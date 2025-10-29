Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA PÚBLICA

"Operação Finados" da GCM terá empenho de 86 agentes e 24 viaturas

Efetivo estará distribuído dentro e no entorno dos três cemitérios públicos da Capital: Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião (Cruzeiro)

Naiara Camargo

Naiara Camargo

29/10/2025 - 11h10
Segurança estará reforçada em ruas e avenidas, neste feriado nacional de Finados, no próximo domingo (2), das 7h às 18h30min, em Campo Grande.

Ao todo, 86 agentes e 24 viaturas (entre carros, motos e um micro-ônibus) estarão empenhados durante a “Operação Finados” da Guarda Civil Metropolitana (GCM), que começa nesta quinta-feira (30) e vai até domingo (2).

O efetivo estará distribuído em pontos estratégicos dentro e no entorno dos três cemitérios públicos da Capital: Santo Amaro, Santo Antônio e São Sebastião (Cruzeiro), além de cemitérios privados.

Neste ano, a expectativa é de que o público se divida entre o fim de semana e o feriado, com maior movimento a partir do sábado (1).

As equipes vão atuar no patrulhamento preventivo, policiamento ostensivo, prevenção de ocorrências, controle do trânsito e orientação à população.

O objetivo é evitar roubos, furtos, confusão e desorganização no trânsito, além de proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para que as famílias possam fazer suas homenagens com respeito e paz.

A Banda da Guarda Civil Metropolitana também participará das atividades, realizando apresentações musicais nos três cemitérios principais. O repertório contará com canções solenes e instrumentais que convidam à reflexão e prestam homenagem aos entes queridos.

A operação é coordenada pela Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social (Sesdes) e tem apoio da Coordenadoria de Controle Operacional e Monitoramento Integrado (CCOP-MI).

DIA DE FINADOS

O Dia de Finados é uma data em que as pessoas lembram e homenageiam entes queridos que já morreram. No Brasil, a data é um feriado nacional celebrado em 2 de novembro. A data tem origem na Igreja Católica, que a dedica aos "Fiéis Defuntos".

SAÚDE

Mulheres terão exames gratuitos no Ônibus da Saúde da Cassems

Cassems leva o Ônibus da Saúde e o programa "Dia M" à Clínica da Família de Campo Grande, reforçando o cuidado e o diagnóstico precoce em mulheres acima dos 40 anos.

29/10/2025 10h42

Onibus da Cassems

Onibus da Cassems Messias Ferreira

Outubro Rosa com ação de verdade

Em comemoração ao mês Outubro Rosa, a Cassems, em ação especial do mês, intensifica os cuidados com a saúde da mulher em Campo Grande.

Na próxima sexta-feira (31), o Ônibus da Saúde estará estacionado na Clínica da Família (Rua Pestalozzi, 234 — Chácara Cachoeira), oferecendo gratuitamente 40 vagas para mamografia e exame preventivo (Papanicolau).

O atendimento será das 8h às 17h, e exclusivo para beneficiárias da Cassems com 40 anos ou mais, mediante inscrição via formulário online. A moderna unidade móvel conta com sala de mamografia, ginecologia e consultório médico, buscando o diagnóstico precoce do câncer de mama e do colo do útero — dois dos tipos mais comuns entre as mulheres.

“Dia M” segue com atendimentos o ano todo.

O programa “Dia M”, da Cassems, atua ao longo do ano e está voltado para mulheres acima de 40 anos, reforçando a prevenção permanente por meio de exames e acompanhamento. 

As interessadas podem realizar a inscrição pelo Núcleo de Prevenção da Clínica da Família, pelo telefone (67) 9974-0599, de segunda a sexta, das 7h às 17h ou clique aqui.

Com essas iniciativas, a Cassems reafirma o compromisso de “levar o cuidado até onde a mulher está”, facilitando o acesso aos serviços de saúde e promovendo a conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce.  

Beneficiárias devem levar cartão do plano e documento de identidade no dia da ação.

Serviço.

Clínica da Família — Rua Pestalozzi, 234, Chácara Cachoeira.
️ sexta-feira, 31 de outubro
Das 8h às 17h
(67) 9974-0599
‍ Mamografia e exame preventivo gratuitos

O Segredo da Panela Falsa

Como uma empresa de SP enganou o Brasil e foi desmascarada em Campo Grande

A empresa no centro do esquema, atuava com um modelo de negócio que era, na verdade, uma sofisticada operação de estelionato

29/10/2025 10h11

O silêncio dos tribunais ecoou mais alto que o barulho das panelas falsificadas. Após anos de uma prática comercial predatória que lesou consumidores em diversos estados, o chamado "Golpe das Panelas" teve seu desfecho judicial na capital sul-mato-grossense.

