Pai e filho são presos por furto de gado no interior de MS

No último sábado (07), a Polícia Civil prendeu uma dupla composta por pai e filho que agiam em conjunto nos furtos de gado no interior de Mato Grosso do Sul, na região de Nova Andradina. Os homens de 60 e 34 anos já haviam sido presos em flagrante dois dias antes pelo mesmo crime, em 5 de março.
Por meio da equipe da Seção de Investigações Gerais (SIG) do município a menos de 300 quilômetros da Capital, a prisão ocorreu após os policiais realizarem buscas no local e encontrarem bovinos furtados em propriedades ligadas à família.
Os dois homens, não identificados, foram então presos em flagrante naquele dia. No dia seguinte, em 6 de março, o Juiz de Garantias deixou os investigados em liberdade, com medidas cautelares, incluindo a tornozeleira eletrônica para ambos.
Apesar disso, eles retornaram ao esquema do crime logo no dia seguinte, no sábado (07).
Segundo as informações, a equipe da SIG de Nova Andradina teve apoio de fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (IAGRO), que foram ao local do furto anterior, na região do Assentamento Teijin, e prenderam novamente os suspeitos por, mais uma vez, encontrarem os animais na área rural da família.
Esquema de remarcação
De acordo com as investigações da Polícia Civil, o crime acontecia da seguinte forma:
Pai e filho abordavam funcionários de fazendas da região e os aliciavam para realizar o furto de animais, nesse caso, bovinos, diretamente do rebanho. Após o furto, os próprios suspeitos embarcavam os bois e realizavam o transporte até os lotes no Assentamento Teijin, em que foi constatado ligamento com a família.
Para identificar a origem de um rebanho, é comum que donos marquem os animais com uma espécie de marca da família proprietária, que já está cadastrada no IAGRO. Na ocasião do furto, os envolvidos realizavam uma segunda marcação, com uma marca diferente que sobrepunha a identificação original.
Com isso, não era possível realizar a identificação correta da origem dos bovinos, mas, além disso, a nova marca realizada não era registrada no IAGRO, o que facilitou o flagrante do crime nas duas vezes.
Segundo a investigação, até o momento foi apurada a receptação de mais de 70 bovinos com origem na região e não apenas em uma só fazenda. Os agentes continuam a apuração na região em busca de mais animais furtados.
Os envolvidos ainda respondem por outros inquéritos policiais também relacionados a crimes semelhantes e estavam sendo investigados. Agora, ambos estão presos preventivamente e custodiados na Delegacia de Polícia do Município.