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MS investe R$ 7,1 milhões na compra de alimentos da agricultura familiar

Programa adquiriu 831 toneladas de alimentos da agricultura familiar e atendeu 34 municipios entre novembro de 2025 e maio de 2026

Welyson Lucas

05/06/2026 - 16h22
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Mato Grosso do Sul executou R$ 7,1 milhões do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) entre novembro de 2025 e maio de 2026, alcançando 78% dos R$ 9,3 milhões disponibilizados por meio de convênio com o Governo Federal.

Os recursos foram destinados à compra de produtos da agricultura familiar para abastecer instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A operacionalização do programa foi coordenada pela Secretaria-Executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais (SEAF), vinculada à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), com recursos do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

De acordo com os dados divulgados pelo Estado, foram aplicados R$ 7.102.723,89 em seis meses. Os recursos estavam distribuídos em três editais: PAA Indígena, com R$ 5 milhões; PAA Hortaliças e Sementes, com R$ 3,1 milhões; e PAA Quilombola, com R$ 1 milhão.

A execução envolveu uma mobilização entre órgãos estaduais, prefeituras, equipes de assistência técnica e entidades parceiras para viabilizar o cadastramento de produtores, a organização logística e a distribuição dos alimentos adquiridos.

Agricultores atendidos

Ao todo, cerca de 1.165 agricultores familiares foram cadastrados nos editais do programa, abrangendo 34 municípios sul-mato-grossenses. Entre os beneficiados estão pequenos produtores rurais, comunidades indígenas e comunidades quilombolas.

Segundo a Semadesc, a iniciativa busca ampliar os canais de comercialização da produção familiar e garantir renda aos agricultores participantes, além de fortalecer o abastecimento de instituições que atendem a população em situação de insegurança alimentar.

Para o secretário da Semadesc, Artur Falcette, o resultado demonstra a capacidade de articulação do Estado e o compromisso com as políticas públicas voltadas à agricultura familiar.

“Quando fomos informados pelo Governo Federal sobre a necessidade de acelerar a execução dos recursos, estruturamos um trabalho integrado envolvendo a SEAF, a Agraer, os municípios e as organizações parceiras. O resultado mostra a eficiência dessa mobilização. Conseguimos executar mais de R$ 7 milhões em apenas seis meses, fortalecendo a agricultura familiar e garantindo que os alimentos chegassem às famílias que mais precisam”, destacou.

Já para a secretária-executiva de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Karla Nadai, o desempenho alcançado foi resultado do empenho coletivo de todas as instituições envolvidas.

“O desafio era grande, porque trabalhávamos com um prazo bastante curto para operacionalizar os editais, mobilizar os produtores, organizar a logística e efetivar as entregas. O comprometimento das equipes técnicas, dos municípios, da Agraer e dos próprios agricultores foi fundamental para que conseguíssemos superar as expectativas e alcançar um dos maiores índices de execução já registrados pelo programa no Estado”, afirma a secretária-executiva.

Mais de 800 toneladas de alimentos

Durante o período de execução, o programa adquiriu aproximadamente 831 toneladas de alimentos produzidos pela agricultura familiar.

Entre os cerca de 60 produtos adquiridos estão leite pasteurizado, pães, biscoitos, doces, rapadura, melado, frutas, mandioca, batata-doce, verduras, legumes e hortaliças.

Os alimentos são distribuídos por meio da rede socioassistencial e de equipamentos públicos de segurança alimentar, chegando a diferentes públicos atendidos por programas sociais.

Destino dos alimentos

Os produtos adquiridos pelo PAA são encaminhados para instituições como Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS), escolas indígenas, entidades assistenciais, unidades de acolhimento, asilos e organizações que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

O programa tem como objetivo conectar a produção da agricultura familiar às políticas de segurança alimentar, promovendo simultaneamente geração de renda no campo e acesso a alimentos para famílias em situação de insegurança alimentar.

Com os resultados registrados até maio, Mato Grosso do Sul alcançou a execução de mais de três quartos dos recursos disponíveis no convênio, restando cerca de R$ 2,2 milhões para aplicação dentro das regras e prazos estabelecidos pelo programa federal.

vale da celulose

De olho em preço melhor, gigantes da celulose reduzem exportação

Volume das exportações de MS neste ano caiu mais de 10% na comparação com os cinco primeiros meses de 2025. Preço deu sinais de melhora em maio

05/06/2026 12h34

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Fábrica da Suzano em Três Lagoas interrompeu a produção em abril e deixou de produzir quase 300 mil toneladas de celulose

Fábrica da Suzano em Três Lagoas interrompeu a produção em abril e deixou de produzir quase 300 mil toneladas de celulose

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Principal produto da pauta de exportações de Mato Grosso do Sul ao longo do ano passado, representando 28,9% de tudo aquilo que foi vendido para o mercado externo, as vendas de celulose despencaram em maio deste ano e recuaram ao menor patamar desde  fevereiro do ano passado. 

Mesmo assim, as exportações dos cinco primeiros meses deste ano somaram US$ 4,7 bilhões e fecharam no maior valor da série histórica, iniciada em 2016.  O montante é 8,6% maior que o volume do ano passado. 

Em maio deste ano, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as três indústrias em atividade no Estado exportaram, juntas, 363 mil toneladas de celulose, ante 550 mil toneladas no mês anterior. Isso equivale a uma queda de 34%. 

