Operação do MPMS fecha escola de educação infantil em Nova Andradina

Escolinha de educação infantil alvo da operação do MPMS funcionava em uma residência na cidade de Nova Andradina

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Uma ação da Polícia Civil, com apoio do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e Polícia Militar, cumpriu mandados de busca e apreensão no Espaço Tia Lú e em outros dois endereços, na manhã desta quarta-feira (30), em Nova Andradina. A suspeita, segundo nota do MPMS, é de que crianças tenham sofrido maus-tratos no local.

Conforme publicação do Jornal da Nova, as buscas também ocorreram na residência da proprietária do estabelecimento e na casa de uma funcionária. Durante o cumprimento das ordens judiciais, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos, fichas de crianças e outros materiais que deverão ser analisados no decorrer da investigação.

A diligência no Espaço Tia Lú foi acompanhada pela proprietária e por seu advogado. Na semana passada, o estabelecimento passou por perícia e pessoas ligadas ao caso já t eriam sido ouvidas.

O Espaço Pedagógico Tia Lú, estabelecimento particular de Nova Andradina, suspendeu temporariamente as atividades após a divulgação de denúncias de supostos maus-tratos contra crianças e questionamentos sobre as condições de atendimento.

Imagens encaminhadas à imprensa mostram crianças deitadas sobre placas de EVA no chão, inclusive durante períodos de descanso, além de pisos, paredes, berços e outras estruturas com sinais de desgaste.

Há também registros de utensílios infantis próximos a produtos de limpeza. Relatos divulgados nas redes sociais mencionam supostas agressões e outras condutas inadequadas contra crianças. Também foram levantados questionamentos sobre higiene, condições das instalações e possíveis pendências trabalhistas envolvendo ex-funcionárias.

As acusações permanecem sob investigação e ainda deverão ser esclarecidas pelas autoridades responsáveis. Na sexta-feira (18), equipes da Polícia Militar e do Conselho Tutelar estiveram no estabelecimento para averiguar as denúncias. Posteriormente, o caso foi encaminhado à Polícia Civil.

Em nota divulgada anteriormente, o Espaço Tia Lú afirmou ter interesse no “integral esclarecimento dos fatos” e declarou estar à disposição das autoridades para colaborar com as investigações. A instituição também informou que decidiu suspender temporariamente suas atividades enquanto são adotadas as providências necessárias para esclarecer o caso.

Em nota, o MPMS informou que nesta quarta-feira desencadeou a Operação Amparo, destinada a apurar possíveis maus-tratos praticados contra crianças em um estabelecimento de educação infantil no município de Nova Andradina.

Ainda de acordo com o MPMS, durante a operação, foi dado cumprimento a mandados judiciais de busca e apreensão. Também foi determinada a suspensão judicial das atividades do estabelecimento, como medida de proteção às crianças.

As determinações foram expedidas, a pedido do Ministério Público e da Delegacia Civil, pela Vara Criminal e pela Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Nova Andradina.

(Informações do Jornal da Nova e do MPMS)