A 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande proferiu uma sentença que não apenas condena os responsáveis, mas também expõe o engenhoso e cruel mecanismo de fraude por trás da venda de produtos de cozinha que eram pura ilusão.

A empresa no centro do esquema, a BM Comércio de Utilidades Domésticas Ltda., sediada em São Paulo, atuava com um modelo de negócio que era, na verdade, uma sofisticada operação de estelionato.

Entre 2020 e 2022, enquanto o país enfrentava as incertezas da pandemia, vendedores terceirizados, munidos de máquinas de cartão de crédito e débito registradas em nome da BM Comércio, percorriam o Brasil, incluindo Campo Grande, com uma oferta tentadora.

A Promessa e a Realidade

A abordagem era sempre a mesma: prometer panelas de "alta durabilidade", "tecnologia de ponta" e, em alguns casos, até mesmo simular a venda de marcas renomadas. Os consumidores, atraídos pela lábia dos vendedores e pela facilidade do pagamento via cartão, acreditavam estar fazendo um excelente negócio.

A realidade, porém, era amarga. O que chegava às mãos dos clientes eram produtos de qualidade inferior, com vícios e defeitos, e, em muitos casos, falsificações grosseiras. O sonho de uma cozinha equipada se transformava em frustração e prejuízo financeiro.

O Nó da Fraude: A Máquina de Cartão

O juiz Eduardo Lacerda Trevisan destacou em sua decisão o ponto central que ligava a empresa paulista diretamente à fraude: o uso das máquinas de cartão.


"A empresa e suas representantes tinham pleno conhecimento das práticas ilícitas, uma vez que os pagamentos eram processados diretamente em nome da pessoa jurídica", afirmou o magistrado.

Ao ceder as maquininhas registradas em seu CNPJ, a BM Comércio não apenas facilitava o golpe, mas se tornava a beneficiária direta dos valores pagos.

Quando os consumidores tentavam reverter a compra ou obter o estorno, encontravam a barreira da empresa, que dificultava ou negava a devolução, consolidando o prejuízo.

A Condenação e o Ressarcimento

A sentença, resultado de uma Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), impôs severas sanções à BM Comércio e às suas representantes legais. A condenação exige:

  1. .Restituição Integral dos Valores: A empresa deverá ressarcir todos os consumidores lesados, com correção monetária e juros.
  2. .Proibição de Atuação: A empresa está proibida de continuar a aplicar vendas irregulares e de ceder suas máquinas de cartão a terceiros.
  3. .Multa por Transação Irregular: Foi fixada uma multa de R$ 1 mil por cada nova transação irregular que for identificada.

A decisão do juiz Trevisan, ao reconhecer a responsabilidade civil da empresa, abre caminho para que as vítimas do golpe em Campo Grande e em outros estados busquem a reparação individual.

O caso serve como um alerta contundente sobre a necessidade de cautela em compras de porta em porta ou em abordagens comerciais inesperadas, e reafirma o papel da Justiça na defesa dos direitos difusos e coletivos contra fraudes que se escondem sob a fachada do comércio legítimo.

A "Quadrilha das Panelas" foi desmantelada, e a condenação em Campo Grande marca um passo importante na luta contra o estelionato que se disfarça de oportunidade de consumo. O prejuízo, agora, deve ser devolvido, encerrando o ciclo de um golpe que transformou a promessa de qualidade em um amargo sabor de fraude.

Como evitar golpes de venda

Para se proteger de fraudes como o "Golpe das Panelas", o consumidor deve adotar uma postura de cautela e verificação:

1.Desconfie de Ofertas Irresistíveis: Preços muito abaixo do valor de mercado para produtos de marca ou de alta tecnologia são um forte indicativo de fraude ou falsificação. Lembre-se do ditado: "Quando a esmola é demais, o santo desconfia."

2.Verifique a Identidade do Vendedor e da Empresa:

  • •Sempre peça o CNPJ da empresa e o nome completo do vendedor.
  • •Pesquise o CNPJ e o nome da empresa em sites de reclamação (como o Reclame Aqui) e nas redes sociais para verificar a reputação e a existência de queixas.
  • •Confirme se a máquina de cartão está registrada no nome da empresa que está vendendo o produto, e não em nome de terceiros desconhecidos.

3.Exija Documentação Fiscal: Todo produto vendido deve ser acompanhado de Nota Fiscal. A ausência imediata da NF é um sinal de alerta.

4.Evite Compras por Impulso: Em abordagens de porta em porta ou em locais públicos inesperados, reserve um tempo para pesquisar o produto e a empresa antes de finalizar a compra. Não ceda à pressão de "ofertas de última hora".

5.Conheça Seus Direitos: Lembre-se que o Código de Defesa do Consumidor garante o direito de arrependimento em compras feitas fora do estabelecimento comercial (como em casa ou na rua), com prazo de 7 dias para desistência.