Estas vendas renderam US$ 180 milhões, um valor nominal 43% menor se comparado com o faturamento de abril, que somou US$ 251,4 milhões.

 A retração no volume vendido coincide com a parada técnica na fábrica da Suzano de Três Lagoas, que ocorreu entre os dias 5 de abril e 4 de maio. A fábrica tem capacidade para 290 mil toneladas por mês. Esta parada técnica, para manutenção dos equipamentos, ocorreu apenas 14 meses depois da anterior, em janeiro de 2025. Normalmente estas paradas ocorrem a cada 18 meses.

Antes disso, na segunda quinzena de março, já havia ocorrido parada técnica para manutenção na unidade da Suzano de Ribas do Rio Pardo.  Com estas paradas, o setor de celulose reduziu a oferta mundial e assim tenta recuperar a cotação, que estava em queda fazia mais de um ano. 

Mas não foi somente em maio que ocorreu queda nas exportações de celulose. Nos cinco primeiros meses do ano passado foram axportadas 2,88 milhões de toneladas, ante 2,57 milhões em igual período de 2026, representando redução da ordem de 10,5%. 

E, além desta queda momentânea no volume, a celulose está perdendo relevância na balança comercial por conta da queda nos preços. Nos primeiros cinco meses ela rendeu US$ 1,1 bilhão, o que representa queda de 22% na comparação com o faturamento de US$ 1,42 bilhão em  igual período do ano passado. 

Nos primeiros cinco meses do ano passado a tonelada de celulose rendeu, em média, US$ 492 dólares. Neste ano, este valor recuou para uma média de US$ 427 dólares. O pior mês foi março, com US$ 414 dólares por tonelada. Depois disso, os preços melhoraram e em maio o valor médio alcançou US$ 496 dólares.

RANKING 

No ranking dos produtos mais importantes, a soja retomou o primeiro lugar neste ano, com crescimento de 33% ante o ano passado, e somando US$ 1,6 bilhão. 

Os números da balança comercial também revelam que a China ocupa cada vez mais importância na economia local. Em maio ela foi responsável por 54,5% de todas as vendas externas de Mato Grosso do Sul. Enquanto isso, os Estados Unidos, que normalmente ocupam o segundo lugar, perdeu para a Itália e foi destino de apenas 3,7% daquilo que o Estado vendeu.

Se forem levados em consideração os dados relativos aos cinco primeiros meses, a  China foi responsável por 49,1% daquilo que as empresas do Estado faturaram com as exportações. Isso significa aumento 4,5 pontos percentuais ante os 44,6% registrados ao longo dos doze meses de 2025. Os Estados Unidos, por sua vez, foram responsáveis por 5% daquilo que o Estado exportou em 2125.
 

Brasil x marrocos

Jogo do Brasil pode ter frio de 8°C em Mato Grosso do Sul

Segunda massa de ar polar do ano deve atingir o Estado na próxima semana

05/06/2026 12h00

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MARCELO VICTOR

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Estreia do Brasil na Copa do Mundo 2026 deve ser gelada em Mato Grosso do Sul.

O brasileiro deve assistir a partida entre Brasil x Marrocos, no sábado (13), debaixo das cobertas em casa ou bem agasalhado na rua.

A poucos dias da estação de inverno, a segunda massa de ar polar deve atingir o Estado na próxima semana.

Ao Correio do Estado, o meteorologista Natálio Abrahão afirmou que o fim de semana do jogo do Brasil e Dia dos Namorados deve ser marcado por clima gelado e nevoeiro pela manhã.

A meteorologia prevê que a temperatura mínima pode atingir 8°C no Sul do Estado, em municípios como Sete Quedas, Mundo Novo, Japorã, Eldorado, entre outros.

Já em cidades do norte, como Coxim e Sonora, a temperatura mínima sobe para 18°C. Em Campo Grande, fica em torno dos 14°C.

"Frio e nevoeiro. Atrás da frente fria da semana que vem, uma massa de ar polar deixará as temperaturas baixas”, explicou o meteorologista", explicou Abrahão.

Confira as temperaturas, nos principais municípios de Mato Grosso do Sul, no Jogo do Brasil:

MUNICÍPIO

TEMPERATURA NO SÁBADO, 13 DE JUNHO

Campo Grande

Mínima: 14°C / Máxima: 24°C

Sete Quedas

Mínima: 8°C / Máxima: 21°C

Bonito

Mínima: 12°C / Máxima: 25°C

Corumbá

Mínima: 17°C / Máxima: 26°C

Três Lagoas

Mínima: 13°C / Máxima: 24°C

Dourados

Mínima: 10°C / Máxima: 22°C

Ponta Porã

Mínima: 10°C / Máxima: 22°C

Sonora

Mínima: 18°C / Máxima: 28°C

Mundo Novo

Mínima: 10°C / Máxima: 20°C

Aquidauana

Mínima: 14°C / Máxima: 26°C

Fonte: Climatempo

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira:

  • Se agasalhe
  • Beba água
  • Evite tomar banhos muito quentes, mas sim mornos
  • Continue usando protetor solar
  • Evite ambientes pouco ventilados
  • Hidrate a pele
  • Cuide da alimentação
  • Não se exponha ao tempo
  • Proteja extremidades como mãos, pés e cabeça, porque perdem calor rapidamente
  • Evite permanecer com roupas úmidas
  • Mantenha-se hidratado mesmo sem sentir muita sede
  • Prefira alimentos quentes e nutritivos
  • Use hidratante corporal e protetor labial

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