Operação da PF mira tráfico de cocaína do PCC através de "mulas" na fronteira de MS

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Expurgo, para cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão contra integrantes de organização criminosa que atua no tráfico internacional de drogas, com alvos em Corumbá.
Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal. Além de Corumbá, todos os demais mandados foram cumpridos no Estado de São Paulo, nas cidades de Piracicaba, Limeira, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Botucatu e na capital.
De acordo com a PF, a investigação começou em janeiro de 2025, após a apreensão de cerca de 17 quilos de cocaína em Limeira.
Na ocasião, houve a prisão em flagrante de 15 pessoas, que transportavam a droga em seus organismos, através da ingestão de cápsulas. Entre os detidos, estavam dois adolescentes, com documentos falsos, e uma gestante.
A investigação apontou que os criminosos traziam a droga de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e entravam no Brasil através da fronteira em Corumbá. Os imigrantes informaram que recebiam aproximadamente R$ 2 mil para engolir pelo menos 50 cápsulas de cocaína.
A cocaína era acondicionada em cápsulas, que eram ingeridas por pessoas que faziam o trabalho de "mula", termo utilizado no caso de pessoas que transportam drogas no corpo.
De lá, elas seguiam de ônibus até São Paulo (SP), de onde eram levadas de carro para chácaras no interior do estado, onde expeliam a droga, que era distribuída aos pontos de venda.
Ainda segundo a PF, alguns dos integrantes da organização criminosa são membros da facção Primeiro Comando da Capital (PCC), que atua dentro e fora dos presídios.
Parte dos envolvidos, que não tiveram os nomes divulgados, já estão presos em razão de mandados de prisão preventiva, flagrantes e condenações definitivas por tráfico de drogas anteriores.
"Mulas"
O tráfico de drogas através de "mulas" é comum na região de fronteira.
Recentemente, conforme reportagem do Correio do Estado, duas bolivianas, de 17 e 20 anos, foram presas ao tentar entrar no Brasil com 102 cápsulas, cada uma, de pasta de base de cocaína no estômago. O flagrante aconteceu no dia 14 de janeiro, no Posto Esdras da Receita Federal, em Corumbá.
De acordo com a Receita Federal, durante fiscalização de rotina na fronteira com a Bolívia, fiscais abordaram um táxi clandestino, com placas do país vizinho, que tentava entrar no Brasil.
As bolivianas eram passageiras e demonstraram nervosismo durante a abordagem. Um delas passou mal e vomitou uma cápsula de substância análoga à pasta base de cocaína.
Diante da situação, ambas foram encaminhadas à Santa Casa de Corumbá, onde um exame de raio-x constatou que havia várias cápsulas do entorpecente no organismo. Elas confessaram terem engolido, cada uma, 102 cápsulas, para fazer o trabalho de "mula".
A droga retirada foi aprendida e totalizou 2,2 quilos de pasta base de cocaína. Não há informações sobre qual seria o destino da droga, nem quantos elas receberiam pelo transporte.