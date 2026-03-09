Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

NOVA ANDRADINA

Pai e filho são presos por furto de gado no interior de MS

Suspeitos mantinham esquema criminoso de furto e remarcavam gado para tentar esconder origem dos animais

Noysle Carvalho

09/03/2026 - 11h10
No último sábado (07), a Polícia Civil prendeu uma dupla composta por pai e filho que agiam em conjunto nos furtos de gado no interior de Mato Grosso do Sul, na região de Nova Andradina. Os homens de 60 e 34 anos já haviam sido presos em flagrante dois dias antes pelo mesmo crime, em 5 de março.

Por meio da equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) do município a menos de 300 quilômetros da Capital, a prisão ocorreu após os policiais realizarem buscas no local e encontrarem bovinos furtados em propriedades ligadas à família.

Os dois homens, não identificados, foram então presos em flagrante naquele dia. No dia seguinte, em 6 de março, o Juiz de Garantias deixou os investigados em liberdade, com medidas cautelares, incluindo a tornozeleira eletrônica para ambos.

Apesar disso, eles retornaram ao esquema do crime logo no dia seguinte, no sábado (07).

Segundo as informações, a equipe da SIG de Nova Andradina teve apoio de fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), que foram ao local do furto anterior, na região do Assentamento Teijin, e prenderam novamente os suspeitos por, mais uma vez, encontrarem os animais na área rural da família.

Esquema de remarcação

De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime acontecia da seguinte forma:

Pai e filho abordavam funcionários de fazendas da região e os aliciavam para realizar o furto de animais, nesse caso, bovinos, diretamente do rebanho. Após o furto, os próprios suspeitos embarcavam os bois e realizavam o transporte até os lotes no Assentamento Teijin, em que foi constatado ligamento com a família.

WhatsApp Image 2026 03 08 at 12.11.12 1 225x300

Para identificar a origem de um rebanho, é comum que donos marquem os animais com uma espécie de marca da família proprietária, que já está cadastrada no IAGRO. Na ocasião do furto, os envolvidos realizavam uma segunda marcação, com uma marca diferente que sobrepunha a identificação original.

Com isso, não era possível realizar a identificação correta da origem dos bovinos, mas, além disso, a nova marca realizada não era registrada no IAGRO, o que facilitou o flagrante do crime nas duas vezes.

Segundo a investigação, até o momento foi apurada a receptação de mais de 70 bovinos com origem na região e não apenas em uma só fazenda. Os agentes continuam a apuração na região em busca de mais animais furtados. 

Os envolvidos ainda respondem por outros inquéritos policiais também relacionados a crimes semelhantes e estavam sendo investigados. Agora, ambos estão presos preventivamente e custodiados na Delegacia de Polícia do Município.

Cidade morena

Campo Grande terá 1° hotel do bisavô de Paris Hilton no Centro-Oeste

Hotel da bandeira Tapestry Collection by Hilton será o quarto desse padrão no Brasil, com investimento que gira na casa dos R$ 90 milhões

09/03/2026 12h50

unidade deverá ser instalada próximo à rotatória da Via Park, na Avenida Mato Grosso

unidade deverá ser instalada próximo à rotatória da Via Park, na Avenida Mato Grosso Reprodução/PrefCG

Com investimento de aproximadamente R$90 milhões, Campo Grande está prestes a ser a primeira cidade do Centro-Oeste a quarta do Brasil a receber um hotel da rede que foi fundada pelo bisavô de Paris Hilton ainda em 1925 e atualmente já possui cerca de 2,5 mil unidades espalhadas por mais de 80 países. 

Conforme divulgado nesta segunda-feira (09) pelo Executivo Municipal, o projeto deve contar com pouco mais de 120  apartamentos e a unidade deverá ser instalada próximo à rotatória da Via Park, na Avenida Mato Grosso, agora que a Capital do Mato Grosso do Sul espera vivenciar um "boom" de movimento graças à posição estratégica na Rota Bioceânica. 

“Quando se pensa no Brasil, muitas vezes surgem primeiro destinos como Rio de Janeiro ou São Paulo. Um empreendimento desse porte contribui para ampliar a visibilidade de Campo Grande e atrair novos eventos, visitantes e oportunidades”, disse a prefeita Adriane Lopes em nota divulgada hoje. 

A Revpar Incorporações aparece como a responsável pelo empreendimento, com o diretor-presidente, Danilo Canuto, apontando para um prazo de cerca de quatro anos após licenciamento da obra para entregar o hotel, ou seja, um período de quase quatro anos até a unidade começar a receber seus primeiros hóspedes. 

“Será um hotel com aproximadamente 120 apartamentos e estrutura voltada também para o público empresarial”, afirma Danilo Canuto. 

