maymone.

Com relação ao trabalho integrado, a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Larissa Castilho, destacou que a união entre Estado, municípios e forças de segurança é essencial para prevenir novos casos.

“Estamos trabalhando de forma articulada com as vigilâncias municipais e demais órgãos parceiros para agilizar as ações de fiscalização e impedir a circulação de produtos irregulares. Esse fluxo de resposta rápida é fundamental para proteger a população e evitar novas ocorrências”, afirmou Castilho.
 

Óbito em investigação

Matheus passou mal após ingerir bebidas alcoólicas, por volta de 18h20, e deu entrada na UPA Universitário consciente e orientado, relatando mal-estar gástrico e episódios de vômito.

Ele relatou ter bebido whisky no sábado e cachaça no domingo, informando que comprou as bebidas na conveniência Nashbeer.

Após passar pela triagem, ficou com a pulseira de classificação amarela e aguardou atendimento até sofrer uma crise. Durante o atendimento na área vermelha, acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória (PCR). Apesar da intervenção médica, não resistiu e veio a óbito às 19h53.

** Colaborou Naiara Camargo

Assine o Correio do Estado

Previsão

Chuvas intensas e frio repentino deixam MS em alerta de perigo nesta semana

As temperaturas devem cair a partir desta terça-feira, especialmente na região sul do Estado, com risco de chuva e rajadas de vento

06/10/2025 15h30

Compartilhar
Chuvas e queda de temperatura atinge parte de MS a partir de amanhã

Chuvas e queda de temperatura atinge parte de MS a partir de amanhã Paulo Ribas / Correio do Estado

Continue Lendo...

A próxima semana será marcada por condições meteorológicas críticas em Mato Grosso do Sul. Segundo o boletim divulgado hoje pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima em Mato Grosso do Sul (CEMTEC), as projeções apontam para o tempo predominantemente seco e baixos índices de umidade em grande parte do Estado. 

No entanto, o avanço da frente fria, aliado à atuação de uma área de baixa pressão atmosférica em interação com o transporte de ar quente e úmido deve trazer quedas bruscas de temperatura acompanhada de pancadas de chuva especialmente nas regiões sudoeste e sul. 

De forma pontual, pode ocorrer o aumento da nebulosidade e tempestades acompanhadas de rajadas de vento. 

Ao longo desta segunda-feira, as temperaturas devem permanecer altas em todo o Estado, com mínimas de 18ºC nas regiões sul e grande Dourados, até máximas de 40ºC nas regiões norte e leste. Em Campo Grande, as temperaturas podem chegar a 35ºC. 

O calor extremo colocou três cidades sul-mato-grossenses entre as quatro mais quentes do País até às 15 horas de hoje. Água Clara liderou o ranking, atingindo 41,7ºC, seguida por Três Lagoas, que chegou a 41,3ºC. Dracena, em São Paulo, ficou em terceiro lugar, com 40,8ºC e Bataguassu fechou a lista, atingindo 40,7ºC nesta segunda-feira. 

No entanto, na terça-feira (7) as temperaturas caem na região sul e sudoeste, podendo chegar a 14ºC e máximas de 24ºC. No restante do Estado, são esperadas mínimas entre 20ºC e 24ºC e máximas de até 37ºC. Na capital, os termômetros devem marcar máximas de até 29ºC, uma queda grande com relação ao dia anterior. 

Em razão disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja para o declínio de temperatura em todo o Estado, que é o grau de perigo para todos os municípios, iniciando às 6 horas desta terça até o final do dia. 

Essa condição de grande amplitude térmica costuma ocorrer na transição entre o fim da estiagem e o início gradual de maiores períodos de instabilidades, condição normal e esperada nos meses de outubro, novembro e dezembro. 

Além disso, 66 municípios de Mato Grosso do Sul estão em alerta amarelo (perigo potencial) para chuvas intensas com início às 18 horas desta segunda-feira até o final da manhã de terça (7), com risco de ventos intensos (entre 40 e 60 km/h), podendo ocorrer queda de energia elétrica, queda de galhos de árvores e alagamentos, e chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia. 

Chuvas e queda de temperatura atinge parte de MS a partir de amanhãTemperaturas devem mudar a partir de terça-feira em todo o Estado / Fonte: CEMTEC

A partir de quarta-feira (8), a previsão indica tempo mais firme com sol e variação de nebulosidade em grande parte do Estado, devido a um sistema de alta pressão atmosférica. 

No entanto, com destaque na região sul de Mato Grosso do Sul, as temperaturas continuam caindo, podendo atingir 11ºC. Não são descartadas pancadas de chuvas e tempestades isoladas, especialmente nas regiões norte, bolsão e sul do Estado. 

Entre quarta e quinta-feira, estão previstas mínimas entre 11ºC e 15ºC e máximas entre 22ºC e 29ºC para as regiões de Ponta Porã, Iguatemi e Dourados. 

