Ovos caseiros viram tendência "mais barata" em lares de MS

Na Capital, tanto no sábado (30) como no domingo (31), a população pode esperar uma grande presença de nuvens carregadas, mas chuvas apenas isoladas

Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) facilita o aparecimento de nuvens e, consequentemente, tornam precipitações prováveis Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Ainda que a possibilidade de chuva esteja prevista para boa parte do Estado, o sul-mato-grossense pode ficar sossegado durante esse final de semana de Páscoa já que mesmo essa chance de chuva deve ser localizada, fraca e moderada, é o que indica o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Conforme o documento, até amanhã (30) aquelas localidades que já vinham registrando precipitações nos últimos dias, como o centro-norte; leste; nordeste e região do bolsão (que compreende os municípios de Inocência; Paranaíba; Água Clara e Brasilândia, por exemplo), devem seguir alerta para as chuvas a qualquer momento.

Ainda assim, o Cemtec frisa que essa tendência que se mantém traz como característica uma intensidade de fraca a moderada, com as chuvas mais intensas ficando localmente limitadas.

O Centro de Monitoramento esclarece que essas possíveis chuvas aparecem graças à ação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que facilita o aparecimento de nuvens e, consequentemente, tornam precipitações prováveis.

Já no extremo oposto do Estado, como sul; sudeste e sudoeste de Mato Grosso do Sul, o tempo se firma com uma maior abertura do sol, variando pouco para nebulosidade.

Entre sexta e sábado, Campo Grande deve registrar máximas de 29 °C na temperatura, sendo que ao sul, sudeste e leste de Mato Grosso do Sul, os termômetros oscilam entre mínimas de 18-22°C e máximas de 32°C.

Na região do Pantanal os dias devem ser mais quentes que em demais pontos do Estado, com os termômetros batendo máximas de 35 °C e mínimas entre 23 e 25 graus célsius, diferente do Bolsão e norte de Mato Grosso do Sul, que tem mínimas de 21 e máximas de 30 °C

Domingo de Páscoa

Inclusive, especificamente para a Páscoa do domingo, a previsão é de que os termômetros subam, o que não descarta a possibilidade de pancadas de chuvas, que podem vir mais intensas e acompanhadas de rajadas de vento.

Em Campo Grande, tanto no sábado (30) como no domingo (31), a população pode esperar uma grande presença de nuvens carregadas, pancadas de chuva e trovoadas isoladas, com os termômetros variando entre 22 °C e 33 °C, além da umidade máxima acima da casa de 50%, aponta o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ao norte de Mato Grosso do Sul, em Coxim, por exemplo, a umidade também deve ficar em alta no feriado de Páscoa, atingindo máxima de 100%, ainda assim as pancadas de chuva devem ser isoladas, enquanto os termômetros oscilam entre 23 e 35 graus, temperatura que mantém uma crescente a partir deste essa sexta-feira (29), quando o pico não passa dos 33 °C.

Ainda segundo o Inmet, a região Oeste do Estado aparece como a que registra uma queda nas temperaturas, com a temperatura máxima mantendo a tendência entre 38 e 39 graus, sendo que Porto Murtinho deve observar uma queda na umidade máxima no domingo (31) também apesar das chuvas isoladas.

Já ao sul de Mato Grosso do Sul, a tendência de tempo firme observada entre hoje (29) e sábado (30) em Iguatemi, por exemplo, deve cair por terra no domingo de Páscoa, quando o município prevê muitas nuvens e a presença de pancadas de chuvas e até trovoadas isoladas.

Por fim, o extremo leste de Mato Grosso do Sul deve registrar um acentuado aumento na temperatura máxima até o domingo (31), apesar da constante presença da chuva no município de Paranaíba, por exemplo, com os termômetros subindo pelo menos dois graus até o feriado de Páscoa.

Abril de chuva?

Como bem sinaliza a tendência meteorológica analisada pelo Cemtec, os acumulados de chuva no início de abril devem variam entre 30-70mm, isso em toda a faixa que compreende do sul ao nordeste de Mato Grosso do Sul.

Também, o prognóstico climático do Inmet para abril/2024 colabora com a previsão de que os volumes de chuva devem ficar próximos ou acima da média, com elevados níveis de água no solo, que por sua vez favorecem manejo e desenvolvimento dos cultivos de primeira e segunda safras.

Entretanto, produtores da faixa do extremo sul do Estado precisam se atentar há possibilidade de "restrição hídrica" nas lavouras, ou seja, a previsão é de que as chuvas fiquem ligeiramente abaixo da média, o que tem chance de afetar os cultivos que estiverem naqueles estágios de maior necessidade de água.

Previsão de anomalias de (a) precipitação e (b) temperatura média do ar do modelo climático do Inmet para o mês de abril de 2024