História

Marca histórica e de renome, o primeiro hotel da rede foi inaugurado por Conrad Hilton, bisavô da atriz e socialite Paris, ainda em 1925, em Dallas, no Texas. Já em 1943 torna-se a primeira rede hoteleira presente em todo o território estadunidense, após a compra dos hotéis Roosevelt e Plaza de Nova York. 

Pioneiro em muitos aspectos, as cozinhas, bares e quartos dos hotéis Hilton marcaram a história, como o lar do nascimento do primeiro "brownie" americano pela coordenação de Bertha Palmer, ou sendo o primeiro a ser listado na bolsa de valores (1946) ou do mundo todo a instalar televisões nos quartos de hóspedes (1947). 

Além disso, foi no Caribe Hilton em Porto Rico, unidade que inaugurou a divisão internacional da companhia, que o lendário  barman Ramon “Monchito” Marrero criou a Piña Colada ainda em 1954, conforme constam nos registros bibliográficos da rede hoteleira.

Projeto

Várias características locais precisaram ser consideradas na elaboração do projeto, como o próprio volume de pássaros     que compõem a chamada avifauna de Campo Grande, que por si só já é tido como um grande "cartão postal" para quem visita à Cidade Morena, como bem frisa Leonardo Lido, que é diretor-sênior de Desenvolvimento da Hilton no Brasil. 

"Hoje mesmo vimos quatro tucanos sobrevoando a área. Esse tipo de experiência é algo que o turista guarda na memória", cita ele em complemento. 

Segundo o diretor-sênior de desenvolvimento, a localização de Campo Grande foi determinante para a escolha da instalação desse empreendimento, tendo em vista os mais variados destinos turísticos oferecidos em todo o Estado. 

“Quando se fala em Mato Grosso do Sul, vêm à mente destinos como o Pantanal e Bonito. Campo Grande é o ponto que conecta tudo isso”, diz Lido. 

Para além de contribuir com a capacidade de hospedagem da Capital, esse novo hotel, que está entre os mais sofisticados da bandeira no País, abre de vez as portas do turismo regional como um "ponto estratégico na integração logística da Rota Bioceânica", frisa o município.

Tendo em vista essa conexão de aproximadamente 20 cidades, com um impacto direto inicialmente previsto para abranger cerca de 20 milhões de habitantes das mais diversas localidades pelo trajeto, Campo Grande espera fortalecer junto disso a própria economia local. 

Para Adriane Lopes, essa e outras iniciativas conduzidas pelo Executivo Municipal, como melhorias no autódromo internacional local e a retomada do Porto Seco, colaboram para fortalecer tanto o potencial turístico como o econômico de Campo Grande, 

“Temos percebido um interesse crescente pela cidade. Recentemente fomos informados pela administradora do aeroporto que Campo Grande está entre os terminais com maior potencial de crescimento no país”, completa a prefeita. 
*(Com assessoria)

 

CRIME

Homem é morto a golpes de madeira e pedras e suspeito é preso em Campo Grande

Crime ocorreu na manhã de domingo na Vila Piratininga; vítima foi atacada por três homens após discussão e morreu com ferimentos graves na cabeça

09/03/2026 12h15

Um dos autores, um jovem de 21 anos identificado pelas iniciais L.R.J., foi localizado e preso em flagrante poucas horas após o crime

Um dos autores, um jovem de 21 anos identificado pelas iniciais L.R.J., foi localizado e preso em flagrante poucas horas após o crime Divulgação

Um homem de 41 anos foi brutalmente espancado até a morte na manhã deste domingo (8), na Rua Dona Carlota, no bairro Vila Piratininga, em Campo Grande. A vítima, identificada como Isaac Ferreira da Silva, foi atacada em via pública com pedaços de madeira, pedras e garrafas após uma discussão com um grupo de três pessoas.

O caso foi rapidamente esclarecido pela Polícia Civil. Equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) chegaram ao local logo após serem acionadas e iniciaram as primeiras diligências para identificar os responsáveis pelo homicídio.

Durante as investigações, os policiais analisaram imagens de câmeras de segurança da região e colheram depoimentos de testemunhas que presenciaram a confusão. A partir dessas informações, foi possível identificar os suspeitos envolvidos na agressão.

Um dos autores, um jovem de 21 anos identificado pelas iniciais L.R.J., foi localizado e preso em flagrante poucas horas após o crime. Segundo a polícia, ele teria participado diretamente das agressões que resultaram na morte da vítima.

De acordo com as apurações iniciais, Isaac foi cercado pelo grupo e passou a ser golpeado com objetos contundentes. A maior parte dos ataques atingiu a região da cabeça, o que provocou ferimentos graves e levou à morte ainda no local.

Os outros dois suspeitos também já foram identificados pela Polícia Civil, mas ainda não foram localizados. Equipes seguem realizando buscas para encontrá-los e efetuar as prisões.

O caso segue em investigação e deve ser tratado como homicídio qualificado. A motivação exata da discussão que antecedeu o ataque ainda será apurada pela polícia.

