Polícia

CAMPO GRANDE (MS)

Polícia Civil apreende 900kg de garrafas de whisky vazias sem nota fiscal

Carga estava acondicionada na carroceria de um caminhão, escondida propositalmente na parte frontal do baú, para dificultar a localização

Naiara Camargo

Naiara Camargo

05/10/2025 - 10h15
Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), apreendeu dezenas de garrafas de whisky White Horse vazias, na noite deste sábado (5), na BR-262, bairro Noroeste, em Campo Grande.

De acordo com a polícia, a carga pesava cerca de 900kg e a mercadoria não tinha nota fiscal, apenas uma declaração de transporte.

As garrafas estavam acondicionadas na carroceria de um caminhão, escondidas propositalmente em meio de uma carga diversificada, na parte frontal do baú, para dificultar a localização.

Conforme apurado pela reportagem, a possível hipótese é de que as garrafas fazias poderiam ser utilizadas para falsificação de bebida alcoólica ou possível introdução de metanol, em razão da repercussão nacional do caso.

Os policiais foram até o endereço constado na declaração, mas, quando chegaram lá, o local estava fechado. O motorista foi ouvido e liberado.

A documentação e o material apreendidos foram encaminhados à Delegacia Especializada na Repressão a Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), responsável pelas investigações relacionadas à falsificação de bebidas.

A ação faz parte de uma operação realizada na noite deste sábado (4), em casas noturnas, conveniências e tabacarias de Campo Grande, contra falsificação ou adulteração de bebidas.

Durante a operação, uma casa noturna, localizada na avenida Afonso Pena, também foi alvo de vistoria. No local, foram encontradas dezenas de garrafas de bebidas (vinhos, licores e cachaças) vencidas ou sem comprovação de origem, entre energéticos.

Os produtos vencidos foram recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal para descarte. O gerente e um fiscal do bar foram encaminhados para a DECON, para prestarem esclarecimentos. De acordo com o delegado Wilton Vilas Boas, um inquérito policial será instaurado para apurar as responsabilidades.

A operação foi desencadeada pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo (DECON), em parceria com Delegacia Especializada de Ordem Política e Social (DEOPS), da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (GARRAS), Vigilância Sanitária Estadual e Municipal e Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

METANOL

Metanol é um álcool industrial tóxico, inflamável e incolor, usado como matéria prima em diversas indústrias químicas para produzir solventes, combustível, plásticos e resinas. 

Bebidas alcoólicas (gin, whisky e vodka) estão sendo ilegalmente contaminadas com o metanol, nos últimos dias, no Brasil. 

A ingestão da substância pode provocar cegueira ou até mesmo morte. Matheus Santana Falcão, de 21 anos, morreu após ingerir bebida alcoólica, no dia 2 de outubro de 2025, em Campo Grande. O caso é investigado como intoxicação por metanol.

Nos últimos dias, forças de segurança de MS - Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Civil Metropolitana - estão fiscalizando e punindo bares, conveniências e tabacarias que comercializam bebidas alcoólicas vencidas, adulteradas ou falsificadas.

SINTOMAS

Os principais sintomas devido à intoxicação podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Confira:

  • Dor abdominal
  • Visão turva - podendo evoluir para cegueira
  • Confusão mental
  • Náusea

PRECAUÇÃO

Por ora, não há nenhum caso em MS, mas, é importante tomar alguns cuidados. Confira:

ANTES DE COMPRAR BEBIDA ALCOÓLICA

  • Verifique o lacre e a vedação da garrafa
  • Leia o rótulo e o contrarrótulo: confira fabricante, endereço, registro e se as informações estão em português
  • Compare a aparência original da marca (tipografia e cores)

DESCONFIE DE

  • Rótulo rasurado ou amassado
  • Garrafa riscada
  • Embalagem de baixa qualidade