Anaurilândia, Três Lagoas, Paranaíba e Coxim devem concentrar mínimas entre 19ºC e 23ºC e máximas entre 25ºC e 35ºC. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, entre Porto Murtinho, Corumbá e Aquidauana, as mínimas podem atingir 16ºC e as máximas podem chegar a 32ºC. 

Em Campo Grande, estão previstas mínimas entre 16ºC e 18ºC e máximas de até 31ºC. 

Riscos à saúde

A combinação do calor intenso durante o dia, baixa umidade e noites frias pode gerar um ciclo bastante agressivo ao organismo humano. A alternância brusca entre calor e frio exige ajuste fisiológico rápido do organismo. 

Nas noites frias, as vias aéreas ficam mais suscetíveis a reações de irritação e a rápida troca de temperaturas pode desencadear crises em pessoas vulneráveis, como idosos, crianças e portadores de doenças respiratórias ou cardíacas. 

Por isso, o Correio do Estado reuniu alguma recomendações para minimizar os riscos causados pelas variações de temperaturas no Estado. 

  • Mantenha-se hidratado constantemente;
  • Utilize umidificadores em ambientes internos, como bacias com águas ou toalhas molhadas para elevar a umidade relativa do ar;
  • Em razão do tempo seco, podem acontecer queimadas. Evite se expor à fumaça nestes casos, evitando atividades físicas ao ar livre nesses momentos;
  • Proteja as vias respiratórias usando soro fisiológico, soluções salinas para irrgação leve e hidratação das mucosas;
  • Evite se expor às trocas bruscas de temperaturas, agasalhando-se adequadamente quando sair à noite, evitando ambientes frios após exposição ao calor intenso;
  • Atente para os grupos vulneráveis, como gestantes, crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias crônicas;
  • Fique alerta a sintomas como tosse persistente, falta de ar, dor no peito ou sangramento nasal. Em casos agudos, procure um médico com urgência. 


Assine o Correio do Estado

Sem vestígio

Onça-pintada na Vila Nasser vira disseminação de fake news

A Polícia Militar Ambiental alertou a população para não compartilhar conteúdos falsos após identificar imagens desconexas e de animais de outras espécies

06/10/2025 13h22

Compartilhar

Divulgação PMA

Continue Lendo...

A Polícia Militar Ambiental (PMA) segue monitorando a área rural onde a onça-pintada teria sido avistada. Diante da falta de sinais do animal e do aumento de fake news, a corporação alertou a população para ficar atenta e não compartilhar informações falsas.

No dia 2 de outubro, a PMA foi acionada para atender a ocorrência de um possível avistamento do maior felino da América Latina na zona rural do bairro Vila Nasser, em Campo Grande.

A equipe esteve no local com representantes do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), conversou com populares e iniciou o monitoramento.

O Subcomandante do 1º Batalhão de Polícia Militar Ambiental, Capitão Rocha, informou nesta segunda-feira (6) que as equipes vistoriaram residências desabitadas e áreas de mata próximas a cursos d’água na região, mas não encontraram qualquer vestígio, como marcas de patas ou carcaças de animais mortos que poderiam ter sido predados.

 

 

 

Fake News

Conforme levantamento do Correio do Estado, a equipe tomou conhecimento de imagens do animal circulando na cidade. Como não houve qualquer indício da presença da onça na região, foi lançado um alerta à população sobre o uso de ferramentas de inteligência artificial (IA), capazes de gerar imagens e vídeos falsos.

“A PMA faz um alerta máximo sobre o risco de desinformação e pânico desnecessário. A facilidade em criar e compartilhar imagens falsas de animais pode desviar o foco e os recursos essenciais das equipes que estão, de fato, em campo buscando vestígios reais”, diz a nota.

Para garantir a segurança da população e proteger o trabalho dos agentes a campo, a recomendação é seguir o protocolo de combate à desinformação:

  • Verifique a fonte: Antes de repassar qualquer imagem ou vídeo, questione sua origem e veracidade. Confie apenas em fontes oficiais: (PMA, Ibama e demais órgãos governamentais).
  • Não compartilhe em redes: Se receber um registro que possa ser verdadeiro, não o espalhe em grupos ou redes sociais.

Registro de avistamento: Caso alguém aviste o animal, registre fotos ou vídeos e encaminhe diretamente aos órgãos ambientais competentes para avaliação técnica imediata.

Enquanto a PMA realiza o monitoramento, a recomendação de segurança para moradores da região é:

  • Evitar circular sozinho em áreas rurais ou periféricas durante a noite;
  • Manter crianças sempre acompanhadas;
  • Recolher animais domésticos;
  • Não deixar restos de alimentos expostos.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 2 dias

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

2

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande
Inauguração

/ 2 dias

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

3

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você